"Ростелеком" объединил 27 российских аэропортов в виртуальную частную сеть

В Сибири "Ростелеком" реализовал масштабный проект для компании "Новапорт Холдинг", создав виртуальную частную сеть (VPN) для 27 аэропортов, расположенных во всех федеральных округах России. Все объекты холдинга, включая центральный офис, интегрированы в единое цифровое пространство, обеспечивающее полный спектр современных телекоммуникационных решений и высокую степень киберзащиты.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Услуга включает безопасный обмен данными между филиалами, используя технологии шифрования трафика и маскировку IP-адресов. Решение масштабируется и поддерживает дополнительные сервисы, такие как виртуальная АТС и видеонаблюдение.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком":

"Наш корпоративный VPN обладает повышенным уровнем защиты данных благодаря применению надежных протоколов шифрования и индивидуальных учетных записей для каждого сотрудника. Сервис эффективно защищает от утечек и целевых кибератак, а также отличается высокой пропускной способностью, позволяя передавать любые объемы информации без потери скорости. Это особенно важно для крупных компаний с большим числом сотрудников".

Джавид Рзаев, заместитель генерального директора по ИТ "Новапорт Холдинг":

"Этот проект призван повысить эффективность управления инфраструктурой нашей компании, обеспечить безопасный и быстрый обмен данными между подразделениями. Все наши объекты находятся в сотнях километров друг от друга, а виртуальная частная сеть позволит им работать синхронно и оперативно, способствуя высокому уровню организации авиалогистики".

Вячеслав Куц, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона "Сибирь" ПАО "Ростелеком":

"Услуга "Виртуальная частная сеть" — многофункциональный инструмент, который позволяет отслеживать действия пользователей, управлять их доступом к данным и предотвращать несанкционированное вмешательство. Он надежно защищает трафик от перехвата и утечек, обеспечивая безопасность важной информации даже при использовании личных устройств. Кроме того, с этим сервисом бизнес получает стабильную работу корпоративных систем, таких как CRM и электронная почта". 

Фабрика-кухня: "Ростелеком" запускает цифровую платформу для управления ресторанным бизнесом

"Ростелеком" разработал комплексное решение для ресторанного бизнеса любого масштаба — платформу <a href="https://msk.rt.ru/b2b/cifrovoy-restoran" target="_blank">"Цифровой ресторан"</a>. В одном окне рестораторам теперь доступны основные инструменты для роста эффективности и конкурентоспособности заведений, от бронирования столиков и доставки до аналитики данных.

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хи­ще­нии более 1,7 млрд ру­блей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

