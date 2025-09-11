"Росатом" и Авито запустили цифровой проект для популяризации физики среди молодежи

Вовлечение молодежи в изучение физики — инвестиция в будущее. Специалисты с физическим образованием востребованы в разных отраслях: от исследований до промышленности. Они способны создавать новые и улучшать существующие технологии, а также делать вклад в решение глобальных задач человечества.

Повышать интерес к изучению точных наук помогают интерактивные механики в охватных каналах. По этой причине "Росатом" запустил специальный проект, посвященный физике, на Авито. Он доступен прямо на площадке 72 млн пользователям в месяц.

Участникам предстоит решить серию из пяти задач, связанных с ключевыми законами физики: от центробежной силы и колебаний до движения жидкостей и траектории лучей. За правильные ответы участники могут получить награды. Среди них — 300 баллов для удобной доставки учебников по физике и математике через сервис Авито Доставка.

Каждая задача сопровождается интересным фактом о деятельности и достижениях "Росатома". Такой подход позволяет показать молодым людям масштаб и значимость атомной отрасли. После завершения заданий школьникам и студентам предлагается перейти на Единый карьерный портал компании, где можно узнать подробнее о стажировках, мероприятиях и возможностях профессионального развития.