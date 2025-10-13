Авито Путешествия расширяют возможности для деловых поездок

Квартиры и апартаменты с Авито Путешествий станут оптимальным решением для деловых поездок: гости смогут готовить на оборудованной кухне, работать в комфортной обстановке и отдыхать в домашней атмосфере. Такой формат особенно подходит для длительных командировок, где важны гибкость размещения, возможность сэкономить на питании и восстановить силы после рабочего дня в привычных условиях.

Решение будет актуальным и для небольших городов, где наблюдается дефицит гостиничных номеров, и для крупных мегаполисов в периоды пикового спроса, например, во время проведения масштабных деловых мероприятий и фестивалей.

Для арендодателей сотрудничество с сервисом открывает новые перспективы: увеличивается загрузка объектов в низкий туристический сезон, расширяется база лояльных клиентов. Стоимость среднего чека делового путешественника в среднем на 20% выше, чем у других гостей за счет в том числе более длительного пребывания.

Система бронирования Авито Путешествий обеспечивает мгновенное подтверждение заявок, проверку документов арендодателей и возможность дистанционного заселения. Все объекты проходят тщательную проверку, и их реальное состояние полностью соответствует заявленным характеристикам.

"Растущий рынок делового туризма только в части размещений в отелях и апартаментах мы оцениваем в порядка 450 млрд рублей к 2030 году. При этом такой формат проживания, как квартиры и апартаменты, сегодня пользуется высоким спросом. Он привлекает как малый и средний бизнес, так и крупные компании из различных отраслей — от добывающей промышленности до розничной торговли. Расширение возможностей сервиса позволит Авито Путешествиям укрепить позиции на рынке и удовлетворить спрос бизнес-путешественников благодаря обширной базе качественных объектов по всей стране", — отметил директор Авито Путешествий Артём Кромочкин.

Уже сейчас, по данным Аэроклуба и Авито Путешествий, квартиры и апартаменты особенно популярны для командировок в Тобольске (Тюменская область), Свободном (Амурская область) и Усть-Илимске (Иркутская область). Из городов-миллионников в лидерах Нижний Новгород, Москва и Красноярск.

"Для корпоративных клиентов особенно важны прозрачные условия размещения и технологичные решения. В новой интеграции мы получаем именно такой продукт: проверенные квартиры, мгновенное подтверждение бронирования и полный контроль через систему "Аэроклуба". Это позволяет бизнесу безопасно использовать новый формат и открывает пространство для дальнейшего роста. Также мы приняли решение о поэтапной реализации проекта, предусмотрев длительную фазу тестирования и сбора обратной связи от корпоративных заказчиков — так мы сможем вместе с пользователями сформировать продукт, наиболее полно отвечающий представлениям корпоративных гостей об идеальном сервисе бронирования квартир и апартаментов, установив стандарт качества для всего рынка бизнес-тревел", — рассказала управляющий директор компании "Аэроклуб" Юлия Липатова.

По данным "Аэроклуба", спрос на квартиры и апартаменты для деловых поездок за первые три квартала 2025 года вырос на 19%. Средняя ночь в этом сегменте стоила 3 200 рублей (+15% к 2024 году). При этом средняя длительность проживания составила семь ночей. Наибольшим спросом квартиры пользуются у представителей нефтегазовой промышленности — на них пришлось 46% всех ночей, забронированных в этом сегменте, при этом рост спроса к прошлому году составил 15%. Рост востребованности квартир продемонстрировали сотрудники ритейл-компаний, к 2024 году он составил 86%, а их доля от общего числа бронирований достигла 23%. Доля бронирований представителей добывающей промышленности достигла 12% при выросшем на 14% спросе.

Обмен информацией между Авито Путешествиями и Аэроклубом осуществляется через API, что гарантирует актуальность информации о доступности объектов. Партнёры также организовали единую службу поддержки для бизнес-клиентов, благодаря чему по любым вопросам можно обращаться в Аэроклуб, а при необходимости запрос будет оперативно передан в Авито Путешествия. В будущем технологическая платформа планирует масштабировать продукт и на других партнеров.

Чтобы посуточное жилье было доступно бизнес-клиентам, арендодателям необходимо работать на платформе как юрлицо или ИП, указать эту информацию в соответствующем разделе профиля, а также подключить мгновенное бронирование объектов. Подробная информация для арендодателей представлена на сайте.