Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито Авто: средняя цена новых авто в Татарстане снизилась почти на 5% за год

8 октября 2025 года Авито Авто провел в Казани бизнес-бранч для автодилеров. В рамках встречи участники обсудили важнейшие тренды рынка, а эксперты Авито Авто рассказали о динамике показателей в сегменте новых автомобилей, которые продавались на платформе в Республике Татарстан в 2025 году, а также о том, как цифровизация влияет на взаимодействие продавцов и покупателей.

По данным Авито Авто, в январе-сентября 2025 года чаще всего на платформе в Татарстане продавали новые машины марок LADA (23,8%), Chery (11%), HAVAL (11%), Changan (10,2%) и Geely (7,8%). Среди моделей лидерами по количеству объявлений стали LADA Granta (9,3%), HAVAL Jolion (4,7%), Changan UNI-S (3,5%), LADA Largus (3,4%) и LADA Vesta (3,2%).

Наиболее высокий спрос со стороны пользователей в Татарстане наблюдался на авто марок Solaris, "Москвич", OMODA, Jetour. Среди конкретных моделей выделяются Solaris KRS, Solaris HS, Solaris KRX, Solaris HC и "Москвич" 3.

Средняя цена новых авто на платформе в Татарстане по сравнению с 2024 годом снизилась на 4,3%, до 2 699 000 рублей. Доступнее стали Chery Tiggo 4 Pro (-15,3%, до 2 110 000 рублей), "Москвич" 3 (-14,3%, до 1 903 000 рублей) и Chery Tiggo 8 Pro Max (-7%, до 3 861 000 рублей).

В целом в Приволжском ФО наибольшим спросом пользовались авто Solaris, Jetour, Москвич, LADA, Chery и GAC, а среди моделей — Solaris KRS, Solaris HC, GAC GS8 и LADA Largus Cross. Спрос вырос на авто марок Chery (+46%) и Jetour (+24,9%), а также на модели Changan UNI-S (+94,8%), Chery Tiggo 4 Pro (+45,7%), Jetour Dashing (+14,4%) и LADA Vesta (+12,5%).

Средняя цена новых авто в ПФО — 2 680 000 рублей, что практически не отличается от показателя прошлого года. Однако отдельные модели стали доступнее, например, Solaris HC (-14,7%, 2 798 000 рублей), Chery Tiggo 4 Pro (-13,6%, 2 100 000 рублей), Chery Tiggo 4 (-10,5%, 2 220 000 рублей), HAVAL H3 (-9,7%, 2 799 000 рублей) и HAVAL M6 (-7,8%, 2 119 000 рублей).

Помимо аналитики рынка на встрече обсудили и актуальные тренды в поведении покупателей, самым заметным из которых стал активный переход коммуникации в чаты: доля чатов в сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в России выросла на 11%, в Приволжском федеральном округе в целом — на 12,5%, а в Татарстане выросла на — 7,2%.

"Авторынок Татарстана — один из крупнейших в стране: на него приходится почти 5% всех предложений новых автомобилей на Авито Авто. Мы видим рост предложения в регионе, а также снижение цен на отдельные модели — всё это делает текущий момент особенно благоприятным для покупки. Дополнительный стимул создают выгодные условия от дилеров: скидки, бонусы и специальные программы. Благодаря цифровым инструментам найти подходящий вариант стало значительно проще — например, в каталоге Авито Авто можно быстро отфильтровать объявления по цене, бренду или доступным акциям. Это помогает сэкономить время и не упустить действительно привлекательные предложения", — прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.

Умное решение: "Ростелеком" внедрил систему автоматизированного учета для "Вайнах телеком"

"Ростелеком" интегрировал систему EQM.NRI для автоматизации технического учета сетевой инфраструктуры оператора связи "Вайнах телеком". Цифровое решение класса Network Resource Inventory (NRI) — полностью отечественная разработка дочерней компании "Ростелекома" — "ОС групп". Оно включено в <a href="https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305525/" target="_blank">реестр</a> российского ПО Минцифры РФ и позволяет операторам связи и провайдерам значительно повысить управляемость сетевой инфраструктурой.

Следующая станция — Технологичная: "Ростелеком" установил умные переговорные кабины в московском метро

В Московском метрополитене заработали переговорные кабины "Ростелекома". Теперь у пассажиров есть возможность во время нахождения в метро с комфортом провести деловой звонок или решить в тишине важную задачу. Первыми локациями, где можно будет воспользоваться этим сервисом, стали станция "Комсомольская" и пересадочный узел "Нижегородская".

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

La Volga и любовь к малой родине

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хи­ще­нии более 1,7 млрд ру­блей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.

Губернатор Вячеслав Федорищев: самарские стобалльники ЕГЭ получили по 25 тыс. рублей

На оперативном совещании под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подвели итоги приемной кампании в образовательные организации региона. Глава региона провел его накануне в формате видеоконференцсвязи.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

