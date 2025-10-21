16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Дело Спецтехники" 2025: как проходит адаптация и цифровизация в условиях трансформации рынка

16 октября 2025 года в Москве прошла ежегодная конференция "Дело Спецтехники" от Авито Спецтехника. Ведущие эксперты индустрии представили актуальную аналитику рынка, обозначили ключевые направления развития отрасли в текущих экономических реалиях, обсудили тренды цифровизации и рассказали о современных технологиях, которые повышают эффективность бизнеса.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Конференция "Дело Спецтехники" состоялась уже в четвертый раз, подтвердив статус ключевой отраслевой площадки для обсуждения векторов развития рынка. Мероприятие собрало рекордное за всю историю число участников: ее посетили более 1500 человек. Среди них — крупнейшие игроки рынка спецтехники, коммерческого транспорта и аренды техники, а также представители госорганов.

В рамках мероприятия эксперты уделили внимание ключевым вопросам финансирования обновления парка спецтехники: от механизмов инфраструктурных облигаций и дилерского лизинга до роли господдержки и цифровых платформ. Отдельное заседание, в котором приняли участие крупнейшие представители бизнеса и органов власти, включая Минпромторг России и Центральный Банк Российской Федерации, было посвящено технологическим вызовам и форматам сотрудничества в отрасли. Также одним из партнеров выступил ЛУКОЙЛ, который представил высокотехнологичные смазочные материалы сервисные и цифровые решения для промышленности.

По словам Максима Мажуги, руководителя продукта Авито Спецтехника, бизнес постепенно адаптируется к новым условиям рынка. И одним из важных этапов трансформации является цифровизация процессов: традиционно консервативный рынок активно осваивает новые инструменты. Так, по данным платформы, пользователи больше стали общаться в чатах: с мая по сентябрь 2025 года число взаимодействий в них выросло на 45%. А у тех компаний, которые автоматизировали рутинные операции, рост конверсии в целевое действие в этот период составил 24%.

Эксперты также отметили высокий интерес покупателей к технике с наработкой: на платформе ежемесячно фиксируется более 34 млн просмотров подобных предложений и свыше 750 тыс. звонков и сообщений. В ответ на эти потребности рынка Авито Спецтехника продолжает развивать специализированные сервисы для продажи техники с наработкой.

Особое внимание уделяется поддержке отечественных производителей: около 2 тыс. объявлений на площадке маркированы соответствующим бейджем "С господдержкой". Это помогает привлечь дополнительное внимание к технике, доступной к приобретению по программам субсидирования Минпромторга России.

"Доля отечественной техники выросла до 26%, что на 12 процентных пунктов выше, чем годом ранее, а уровень локализации достиг 77% благодаря политике импортозамещения и развитию компонентной базы в рамках Постановления Правительства № 719. Для поддержки спроса на отечественную технику запущены ключевые механизмы — субсидирование скидок до 30% и льготный лизинг. В текущих условиях особенно важно обеспечивать прозрачность рынка и расширять каналы доверия к российской продукции, и для этого необходимо обеспечить диалог между производителями и потребителями. Сотрудничество с Авито помогает нам выстроить открытую коммуникацию и сформировать площадку для этого диалога — с учетом охвата платформы мы можем эффективно доносить информацию о достижениях отечественных производителей и мерах государственной поддержки. В этом году мы подписали меморандум о взаимодействии по продвижению российской промышленной продукции, понимая, что такие инициативы помогают трансформировать структуру продаж и укреплять позиции российской техники на информационных площадках", — отметил Станислав Черторыжский, замначальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России.

Также эксперты рассказали, что отечественные производители добились впечатляющих результатов и в других сегментах: например, в 2025 году доля российских сельскохозяйственных машин на рынке новой техники достигла 57%. Российские предприятия традиционно сильны в производстве энергонасыщенных тракторов, различных видов комбайнов и самоходных опрыскивателей. Продолжается разработка и освоение новых моделей самоходной техники: в частности, создан и запущен в серийное производство российский асфальтоукладчик, тяжелые колесные краны грузоподъемностью 100 тонн, ведутся работы по созданию тяжелых гусеничных экскаваторов, предоставлена поддержка по линии субсидирования НИОКР на создание отечественного свеклоуборочного комбайна. С привлечением мер господдержки активно развивается и собственная компонентная база: в том числе, гусеничные ходовые системы, гидравлические компоненты.

"Конференция "Дело Спецтехники" — ключевая площадка для решения одной из главных проблем отрасли — дефицита данных. Собирая и анализируя огромный объем информации о рынке, мы предоставляем представителям индустрии ценные инсайты для оптимизации бизнес-процессов. И цифровизация отрасли дополнительно помогает в решении этих задач. Мы видим, как традиционно консервативный рынок быстро меняется: уже сейчас более половины потенциальных покупателей спецтехники ищут ее через интернет, а каждая третья сделка проходит в онлайне. Подобные масштабные мероприятия объединяют всех игроков рынка: от производителей и регулятора до дилеров и арендных компаний. Уникальная программа с аналитическими сессиями, реальными кейсами и открытым диалогом с экспертами дает возможности для нетворкинга — все это позитивно сказывается на развитии индустрии", — прокомментировал Тимур Осипов, директор направления "Спецтехника" в Авито.

Свои партнерские зоны на мероприятии представили компании "ДСТ-УРАЛ", ГК "Современные транспортные технологии" и "КАМАЗ-мастер". Особое внимание участников привлек грузовик КАМАЗ-635050, который на протяжении почти двух десятилетий использовался для технического сопровождения команды "КАМАЗ-мастер" на крупнейших международных ралли-рейдах.

Кроме того, в рамках конференции в партнерстве с выставками CTT, Сomvex и AGRAVIA традиционно состоялась церемония вручения премии "Дело Спецтехники" в номинациях дилер и бренд года, арендная кампания и прорыв года. 

