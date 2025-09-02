16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Следствие снова ведет школьница: второй сезон детского детективного сериала "Любопытная Варвара" стартует в Wink.ru 2 октября

Премьера комедийно-детективного сериала "Любопытная Варвара. Второй сезон" (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Производством сериала занималась кинокомпания "Карго" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и "НМГ Студии". Режиссер-постановщик — Юрий Коробейников, шоураннер — Карен Оганесян. Семейный детектив пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Балет", "Комбинация" и другие).

Трейлер

В новом сезоне юная сыщица Варвара Смородина с семьей и друзьями приезжает на весенние каникулы в Пятигорск. Как всегда, рядом напарник по расследованиям Вася, сестра — гламурная красотка Зоя, бабушка — бывший эксперт-криминалист и дедушка — следователь в отставке. На новом месте Зое предстоит попробовать свои силы в кино, а Варвару ждет множество необычайных и загадочных дел, которые может раскрыть только она. Зловещая "Собака Баскервилей" преследует известного писателя. Вандалы яркими красками расписывают популярные памятники. Необычное преступление случается на съемках картины "Герой нашего времени". Любопытная Варвара снова в деле, но теперь у нее есть конкурентка за победу в федеральном конкурсе "Юный сыщик" — такая же любопытная Ангелина Абрикосова…

Съемки второго сезона "Любопытной Варвары" охватили несколько локаций в регионе Кавказские Минеральные Воды: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и деревню Элькуш.

Юрий Коробейников, режиссер:

"Во втором сезоне наши герои немного подросли. И в этот раз у нас будет значительно больше экшена, сложных сцен, добавятся новые персонажи, в том числе и животные. Мы хотим сделать этот проект интересным как для малышей, так и для детей постарше, поэтому дела будут более запутанными, а юмор — чуть более взрослым. Мы все растем вместе с нашими персонажами".

Полина Айнутдинова, исполнительница главной роли:

"В этом сезоне будут замечательные актеры, интересные расследования и невероятные приключения друзей. Вместе с моей героиней Варварой мы узнали много фактов о великих людях, которые будут интересны и нашим зрителям. Поэтому обязательно смотрите второй сезон всей семьей".

Сергей Федоров, исполнитель роли Васи:

"Ребята, второй сезон "Любопытной Варвары" будет топчик! Если в первом мы только разгонялись, то теперь — полный газ: больше загадок, больше приключений и, честно, больше крутых моментов с Васей. Станет еще веселее, быстрее и как-то по-настоящему — расскажем про дружбу и про то, что значит брать ответственность на себя. Все только начинается!"

Первый сезон сериала "Любопытная Варвара" завоевал признание профессионального сообщества и любовь зрителей. Проект выиграл Гран-при фестиваля "Пилот". "Любопытная Варвара" также стала лауреатом "Премии Рунета — 2024". Количество просмотров в онлайн-кинотеатрах, по данным Института развития интернета (АНО "ИРИ"), превысило 10 млн в первый месяц показа. Оценка проекта в рейтинге "Кинопоиска" достигает 8,2 балла, на платформе Wink.ru сериал уверенно держится на отметке 9,4 балла. 

Для развития нужна консолидация: репортаж о 7-й международной конференции института "Гипровостокнефть"

Почти 300 участников, более 75 докладов и продуктивный нетворкинг. Таковы результаты 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которая прошла в Самаре 13–14 августа. Организовал мероприятие ведущий в нефтяной отрасли страны комплексный институт по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть") при поддержке правительства Самарской области.

90 лучших студентов из более 7000 участников отбора получили офферы по итогам образовательного интенсива

90 студентов получили приглашение на стажировку в ИТ-холдинг Т1 по итогам защиты проектов, над которыми они работали в рамках двухмесячного образовательного проекта ИТ-лагерь Т1. Финал состоялся 28 августа сразу в трех городах России — Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. В заключительный этап прошли 288 начинающих ИТ-специалистов со всей страны из более 7000 человек, подавших заявки на участие в интенсиве, а 90 молодых талантов были приглашены на оплачиваемую стажировку в Т1.

Музыка, которая лечит душу. Как прошел концерт группы "Моя Мишель" в Самаре

В минувшее воскресенье, 24 августа, Roof Live превратился в центр эмоций и музыкального волшебства, несмотря на серое небо. В этот вечер популярная российская группа "Моя Мишель" собрала поклонников, готовых погрузиться в мир музыки и откровений.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

