Авито и Корпорация МСП представили аналитический обзор для малого и среднего бизнеса

Технологическая компания Авито и Корпорация МСП презентовали первый выпуск аналитического обзора для малого и среднего бизнеса — "Пульс МСП 2025: вызовы, тренды и советы". Документ охватывает все ключевые направления предпринимательства: от торговли и услуг до транспорта, недвижимости, оборудования и франчайзинга. Отдельное внимание уделено стремительно меняющимся подходам на рынке труда и инструментам, которые применяют успешные работодатели для эффективного найма и удержания сотрудников.

Вводная часть обзора подготовлена Корпорацией МСП и содержит свежие данные по микро-, малому и среднему бизнесу в различных разрезах, а также перечень основных трендов развития бизнеса. Среди них — цифровизация и автоматизация, активное вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, гибридный формат работы, адресная поддержка бизнеса и локальность.

"Малый и средний бизнес сегодня работает практически во всех сферах — от привычных торговли и общепита до, казалось бы, не свойственных машиностроения и космоса. МСП прочно интегрированы в крупные производственные кооперационные цепочки, создают новый образ городской среды, открывают туристические маршруты, реализуют инфраструктурные проекты и находятся "на передовой" сферы услуг, обеспечивая комфорт и качество жизни людей", — отмечает Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП.

Бизнес-среда в 2025 году продолжает перестраиваться: компании ищут устойчивые модели роста, оптимизируют издержки и всё чаще используют цифровые инструменты и искусственный интеллект, чтобы быстрее адаптироваться к новым условиям. Имея большой опыт работы с предпринимателями и экспертизу, накопленную на разных рынках, Авито предоставляет в обзоре аналитические данные, экспертные комментарии и практические чек-листы.

"Одна из ценностей Авито звучит так — вместе мы можем больше. Обзор "Пульс МСП" — новая ценность, которой мы делимся с предпринимателями и приглашаем их пройти путь становления своего дела вместе с нами. Я уверен, что даже опытные бизнесмены смогут найти в документе полезные советы и проверить, насколько их стратегия учитывает текущие вызовы и включает новые возможности", — комментирует Дмитрий Гавриленко, директор по связям с государственными организациями Авито.

Обзор затрагивает ключевые аспекты, актуальные для каждого современного предпринимателя:

  • какие сегменты МСП развиваются быстрее всего и где искать ниши с наибольшим потенциалом;
  • какие товары и услуги сегодня востребованы и как использовать это для роста;
  • как изменился рынок найма: гибкие модели, дефицит кадров и роль бонусов при выборе работодателя;
  • что выбирают предприниматели — аренду или покупку спецтехники — и почему;
  • как справиться с дефицитом качественных офисных объектов;
  • какие категории оборудования показывают рост и куда стоит инвестировать;
  • как развивается рынок франшиз и готового бизнеса, какие направления позволяют стартовать с минимальными рисками и как избежать ошибок при покупке.

Ответы на эти и другие вопросы помогут малому и среднему бизнесу лучше ориентироваться в текущей бизнес-среде, найти перспективные ниши и пользоваться цифровыми инструментами поддержки.

