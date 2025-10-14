Бог войны дал нам ночь в займы

Вечер, когда Самара на пару часов превратилась в театр под флагом Хаски — где каждый зритель стал участником эпоса о войне, любви и родине. Промозглый дождь не напугал самарцев, которые, перешёптываясь, ждали концерта уроженца Улан-Удэ. Вдалеке проехала машина с сотрудниками патрульной службы, а ко входу подходило всё больше людей. Три девушки обсуждали учёбу в университете и завтрашние пары на журфаке. Кто-то заметил, что на квадратный метр журналистов сегодня слишком много.
Спросив одну из этих девушек, Виолетту Ерохову, почему ей нравятся песни "Хаски", она ответила, что её цепляют поэтичные тексты:
"Мне очень нравятся именно тексты. В его треках есть смесь мрачного, почти психологического триллера, с амбиентной атмосферой, и при этом тексты поэтичные, лиричные. Если читать их без музыки, они тоже звучат здорово. Ещё мне близки посылы — не во всех треках, но в большинстве. Это истории о русской, часто трагичной, малоизвестной, одинокой жизни, которая почти всегда заканчивается чем-то нехорошим. Мне это близко, потому что мы все, особенно средний класс и ниже, через это переживали".
Как бы то ни было — все планы на завтрашний день мало кого волновали. Каждый хотел скорее попасть внутрь. Уже у гардероба стало ясно, что у артиста своя атмосфера — многие пришли в костюмах Adidas, стараясь пробиться к зоне с мерчем рэпера.
Дмитрий, он же Хаски, погрузил слушателей в новый сюжет своих песен. По нему злобный антагонист пытается лишить жителей города счастья и веселья, а рыцарь Хаски спасает город песнями. Зрители становятся членами ордена, призванного бороться со злом.
Между треками к залу обращается голос — он просит вспомнить самые яркие моменты жизни, рассказывает историю борьбы, а затем антагонист угрожает высосать из самарцев жизненную энергию.
В "Метелице" сегодня не было ведьм, но были рыцари из Новокуйбышевска, которые думали, как уехать домой, и гости из центра города, планировавшие продолжить веселье после концерта. Эти планы оказались последними словами, которые успели прозвучать до вступительной песни.
Дым расползался по сцене, как туман по утреннему полю, и уже никто не различал, где заканчивается шоу и начинается легенда.
На сцену вышли шут, рыцарь, некто в чёрном капюшоне и сам предводитель ордена. Дальше всё происходило будто в тумане — люди кричали, надрывая голосовые связки, обнимались и плакали. От "Панельки", рассказывающей семейную историю парня, чей отец родился в этом доме, до него самого — уже ставшего отцом в тех же стенах, и до "Бога войны" — песни, которая рассказывает день погибшего солдата.
Трек "Реванш" — мрачный сторителлинг, где оживший труп выходит из могилы и занимает место живого человека в семье. К финалу становится ясно: мертвецы повсюду, а мир давно принадлежит им.
Запоминающаяся мелодия аккордеона задаёт настроение — тревожное и завораживающее, словно похоронный марш, превращённый в танец мертвецов. Под её звуки Хаски размышляет о смертности и о том, что нас окружает наследие уже ушедших людей, напоминая: изменить можно лишь настоящее.
Композиция стала саундтреком к фильму "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова, где Хаски сыграл труп, встающий из гроба и бегущий по городу.
Фольклорная сторона песен Хаски проявляется не только в звучании, но и в языке. В композиции "Сказка" древние образы переселяются в современный мир: здесь Иван-дурак спивается на кухне, а Василисы живут донатами и химическим весельем. Народные символы становятся частью урбанистической реальности, где святое и грешное существуют бок о бок:
"Играйте, гусли, гуляй, братва,
Пей до дна, наливай до края…"
Строчки произведения "Поэма о Родине" было слышно наверняка даже в Улан-Удэ. Настолько самарцы хотели сделать свои голоса яркими и запоминающимися. Зал буквально взорвался от любви к своему родному краю:
"Моя Родина — моя любовь, вид из окна:
Моногородок в платье серого сукна"
Это был не просто концерт новомодного рэпера, читающего под плюс и прыгающего по сцене. Это было полноценное театральное произведение. Рыцарь с аккордеоном выводил зловещую мелодию, а шут, совершенно бездумно и даже странно, скакал по сцене и между зрителями, вызывая у публики и смех, и лёгкое смятение.
Перерыв, оформленный как общая дыхательная практика, стал не просто минутой отдыха, а настоящей медитацией. Головы в такт поднимались и опускались, будто весь зал дышал одним ритмом.
Люди не просто прыгали и кричали — они проживали каждый момент вместе с артистом. Парень, который, казалось, пришёл лишь ради своей второй половинки, нежно обнял её со спины, когда зазвучала песня, посвящённая дочери Хаски. В начале композиции рэпер под гитару будто произносил заклинание защиты — просил дочь жить, а её ангела-хранителя держать стрелу наготове, чтобы уберечь малышку от бед. Слёзы, которые так долго держались, всё же предательски скатились по щекам.
Концерт длился около двух часов. На бис Хаски вышел, как и обещал. К этому времени дождь, как и день, закончился. Думать о завтра по-прежнему не хотелось — ведь, как бы то ни было, все планы мало кого волновали.
Этой ночью Бог войны дал время, прямо как в строчке песни. Всего пару часов, чтобы забыть о суете, вспомнить, кто мы, и прожить один вечер так, будто другого уже не будет.