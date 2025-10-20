16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Бизнес-старт за 15 минут: на конференции Авито "По делу" поделились ключевыми цифрами

Читали: 2

14 октября на площадке МТС Live Холл в Екатеринбурге состоялась вторая масштабная бизнес-конференция для продавцов "По делу" — в прошлом году городом проведения была Москва. Представители технологической платформы Авито поделились ключевыми нововведениями, а также на кейсах и цифрах рассказали, как привлечь внимание и заслужить доверие покупателей, и какие инструменты использовать для роста продаж. Число онлайн-участников мероприятия превысило 400 тыс. человек, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Спикерами мероприятия выступили топ-менеджеры Авито, руководители профильных направлений и приглашенные отраслевые специалисты.

Конференцию открыл управляющий партнер по развитию бизнеса Авито Иван Гуз, озвучив ключевые цифры площадки. Он отметил, что ежемесячная аудитория Авито составляет 72 млн человек, при этом 70% покупателей — это жители регионов. При этом Авито остается площадкой с мотивированной к покупкам аудиторией и лидером по числу транзакционных поисковых запросов в таких категориях, как товары для авто, животных, спорта, а также в электронике и мебели.

"Есть несколько отличий Авито от других e-com площадок. Первое, на чем мы делаем фокус — это максимальная простота. Поскольку исторически мы были площадкой для частных продавцов, у нас простой и понятный продукт. Любой профессиональный предприниматель буквально за 15 минут может запустить свой бизнес на Авито. Второе важное отличие в том, что мы даем продавцу прямой контакт с аудиторией. Люди часто приходят покупать не просто на Авито, а к конкретному продавцу, и большинство сделок на нашей площадке проходит после личного контакта через сообщения или звонки. И, в-третьих, мы даем огромную гибкость. Каждый может решить сам, как ему продавать свои товары: самовывозом или с доставкой (партнерами Авито, своими службами доставки или своими курьерами), с оплатой за клики или за сделки. И, конечно, мы даем возможность продавать максимально широкий ассортимент товаров", — рассказал Иван Гуз.

Алексей Ли, коммерческий директор Авито Товаров, подчеркнул, что платформа остается крупнейшим сервисов для решения задач МСП в России.

"По данным на июнь 2025 года, на Авито зарегистрировано 1,2 млн МСП, что составляет около 19% от общего числа малых и средних предприятий в стране. Более 40% продавцов Авито работают омниканально. При этом активно развивается региональное предпринимательство. Так, самые быстрорастущие сейчас регионы — Чечня, Чукотский АО, Алтай, Магаданская область и Камчатский край", — поделился спикер.

Он также отметил, что около 13% предпринимателей предлагают на платформе разнообразные услуги, еще 34% реализуют как товары, так и услуги, а остальные предприниматели работают только в товарных категориях.

Как завоевать доверие покупателей

Директор бизнес-направления "Товары для дома" Сергей Павлин поднял тему развития безопасности платформы. Как отметил Сергей, инвестиции в это направление за 5 лет составили 15 миллиардов рублей. Комплексный подход, состоящий из внедрения инструментов защиты сделок и реализации проектов в сфере цифровой грамотности, позволил достичь существенных результатов — более чем в 100 раз снизить число жалоб на небезопасное поведение. Инструменты антифрода помогают пользователям Авито сохранять не менее двух миллиардов рублей ежегодно.

Важность коммуникации

Затем на площадке состоялся открытый диалог "Как выгодно продавать в своей категории". Спикеры ответили на самые животрепещущие вопросы продавцов Авито. Так, директор бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" Павел Комаров рассказал, что сегодня сильнее всего влияет на успех продавца.

"Когда покупатель выбирает, где купить товар, он смотрит не только на цену, но и на продавца. Репутация, отзывы и достоверная информация напрямую влияют на продажи. Именно на этом строится доверие и долгосрочная лояльность покупателей", — подчеркнул спикер.

При этом важно не только "причесывать" профиль, но и выстраивать коммуникацию с клиентами: отвечать на вопросы, давать консультации и создавать позитивный опыт взаимодействия.

"На Авито более 250 млн объявлений — это огромное поле возможностей для продавцов. Но именно поэтому важно не просто продавать, а работать на свою репутацию: следить за рейтингом, реагировать на отзывы, публиковать реальные фото товара. Уровень сервиса — то, что выделяет продавца на фоне его конкурентов", — отметил Алексей Гевлич, директор бизнес-направления "Lifestyle".

Основные нововведения на площадке

Еще одна дискуссия в формате TED была на тему "От слов к делу: самые яркие релизы и продуктовые запуски на платформе Авито". В ней спикеры представили последние решения Авито, призванные помочь предпринимателям упростить свою работу на площадке. Среди них — запуск доставки крупногабаритных товаров и каталога поставщиков, который позволяет быстро найти нужных контрагентов.

Елена Низовцева, руководитель бизнес-направлений распродаж и промо Авито, рассказала о Черной Пятнице — глобальной ноябрьской распродаже, которая также открывает новые возможности для бизнеса на Авито.

"60% новогодних подарков, которые россияне приобретают онлайн, закупаются уже в Черную пятницу. В этот день объем продаж у селлеров может вырасти более чем на 100%, а клиенты заранее оценивают размеры скидок, анализируя цену одного и того же товара на двух-трех площадках перед распродажей", — заявила она.

Число офлайн-участников составило 1 тыс. человек. А количество онлайн-участников мероприятия превысило 400 тыс. человек, что в два раза выше, чем в прошлом году.

Версия для печати

В России и мире

Ассоциация работодателей внеуличного транспорта и Авито Работа заключили соглашение о партнерстве

Ассоциация работодателей внеуличного транспорта и Авито Работа, одна из ведущих онлайн-платформ страны для поиска и найма сотрудников, объявляют о старте стратегического партнерства. Одним из совместных проектов станет организация и проведение Всероссийского конкурса на звание лучшего HR-специалиста транспорта в 2025 году. Также компании направят совместные усилия на популяризацию профессий в транспортной отрасли.

"Ростелеком" объединил 27 российских аэропортов в виртуальную частную сеть

В Сибири "Ростелеком" реализовал масштабный проект для компании "Новапорт Холдинг", создав виртуальную частную сеть (VPN) для 27 аэропортов, расположенных во всех федеральных округах России. Все объекты холдинга, включая центральный офис, интегрированы в единое цифровое пространство, обеспечивающее полный спектр современных телекоммуникационных решений и высокую степень киберзащиты.

Культура и стиль

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

Люди

В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хи­ще­нии более 1,7 млрд ру­блей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

Он и она