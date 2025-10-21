16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито: 65% интернет-пользователей Самары регулярно проверяют актуальность мобильных номеров и почты

Читали: 14

Технологическая платформа Авито провела исследование о том, как интернет-пользователи относятся к защите своих персональных данных в цифровом пространстве, в частности речь шла о защите мобильных номеров и электронных почт. Опрос показал, что большинство пользователей (65%) регулярно проверяют актуальность номеров телефона и почт, чтобы снизить риск взлома аккаунтов. В среднем такая проверка происходит раз в восемь месяцев, а 33% респондентов делают это ежемесячно или чаще.

Основными причинами для проверки актуальности контактной информации у интернет-пользователей являются забота о безопасности, которая снижает вероятность взлома профиля (30%), беспокойство о потере доступа к аккаунту в случае утери номера или почты (29%), требования при регистрации или восстановлении пароля (28%). Кроме того, еще 24% респондентов проверяют контактную информацию по рекомендациям онлайн-платформ для подтверждения актуальности данных, а 17% участников опроса делают это для того, чтобы не пропустить важные уведомления.

"По данным нашего исследования, сегодня каждый второй интернет-пользователь имеет более пяти аккаунтов на различных цифровых платформах, связанных с одним и тем же номером телефона и электронной почтой. Если вы перестаете пользоваться тем или иным номером телефона, или email-адресом, то стоит их обновить в своих аккаунтах на цифровых платформах, к которым они были привязаны. Кроме того, для дополнительной защиты аккаунтов мы также рекомендуем подключать двухфакторную аутентификацию, которая защитит вашу учетную запись на случай, если все-таки ваш пароль удастся скомпрометировать злоумышленникам", — рекомендует старший директор по доверию и безопасности, департамента модерации и автоматизации поддержки Авито Наталья Юматова.

Исследование также показало, что для большинства интернет-пользователей (86%) мобильный номер и электронная почта играют ключевую роль в повседневной жизни. В среднем россияне меняли свой основной номер телефона три раза за всю жизнь.

Версия для печати

В России и мире

Робот — друг человека: чат-бот самостоятельно решает более половины вопросов клиентов "Ростелекома"

"Ростелеком" проанализировал обращения клиентов компании по технической поддержке — 60% из них успешно обрабатывается чат-ботом без переключения на оператора. Ежемесячно через чат-бот проходит более 500 тыс. запросов, а общий уровень автоматизации обращений в "Ростелекоме" превысил 40%.

На Авито выставлен на продажу эксклюзив — автомобиль технического сопровождения команды "КАМАЗ-мастер"

На Авито Спецтехника в продаже появился уникальный грузовик КАМАЗ-635050, который на протяжении почти двух десятилетий сопровождал команду "КАМАЗ-мастер" на крупнейших международных ралли-рейдах. Этот автомобиль технического сопровождения использовался как мобильный штаб, транспортная и инженерная база легендарного коллектива, внесшего огромный вклад в историю российского и мирового автоспорта.

Культура и стиль

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

Люди

В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хи­ще­нии более 1,7 млрд ру­блей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

В Самаре на три дня запретят продавать алкоголь

С 5 по 7 ноября в Самаре введут полный запрет на розничную продажу алкоголя. Соответствующее распоряжение подписал председатель областного правительства Михаил Смирнов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Напомним, в эти дни в столице региона будет проходить международный форум "Россия - спортивная держава".

Он и она