Рынок сельского хозяйства в России: Авито фиксирует рост интереса к услугам и сезонным работам

Ко Дню сельского хозяйства, который отмечается в России 12 октября, аналитики Авито Спецтехники, Авито Услуг и Авито Работы представили данные о динамике потребительского спроса в аграрной сфере за третий квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Авито Спецтехники, самыми массовыми типами новой сельхозтехники в третьем квартале 2025 года стали трактора (23,7% от предложения на новую технику на платформе) и мини-трактора (12,1%), бороны (11%), косилки (6,2%) и культиваторы (6,2%). А самыми востребованными среди потенциальных покупателей оказались мини-трактора (23,8% от интереса пользователей платформы), косилки (16,7%), трактора (10,9%), пресс-подборщики (8%) и механизированные грабли, ворошилки, валкователи (6,9%).

Среди объявлений о продаже сельхозтехники с наработкой 39,5% предложений приходится на трактора, причем всего за год их доля выросла на 11,6 п. п. Также в числе лидеров — мини-трактора (9,5%), комбайны (8,7%), пресс-подборщики (6,9%) и косилки (3,4%). Больше всего внимания пользователи платформы проявляли к тракторам, на которые пришлось более половины интереса (57,8%), а также к мини-тракторам (10%), комбайнам (7,8%), пресс-подборщикам (5,5%) и косилкам (5,5%).

Наибольшее число объявлений о продаже сельскохозяйственной техники с наработкой пришлось на технику производителей МТЗ ("Беларус") — 19,4% от общего объема предложений. Распространены на платформе и модели компаний "Ростсельмаш" (4,5%), ЛТЗ (4,5%), ХТЗ (3,8%), ВТЗ (3,7%).

Чаще всего в продаже встречаются колесные тракторы МТЗ (Беларус): на модель 80 пришлось 4,7% всех объявлений, на модель 82.1–4,5%, а на модель 82–2,6%. Также в числе лидеров по предложению — тракторы ЛТЗ (Липецкий тракторный завод) Т-40АМ (1,6% от всех объявлений) и ВТЗ (Владимирский тракторный завод) Т-25 (1,5%). Самым большим спросом пользовалась техника марок "Воронежсельмаш", ВТЗ, МТЗ (Беларус), а также ЛТЗ и ЮМЗ (Южный Машиностроительный завод).

"В третьем квартале 2025 года сельхозтехника стала одной из самых популярных категорий на Авито Спецтехника, на нее приходится 21% всех офферов на платформе. Такие показатели во многом обеспечены активной цифровизацией. Для этого, чтобы процесс покупки сельхозтехники стал прозрачнее и безопаснее Авито Спецтехника создает инструменты, которые помогают участникам рынка эффективно взаимодействовать друг с другом на одной площадке. Например, мы внедрили масштабную систему проверки совместно с Росмосмотром: верифицируем адреса дилеров и наличие заявленной в объявлениях техники", — прокомментировал Тимур Осипов, директор направления "Спецтехника" в Авито.

По данным Авито Услуг, россияне стали чаще обращаться к специалистам для выполнения сельскохозяйственных работ. Так, спрос на дискование почвы вырос на 30%. Эта процедура помогает разрыхлить верхний слой земли и подготовить почву к посеву, повышая ее качество и урожайность. Обычную вспашку искали на 10% чаще.

Активно развиваются и услуги, связанные с уходом за растениями и посевными культурами. Покос камыша стал востребованнее на 54%, удаление сорняков — на 11%, кустарников — на 9%. Спрос на посадку деревьев и плодовых кустарников увеличился на 8%.

"Традиционная подготовка земли к новому посевному сезону вызывает заметный интерес к земляным работам: в третьем квартале 2025 года на них пришлось 14% всего спроса на услуги, связанные с благоустройством. Эти данные показывают, что жители страны внимательно относятся к состоянию почвы — стараются вовремя рыхлить ее, очищать от сорняков и готовить к посеву, чтобы повысить урожайность и сохранить плодородие земли", — комментирует Светлана Филимонова, руководитель категорий "Ремонт и строительство" на Авито Услугах.

По данным Авито Работы, в третьем квартале 2025 года число вакансий для работников сельского хозяйства увеличилось на 84% год к году. Чаще всего среди данной группы профессий искали скотников (+62%) и сельскохозяйственных рабочих (+56%). Средние предлагаемые зарплаты специалистов достигли 64 644 руб/мес (+6%) и 67 484 руб/мес (+22%) соответственно. В топ-3 по востребованности оказались садоводы, которых стали искать на 9% чаще. Работодатели предлагали специалистам в среднем 72 959 руб/мес (+36%).

При этом самыми высокооплачиваемыми специалистами в сельском хозяйстве оказались агрономы (180 154 руб/мес), сборщики урожая (87 169 руб/мес), работники теплицы (86 140 руб/мес) и садовники (72 959 руб/мес).

"Анализ рынка труда в агропромышленном комплексе России показывает устойчивую тенденцию к росту заработных плат. Особенно ярко эта динамика проявляется в регионах, где наблюдается опережающий рост доходов специалистов. Согласно данным Авито Работы, средние предлагаемые зарплаты в сельском хозяйстве по России выросли на 20%. При этом в регионах рост был значительно выше. В Ярославской области средние предлагаемые зарплаты увеличились на 61% и достигли 101 798 руб/мес. В Вологодской области рост составил 51%, до 87 106 руб/мес. В Курганской области заработные платы выросли на 44%, составив в среднем 85 419 руб/мес", — комментирует Андрей Кучеренков, директор категории "Рабочие и линейные профессии" Авито Работы.

В России и мире

Россельхозбанк представил на Финополисе-2025 коробочное решение для корпоративных коммуникаций "Цифровой офис сотрудника". Это собственная финтех-разработка банка, предназначенная для обеспечения безопасной и оперативной коммуникации внутри крупных организаций. Готовое решение позволит минимизировать затраты тех компаний, которые не имеют собственных разработок в этой области.

Культура и стиль

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

Люди

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хи­ще­нии более 1,7 млрд ру­блей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

Он и она