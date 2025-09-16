Авито запустил сервис временной занятости в Москве и области

По данным Авито Подработки, с января по август 2025 года интерес москвичей к подработке увеличился на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по России рост составил 62%. Востребованы гибкие форматы и среди компаний-заказчиков. Количество предложений с подработкой в столице увеличилось на 22% год к году, по стране — на 26%. Рост спроса на частичную занятость связан с возможностью получать дополнительный источник дохода, а также удобно планировать свой день и выбирать комфортную локацию.

С помощью Авито Подработки компании могут закрывать вопросы дефицита кадров и эффективнее обрабатывать поток входящих заказов, что особенно актуально в высокий осенний сезон. Сервис интегрирован с мобильным приложением Авито, обновленным до последней версии. Предложения можно найти при переходе из небольшого меню под поисковой строкой в разделе "Подработка" или при нажатии на фильтры через одноименную кнопку. В дальнейшем интеграция сервиса планируется и с веб-версией Авито.

"Как один из технологических лидеров в индустрии мы стремимся постоянно развивать наши сервисы и упрощать пользовательский опыт с одной стороны, и отвечать на запросы рынка — с другой. Авито Подработка — тот инструмент, который позволяет бизнесу и исполнителям находить друг друга для решения своих задач на одной площадке. Теперь компании, которые базируются в столице и области, могут гибко подходить к закрытию срочных задач, а жители — удобно управлять своим графиком и дополнительным доходом", — комментирует старший управляющий директор Авито Артем Кумпель.

Начать подрабатывать можно в несколько кликов, а для старта исполнителю не нужно проходить собеседования. Ему достаточно иметь статус самозанятого (если его нет, на платформе помогут его оформить) и выбрать подходящую смену — все это можно сделать онлайн. Оплата работы поступит в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены.

Уже сейчас на платформе размещены смены от крупных проверенных заказчиков в Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и в других. Приоритет в поиске исполнителей для закрытия срочных задач отдается прямым заказчикам. На данный момент в выдаче доступно более 3 тыс. смен. Среди самых популярных: исполнители для разгрузки и выкладки товаров, грузчики, сборщики, упаковщики и другие.

"По итогам восьми месяцев количество предложений подработки в Москве выросло на 22% год к году. Интерес москвичей к такому формату увеличился на 74%. Запуск сервиса в столице напрямую отвечает запросам рынка: люди ищут возможности для дополнительного заработка, бизнесу нужны дополнительные рабочие руки, и Авито Подработка объединяет стороны, помогает им быстрее найти друг друга и предлагает удобный инструмент взаимодействия. Сервис уже представлен в более чем 20 городах страны. Дальнейшие планы по расширению географии есть и до конца 2025 года, в городах с повышенным спросом на подобный формат занятости", — отмечает директор Авито Подработки Сергей Яськин.

"В ритейле мы отчетливо видим, что временная занятость набирает обороты и будет продолжать расти количество людей, предпочитающих такой формат работы. По нашим оценкам цифра равна 10–20% в год. Сезонный характер нагрузки на ритейл, например, в праздничные дни диктует нам поиск новых форматов привлечения трудовых ресурсов. Если вчера мы привлекали только 1–2 позиции, сегодня матрица профессий активно развивается и уже достигла 5 позиций с временной занятостью", — говорит вице-президент по персоналу "Азбуки вкуса" Илья Зафранский.

"Современный рынок труда динамичен как никогда: понятие "профессия на всю жизнь" уходит в прошлое, уступая место гибкости, многозадачности и непрерывному образованию. В среднем современный человек может сменить профессию 3–4 раза за жизнь. Подработка и освоение новых навыков — это не просто способ увеличить доход, а полноценный тренд, отражающий запрос на самореализацию и финансовую стабильность в условиях меняющейся экономики", — подчеркивает заместитель руководителя службы занятости Москвы и центра "Профессии будущего" Елена Дурнева.