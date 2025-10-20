16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Ассоциация работодателей внеуличного транспорта и Авито Работа заключили соглашение о партнерстве

Читали: 4

Ассоциация работодателей внеуличного транспорта и Авито Работа, одна из ведущих онлайн-платформ страны для поиска и найма сотрудников, объявляют о старте стратегического партнерства. Одним из совместных проектов станет организация и проведение Всероссийского конкурса на звание лучшего HR-специалиста транспорта в 2025 году. Также компании направят совместные усилия на популяризацию профессий в транспортной отрасли.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

бсолютно все транспортные предприятия столицы динамично развиваются. Например, инфраструктура Московского метрополитена ежегодно пополняется новыми линиями и станциями: с 2010 года было открыто 124 станций метро и МЦК, а сеть метрополитена выросла в 1,7 раза. А коллектив Московского метрополитена — это больше 65 тыс. квалифицированных специалистов. Эффективное управление таким масштабным коллективом требует современных кадровых решений, и партнерство с Авито Работа открывает для этого новые возможности. Аналогичные кадровые вопросы поднимаются на всех предприятиях внеуличного транспорта России. Совместная деятельность с Авито способствует решению кадрового обеспечения предприятий транспортного комплекса, в том числе путем повышения престижности профессий, связанных с деятельностью метрополитенов.

"Данные Авито Работы наглядно демонстрируют устойчивый рост спроса на кадры в транспортной отрасли. Так, в 3 квартале 2025 года количество вакансий на позицию машиниста выросло на 15% в годовом выражении. Что особенно важно, мы наблюдаем и встречную активность соискателей, что свидетельствует о растущей привлекательности профессий метрополитена. Яркий пример — вакансия монтера пути: количество откликов на нее увеличилось на 15%. Именно для того, чтобы эффективно отвечать на эти вызовы рынка, мы и заключили стратегическое партнерство с Ассоциацией работодателей внеуличного транспорта. Наша общая цель — не просто закрывать вакансии, а создавать устойчивую экосистему для привлечения талантов в отрасль", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

"В рамках партнерства Ассоциация и Авито Работа объединяют усилия для поддержки рынка труда. Совместными усилиями мы будем помогать москвичам в поиске подходящей работы, а транспортным предприятиям — в подборе заинтересованных сотрудников. Эта работа, которая будет вестись на безвозмездной основе, направлена на повышение эффективности трудоустройства и снижение напряженности на рынке труда города", — рассказал президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей "Ассоциация работодателей внеуличного транспорта" Павел Ковалев.

Совместное проведение HR-конкурса даст старт дальнейшему плодотворному сотрудничеству. Мероприятие направлено на решение ключевых задач в области управления персоналом: совершенствование профессиональных компетенций, внедрение новейших тенденций в кадровой работе, а также выявление и распространение успешного опыта. Кроме того, конкурс призван повысить престиж HR-профессий в транспортной сфере, усилить мотивацию работников к самообразованию и способствовать укреплению корпоративных ценностей. 

Версия для печати

В России и мире

Ассоциация работодателей внеуличного транспорта и Авито Работа заключили соглашение о партнерстве

Ассоциация работодателей внеуличного транспорта и Авито Работа, одна из ведущих онлайн-платформ страны для поиска и найма сотрудников, объявляют о старте стратегического партнерства. Одним из совместных проектов станет организация и проведение Всероссийского конкурса на звание лучшего HR-специалиста транспорта в 2025 году. Также компании направят совместные усилия на популяризацию профессий в транспортной отрасли.

"Ростелеком" объединил 27 российских аэропортов в виртуальную частную сеть

В Сибири "Ростелеком" реализовал масштабный проект для компании "Новапорт Холдинг", создав виртуальную частную сеть (VPN) для 27 аэропортов, расположенных во всех федеральных округах России. Все объекты холдинга, включая центральный офис, интегрированы в единое цифровое пространство, обеспечивающее полный спектр современных телекоммуникационных решений и высокую степень киберзащиты.

Культура и стиль

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

Люди

В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хи­ще­нии более 1,7 млрд ру­блей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

Он и она