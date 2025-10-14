Бог войны дал нам ночь в займы

Вечер, когда Самара на пару часов превратилась в театр под флагом Хаски — где каждый зритель стал участником эпоса о войне, любви и родине. Промозглый дождь не напугал самарцев, которые, перешёптываясь, ждали концерта уроженца Улан-Удэ. Вдалеке проехала машина с сотрудниками патрульной службы, а ко входу подходило всё больше людей. Три девушки обсуждали учёбу в университете и завтрашние пары на журфаке. Кто-то заметил, что на квадратный метр журналистов сегодня слишком много.

Спросив одну из этих девушек, Виолетту Ерохову, почему ей нравятся песни "Хаски", она ответила, что её цепляют поэтичные тексты:

"Мне очень нравятся именно тексты. В его треках есть смесь мрачного, почти психологического триллера, с амбиентной атмосферой, и при этом тексты поэтичные, лиричные. Если читать их без музыки, они тоже звучат здорово. Ещё мне близки посылы — не во всех треках, но в большинстве. Это истории о русской, часто трагичной, малоизвестной, одинокой жизни, которая почти всегда заканчивается чем-то нехорошим. Мне это близко, потому что мы все, особенно средний класс и ниже, через это переживали".

Как бы то ни было — все планы на завтрашний день мало кого волновали. Каждый хотел скорее попасть внутрь. Уже у гардероба стало ясно, что у артиста своя атмосфера — многие пришли в костюмах Adidas, стараясь пробиться к зоне с мерчем рэпера.

Дмитрий, он же Хаски, погрузил слушателей в новый сюжет своих песен. По нему злобный антагонист пытается лишить жителей города счастья и веселья, а рыцарь Хаски спасает город песнями. Зрители становятся членами ордена, призванного бороться со злом.

Между треками к залу обращается голос — он просит вспомнить самые яркие моменты жизни, рассказывает историю борьбы, а затем антагонист угрожает высосать из самарцев жизненную энергию.

В "Метелице" сегодня не было ведьм, но были рыцари из Новокуйбышевска, которые думали, как уехать домой, и гости из центра города, планировавшие продолжить веселье после концерта. Эти планы оказались последними словами, которые успели прозвучать до вступительной песни.

Дым расползался по сцене, как туман по утреннему полю, и уже никто не различал, где заканчивается шоу и начинается легенда.

На сцену вышли шут, рыцарь, некто в чёрном капюшоне и сам предводитель ордена. Дальше всё происходило будто в тумане — люди кричали, надрывая голосовые связки, обнимались и плакали. От "Панельки", рассказывающей семейную историю парня, чей отец родился в этом доме, до него самого — уже ставшего отцом в тех же стенах, и до "Бога войны" — песни, которая рассказывает день погибшего солдата.

Трек "Реванш" — мрачный сторителлинг, где оживший труп выходит из могилы и занимает место живого человека в семье. К финалу становится ясно: мертвецы повсюду, а мир давно принадлежит им.

Запоминающаяся мелодия аккордеона задаёт настроение — тревожное и завораживающее, словно похоронный марш, превращённый в танец мертвецов. Под её звуки Хаски размышляет о смертности и о том, что нас окружает наследие уже ушедших людей, напоминая: изменить можно лишь настоящее.

Композиция стала саундтреком к фильму "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова, где Хаски сыграл труп, встающий из гроба и бегущий по городу.

Фольклорная сторона песен Хаски проявляется не только в звучании, но и в языке. В композиции "Сказка" древние образы переселяются в современный мир: здесь Иван-дурак спивается на кухне, а Василисы живут донатами и химическим весельем. Народные символы становятся частью урбанистической реальности, где святое и грешное существуют бок о бок:

"Играйте, гусли, гуляй, братва,

Пей до дна, наливай до края…"

Строчки произведения "Поэма о Родине" было слышно наверняка даже в Улан-Удэ. Настолько самарцы хотели сделать свои голоса яркими и запоминающимися. Зал буквально взорвался от любви к своему родному краю:



"Моя Родина — моя любовь, вид из окна:

Моногородок в платье серого сукна"



Это был не просто концерт новомодного рэпера, читающего под плюс и прыгающего по сцене. Это было полноценное театральное произведение. Рыцарь с аккордеоном выводил зловещую мелодию, а шут, совершенно бездумно и даже странно, скакал по сцене и между зрителями, вызывая у публики и смех, и лёгкое смятение.

Перерыв, оформленный как общая дыхательная практика, стал не просто минутой отдыха, а настоящей медитацией. Головы в такт поднимались и опускались, будто весь зал дышал одним ритмом.

Люди не просто прыгали и кричали — они проживали каждый момент вместе с артистом. Парень, который, казалось, пришёл лишь ради своей второй половинки, нежно обнял её со спины, когда зазвучала песня, посвящённая дочери Хаски. В начале композиции рэпер под гитару будто произносил заклинание защиты — просил дочь жить, а её ангела-хранителя держать стрелу наготове, чтобы уберечь малышку от бед. Слёзы, которые так долго держались, всё же предательски скатились по щекам.

Концерт длился около двух часов. На бис Хаски вышел, как и обещал. К этому времени дождь, как и день, закончился. Думать о завтра по-прежнему не хотелось — ведь, как бы то ни было, все планы мало кого волновали.

Этой ночью Бог войны дал время, прямо как в строчке песни. Всего пару часов, чтобы забыть о суете, вспомнить, кто мы, и прожить один вечер так, будто другого уже не будет.