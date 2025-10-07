16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито присоединился к VIII Всероссийскому онлайн-зачету по финансовой грамотности от Банка России

Технологическая платформа Авито стала партнером VIII Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности, который проводит Банк России. Мероприятие пройдет с 7 по 28 октября, и любой желающий сможет проверить свои знания в области финансов, получить персональные рекомендации и собрать коллекцию цифровых достижений. Все участники, успешно прошедшие зачет, получат именные сертификаты.

В рамках партнерства эксперты Авито разработали для зачета специальный блок вопросов, направленных на проверку знаний о кибербезопасности и правилах безопасного поведения в интернете. Участники смогут не только оценить свою грамотность в этой сфере, но и получить от Авито практические рекомендации по защите личных данных и аккаунтов на онлайн-платформах.

"Финансовая грамотность сегодня — это не только умение управлять бюджетом, но и знание основ интернет безопасности, — говорит директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова. — Ежедневно на Авито совершаются миллионы сделок, и наша задача — создать для пользователей максимально защищенную среду. Много лет мы вкладываемся не только в развитие технологий безопасности на платформе, но и в обучение детей и взрослых основам цифровой грамотности, чтобы в ближайшем будущем умение отличать надежного продавца, устанавливать надежны пароль или пользоваться сервисами безопасной сделки люди умели на том же уровне, на котором сейчас знают правила дорожного движения".

Зачет можно пройти индивидуально или всей семьей. Задания подготовлены на основе конкретных жизненных ситуаций и помогают научиться принимать рациональные финансовые решения. Для тех, кто уже отлично ориентируется в финансовых вопросах, предусмотрен продвинутый уровень сложности.

Младшие школьники смогут пройти задания в увлекательном интерактивном формате, а школьники 7–11 классов с 14 по 16 октября примут участие в Олимпиадном зачете, который даст шанс выйти в финал Всероссийской олимпиады "Высшая проба" и получить льготы при поступлении в вуз. Прохождение личного зачета займет всего до 20 минут, олимпиадного — до 40 минут, семейного — до 1 часа.

Организатор зачета — Банк России.

Авито запустил сервис временной занятости в Москве и области

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

La Volga и любовь к малой родине

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

Губернатор Вячеслав Федорищев: самарские стобалльники ЕГЭ получили по 25 тыс. рублей

На оперативном совещании под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подвели итоги приемной кампании в образовательные организации региона. Глава региона провел его накануне в формате видеоконференцсвязи.

"Раскаивается и просит прощения": в Самаре арестовали Захара Коптелова за смертельное ДТП

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

