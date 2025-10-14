16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Умное решение: "Ростелеком" внедрил систему автоматизированного учета для "Вайнах телеком"

"Ростелеком" интегрировал систему EQM.NRI для автоматизации технического учета сетевой инфраструктуры оператора связи "Вайнах телеком". Цифровое решение класса Network Resource Inventory (NRI) — полностью отечественная разработка дочерней компании "Ростелекома" — "ОС групп". Оно включено в реестр российского ПО Минцифры РФ и позволяет операторам связи и провайдерам значительно повысить управляемость сетевой инфраструктурой.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Технические специалисты "Ростелекома" провели обследование ИТ-ландшафта "Вайнах телеком" и на основе полученного анализа предоставили OSS-решение¹, которое включало ядро системы NRI и модули "Кабель", "Документы", "Услуги" и "Склад". На первом этапе был внедрен модуль "Технический учет". Специалисты национального провайдера организовали миграцию оборудования и кабельной сети, которая охватила более 45 000 телеком-объектов чеченского оператора связи. После запуска сервиса эксперты "Ростелекома" провели для сотрудников и администраторов партнера обучение по управлению и настройке системы.

Анвар Исмаилов, генеральный директор "Вайнах телеком":

"Качество связи и оперативность предоставления услуг абонентам для нас всегда в приоритете. При этом мы сохраняем фокус на отечественные решения и стремимся ипортозаместить все ключевые системы нашей инфраструктуры. Разработка группы компаний "Ростелеком" поможет нам в этом. Мы уверены в эффективности решения нашего партнера, так как он успешно применяет ее для своих сетей и прежде чем вывести EQM.NRI на рынок, адаптировал систему под потребности других провайдеров и операторов связи. Мы ценим такой подход".

EQM.NRI (Equipment Manager) — это система для оперативного и эффективного автоматизированного управления телекоммуникационными ресурсами компании. При помощи различных модулей сервис обеспечивает ключевые функции, присущие системам OSS, среди которых учет и инвентаризация сети, документооборот, учет линейно-кабельных сооружений и логических ресурсов, а также модуль "Склад". Система NRI позволяет операторам и провайдерам организовать единое хранилище данных по всем аспектам функционирования телекоммуникационной сети, вести учет и мониторинг сетевой инфраструктуры. Сервис способен предоставлять информацию о статусе сети в любой момент: где находится оборудование, в каком оно состоянии, через какое время его или его компоненты необходимо заменить.

Решение помогает телеком-компаниям сократить расходы на обслуживание, ремонт и материально-техническое обеспечение, спланировать сервисные работы, заказы и закупки, списания и учет необходимых компонентов сети.

Наталия Крючкова, старший вице-президент по работе с операторами связи "Ростелекома":

"Система NRI помогает операторам связи лучше понять и управлять своей сетью. Она обеспечивает точную и своевременную информацию о состоянии оборудования и ресурсов, что помогает снижать затраты и уменьшает количество ошибок при активации услуг. Для абонентов это значит более быстрый и стабильный доступ к качественным сервисам, а операторы получают возможность быстро внедрять новые предложения и быть более конкурентоспособными на рынке. Мы давно работаем в партнерстве с "Вайнах телеком" и обмениваемся опытом в сфере телекоммуникаций. Уверена, что реализованный проект позволит нам расширить потенциал взаимодействия и будет способствовать повышению качества связи в регионе".

Получить подробную информацию о предложениях "Ростелекома" для операторов связи и провайдеров можно на официальном сайте компании.

¹ OSS-решение (Operation Support System) — класс прикладного программного обеспечения, который используют операторы связи для автоматизации процессов управления сетью и сетевым оборудованием.

Следующая станция — Технологичная: "Ростелеком" установил умные переговорные кабины в московском метро

В Московском метрополитене заработали переговорные кабины "Ростелекома". Теперь у пассажиров есть возможность во время нахождения в метро с комфортом провести деловой звонок или решить в тишине важную задачу. Первыми локациями, где можно будет воспользоваться этим сервисом, стали станция "Комсомольская" и пересадочный узел "Нижегородская".

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

La Volga и любовь к малой родине

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хи­ще­нии более 1,7 млрд ру­блей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.

Губернатор Вячеслав Федорищев: самарские стобалльники ЕГЭ получили по 25 тыс. рублей

На оперативном совещании под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подвели итоги приемной кампании в образовательные организации региона. Глава региона провел его накануне в формате видеоконференцсвязи.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

