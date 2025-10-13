Авито Путешествия расширяют возможности для деловых поездок

16+
Авито Путешествия расширяют возможности сервиса для корпоративных клиентов, выйдя на рынок деловых поездок в партнёрстве с ведущим разработчиком и поставщиком TravelTech-решений для управления командировками компанией "Аэроклуб". За счет интеграции корпоративным клиентам агентства теперь доступно около 30 000 объектов посуточной аренды в 386 городах России, а арендодатели в свою очередь получат стабильный доход даже в низкий сезон за счёт долгосрочного размещения деловых путешественников.

Квартиры и апартаменты с Авито Путешествий станут оптимальным решением для деловых поездок: гости смогут готовить на оборудованной кухне, работать в комфортной обстановке и отдыхать в домашней атмосфере. Такой формат особенно подходит для длительных командировок, где важны гибкость размещения, возможность сэкономить на питании и восстановить силы после рабочего дня в привычных условиях.

Решение будет актуальным и для небольших городов, где наблюдается дефицит гостиничных номеров, и для крупных мегаполисов в периоды пикового спроса, например, во время проведения масштабных деловых мероприятий и фестивалей.

Для арендодателей сотрудничество с сервисом открывает новые перспективы: увеличивается загрузка объектов в низкий туристический сезон, расширяется база лояльных клиентов. Стоимость среднего чека делового путешественника в среднем на 20% выше, чем у других гостей за счет в том числе более длительного пребывания.

Система бронирования Авито Путешествий обеспечивает мгновенное подтверждение заявок, проверку документов арендодателей и возможность дистанционного заселения. Все объекты проходят тщательную проверку, и их реальное состояние полностью соответствует заявленным характеристикам.

"Растущий рынок делового туризма только в части размещений в отелях и апартаментах мы оцениваем в порядка 450 млрд рублей к 2030 году. При этом такой формат проживания, как квартиры и апартаменты, сегодня пользуется высоким спросом. Он привлекает как малый и средний бизнес, так и крупные компании из различных отраслей — от добывающей промышленности до розничной торговли. Расширение возможностей сервиса позволит Авито Путешествиям укрепить позиции на рынке и удовлетворить спрос бизнес-путешественников благодаря обширной базе качественных объектов по всей стране",  отметил директор Авито Путешествий Артём Кромочкин.

Уже сейчас, по данным Аэроклуба и Авито Путешествий, квартиры и апартаменты особенно популярны для командировок в Тобольске (Тюменская область), Свободном (Амурская область) и Усть-Илимске (Иркутская область). Из городов-миллионников в лидерах Нижний Новгород, Москва и Красноярск.

"Для корпоративных клиентов особенно важны прозрачные условия размещения и технологичные решения. В новой интеграции мы получаем именно такой продукт: проверенные квартиры, мгновенное подтверждение бронирования и полный контроль через систему "Аэроклуба". Это позволяет бизнесу безопасно использовать новый формат и открывает пространство для дальнейшего роста. Также мы приняли решение о поэтапной реализации проекта, предусмотрев длительную фазу тестирования и сбора обратной связи от корпоративных заказчиков — так мы сможем вместе с пользователями сформировать продукт, наиболее полно отвечающий представлениям корпоративных гостей об идеальном сервисе бронирования квартир и апартаментов, установив стандарт качества для всего рынка бизнес-тревел", — рассказала управляющий директор компании "Аэроклуб" Юлия Липатова.

По данным "Аэроклуба", спрос на квартиры и апартаменты для деловых поездок за первые три квартала 2025 года вырос на 19%. Средняя ночь в этом сегменте стоила 3 200 рублей (+15% к 2024 году). При этом средняя длительность проживания составила семь ночей. Наибольшим спросом квартиры пользуются у представителей нефтегазовой промышленности — на них пришлось 46% всех ночей, забронированных в этом сегменте, при этом рост спроса к прошлому году составил 15%. Рост востребованности квартир продемонстрировали сотрудники ритейл-компаний, к 2024 году он составил 86%, а их доля от общего числа бронирований достигла 23%. Доля бронирований представителей добывающей промышленности достигла 12% при выросшем на 14% спросе.

Обмен информацией между Авито Путешествиями и Аэроклубом осуществляется через API, что гарантирует актуальность информации о доступности объектов. Партнёры также организовали единую службу поддержки для бизнес-клиентов, благодаря чему по любым вопросам можно обращаться в Аэроклуб, а при необходимости запрос будет оперативно передан в Авито Путешествия. В будущем технологическая платформа планирует масштабировать продукт и на других партнеров.

Чтобы посуточное жилье было доступно бизнес-клиентам, арендодателям необходимо работать на платформе как юрлицо или ИП, указать эту информацию в соответствующем разделе профиля, а также подключить мгновенное бронирование объектов. Подробная информация для арендодателей представлена на сайте.

В России и мире

Финополис-2025: РСХБ представил коробочное решение для корпоративных коммуникаций "Цифровой офис сотрудника"

Россельхозбанк представил на Финополисе-2025 коробочное решение для корпоративных коммуникаций "Цифровой офис сотрудника". Это собственная финтех-разработка банка, предназначенная для обеспечения безопасной и оперативной коммуникации внутри крупных организаций. Готовое решение позволит минимизировать затраты тех компаний, которые не имеют собственных разработок в этой области.

"Финополис": Россельхозбанк назвал топ-3 сферы применения первой аккредитованной КБС в стране

РСХБ, первым получивший аккредитацию собственной коммерческой биометрической системы (КБС) от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, назвал главные направления её реализации на рынке. Это биоскуд, вендинговый бизнес и биоэквайринг с подтверждением возраста. О перспективах внедрения КБС рассказала заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Екатерина Романькова на форуме инновационных финансовых технологий "Финополис" в Сочи 8 октября.

Культура и стиль

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

La Volga и любовь к малой родине

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

Люди

В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хи­ще­нии более 1,7 млрд ру­блей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.

Губернатор Вячеслав Федорищев: самарские стобалльники ЕГЭ получили по 25 тыс. рублей

На оперативном совещании под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подвели итоги приемной кампании в образовательные организации региона. Глава региона провел его накануне в формате видеоконференцсвязи.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

Он и она