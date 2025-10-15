16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Изучение иностранных языков способно снизить риск деменции или отсрочить ее проявления минимум на 5 лет — психолог ВСК

Читали: 3

С каждым годом в мире растет число людей, страдающих деменцией. По данным ВОЗ, в России в 2022 году насчитывалось 1,8 миллиона человек с таким диагнозом. А к 2050 году, согласно прогнозам, эта цифра может достичь 4 миллионов. Валерия Нагорная, клинический психолог, консультативный психолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК, рассказывает, что из себя представляет данный недуг, и как с ним бороться "гуманитариям" и "технарям".

Постоянная тренировка мозга — ключ к профилактике деменции

Деменция — это приобретенное расстройство когнитивных функций, вызванное нарушением работы головного мозга. На фоне недуга у человека ухудшается память, теряется способность ясно мыслить, ориентироваться в пространстве, общаться с окружающими, самостоятельно справляться с повседневными задачами. Запущенная деменция в подавляющем большинстве случаев — процесс необратимый. Именно поэтому так важно сосредоточиться на профилактике болезни начиная с молодого возраста.

Помимо стандартных рекомендаций — здорового образа жизни, умеренных физических нагрузок, сбалансированного питания и управление стрессом, — существует еще один мощный инструмент в борьбе с деменцией. Это тренировка интеллектуальных способностей — постоянное развитие когнитивных функций, стимулирование мозга к активной работе.

И одним из эффективных упражнений для мозга может стать изучение иностранных языков. Эта сложная, многогранная деятельность активизирует различные области мозга, укрепляя когнитивные функции. Запоминание новой лексики, освоение грамматических конструкций, практика устной и письменной речи — всё это вносит свой вклад в поддержание интеллектуальной активности, что критически важно, особенно в пожилом возрасте.

Тренировка рабочей памяти, необходимой для обработки информации, является одним из ключевых факторов в снижении риска развития деменции. Концентрация внимания, требуемая для восприятия грамматических правил, интонаций, произношения и смысла, также играет важную защитную роль для мозга. Кроме того, изучение языков развивает гибкость мышления. Мозг учится анализировать информацию с разных точек зрения, что в итоге повышает его адаптационные способности и создает когнитивный резерв, защищающий от возрастных изменений.

Билингвизм (владение двумя языками), может отсрочить проявление симптомов заболеваний, связанных с когнитивными нарушениями, таких как болезнь Альцгеймера, в среднем на пять лет. Кроме того, согласно ряду исследований, у билингвов с диагностированной болезнью Альцгеймера сохраняется бОльший объем серого вещества по сравнению с монолингвами, что свидетельствует о сохранение у первой группы большей устойчивости мозга к нейродегенеративным процессам.

Гуманитарии vs технари: у кого деменция наступит раньше

Знание нескольких языков — это отличный, но не единственный инструмент для профилактики деменции. У людей с техническим складом ума, которые всю жизнь решали сложные инженерные задачи, мозг уже привык к интенсивной работе. Для дальнейшей профилактики важно продолжать поддерживать его в тонусе.

Например, "технарям" можно попробовать начать изучать иностранные языки — это мощный стимул для мозга, привыкшего к логике и алгоритмам. Но есть и другие варианты "гимнастики для ума". Например, живопись, музыка, гончарное дело, даже садоводство — любое творчество, требующее сосредоточенности и освоения новых навыков, станет отличной профилактикой деменции. Для мозга, привыкшего к чёткой структуре и последовательности действий, такое "нелогичное" творчество — настоящий глоток свежего воздуха.

Схожий совет можно дать и гуманитарию, уже владеющему несколькими языками. Стоит попробовать диаметрально противоположное хобби: например, освоить азы программирования или начните решать логические головоломки. Возможно будет непросто, но именно выход из зоны комфорта и освоение непривычных навыков создаёт тот самый когнитивный резерв, который защитит человека от деменции.

"В конечном счете борьба с деменцией — это марафон, а не спринт. Независимо от вашего склада ума, постоянная интеллектуальная активность, будь то изучение языков, освоение новых навыков или творческие занятия, поможет сохранить остроту ума на долгие годы и снизить риск развития деменции. Главное — бросать вызов своему мозгу и не давать ему застаиваться. Ваш разум — ваш самый ценный актив, инвестируйте в него", — отметила Валерия Нагорная, клинический психолог, консультативный психолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

В России и мире

Умное решение: "Ростелеком" внедрил систему автоматизированного учета для "Вайнах телеком"

"Ростелеком" интегрировал систему EQM.NRI для автоматизации технического учета сетевой инфраструктуры оператора связи "Вайнах телеком". Цифровое решение класса Network Resource Inventory (NRI) — полностью отечественная разработка дочерней компании "Ростелекома" — "ОС групп". Оно включено в <a href="https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305525/" target="_blank">реестр</a> российского ПО Минцифры РФ и позволяет операторам связи и провайдерам значительно повысить управляемость сетевой инфраструктурой.

Следующая станция — Технологичная: "Ростелеком" установил умные переговорные кабины в московском метро

В Московском метрополитене заработали переговорные кабины "Ростелекома". Теперь у пассажиров есть возможность во время нахождения в метро с комфортом провести деловой звонок или решить в тишине важную задачу. Первыми локациями, где можно будет воспользоваться этим сервисом, стали станция "Комсомольская" и пересадочный узел "Нижегородская".

Культура и стиль

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

Люди

В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хи­ще­нии более 1,7 млрд ру­блей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.

Губернатор Вячеслав Федорищев: самарские стобалльники ЕГЭ получили по 25 тыс. рублей

На оперативном совещании под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подвели итоги приемной кампании в образовательные организации региона. Глава региона провел его накануне в формате видеоконференцсвязи.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

Он и она