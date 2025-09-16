16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито запустил сервис временной занятости в Москве и области

Читали: 7

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

По данным Авито Подработки, с января по август 2025 года интерес москвичей к подработке увеличился на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по России рост составил 62%. Востребованы гибкие форматы и среди компаний-заказчиков. Количество предложений с подработкой в столице увеличилось на 22% год к году, по стране — на 26%. Рост спроса на частичную занятость связан с возможностью получать дополнительный источник дохода, а также удобно планировать свой день и выбирать комфортную локацию.

С помощью Авито Подработки компании могут закрывать вопросы дефицита кадров и эффективнее обрабатывать поток входящих заказов, что особенно актуально в высокий осенний сезон. Сервис интегрирован с мобильным приложением Авито, обновленным до последней версии. Предложения можно найти при переходе из небольшого меню под поисковой строкой в разделе "Подработка" или при нажатии на фильтры через одноименную кнопку. В дальнейшем интеграция сервиса планируется и с веб-версией Авито.

"Как один из технологических лидеров в индустрии мы стремимся постоянно развивать наши сервисы и упрощать пользовательский опыт с одной стороны, и отвечать на запросы рынка — с другой. Авито Подработка — тот инструмент, который позволяет бизнесу и исполнителям находить друг друга для решения своих задач на одной площадке. Теперь компании, которые базируются в столице и области, могут гибко подходить к закрытию срочных задач, а жители — удобно управлять своим графиком и дополнительным доходом", — комментирует старший управляющий директор Авито Артем Кумпель.

Начать подрабатывать можно в несколько кликов, а для старта исполнителю не нужно проходить собеседования. Ему достаточно иметь статус самозанятого (если его нет, на платформе помогут его оформить) и выбрать подходящую смену — все это можно сделать онлайн. Оплата работы поступит в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены.

Уже сейчас на платформе размещены смены от крупных проверенных заказчиков в Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и в других. Приоритет в поиске исполнителей для закрытия срочных задач отдается прямым заказчикам. На данный момент в выдаче доступно более 3 тыс. смен. Среди самых популярных: исполнители для разгрузки и выкладки товаров, грузчики, сборщики, упаковщики и другие.

"По итогам восьми месяцев количество предложений подработки в Москве выросло на 22% год к году. Интерес москвичей к такому формату увеличился на 74%. Запуск сервиса в столице напрямую отвечает запросам рынка: люди ищут возможности для дополнительного заработка, бизнесу нужны дополнительные рабочие руки, и Авито Подработка объединяет стороны, помогает им быстрее найти друг друга и предлагает удобный инструмент взаимодействия. Сервис уже представлен в более чем 20 городах страны. Дальнейшие планы по расширению географии есть и до конца 2025 года, в городах с повышенным спросом на подобный формат занятости", — отмечает директор Авито Подработки Сергей Яськин.

"В ритейле мы отчетливо видим, что временная занятость набирает обороты и будет продолжать расти количество людей, предпочитающих такой формат работы. По нашим оценкам цифра равна 10–20% в год. Сезонный характер нагрузки на ритейл, например, в праздничные дни диктует нам поиск новых форматов привлечения трудовых ресурсов. Если вчера мы привлекали только 1–2 позиции, сегодня матрица профессий активно развивается и уже достигла 5 позиций с временной занятостью", — говорит вице-президент по персоналу "Азбуки вкуса" Илья Зафранский.

"Современный рынок труда динамичен как никогда: понятие "профессия на всю жизнь" уходит в прошлое, уступая место гибкости, многозадачности и непрерывному образованию. В среднем современный человек может сменить профессию 3–4 раза за жизнь. Подработка и освоение новых навыков — это не просто способ увеличить доход, а полноценный тренд, отражающий запрос на самореализацию и финансовую стабильность в условиях меняющейся экономики", — подчеркивает заместитель руководителя службы занятости Москвы и центра "Профессии будущего" Елена Дурнева. 

Версия для печати

В России и мире

Авито запустил сервис временной занятости в Москве и области

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

"Росатом" и Авито запустили цифровой проект для популяризации физики среди молодежи

11 сентября 2025 г. в год 80-летия атомной промышленности "Росатом" и Авито разработали цифровой проект для вовлечения молодых людей в науку. Школьники и студенты могут проверить знания законов физики в интерактивном формате, получить бонусы на доставку учебников и познакомиться с возможностями карьерного развития в атомной отрасли. Задача инструмента — облегчить старт карьеры молодежи в науке.

Культура и стиль

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

Следствие снова ведет школьница: второй сезон детского детективного сериала "Любопытная Варвара" стартует в Wink.ru 2 октября

Премьера комедийно-детективного сериала <a href="https://wink.ru/seasons/lyubopytnaya-varvara-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Любопытная Варвара. Второй сезон"</a> (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.

Люди

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она