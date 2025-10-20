Бизнес-старт за 15 минут: на конференции Авито "По делу" поделились ключевыми цифрами

Спикерами мероприятия выступили топ-менеджеры Авито, руководители профильных направлений и приглашенные отраслевые специалисты.

Конференцию открыл управляющий партнер по развитию бизнеса Авито Иван Гуз, озвучив ключевые цифры площадки. Он отметил, что ежемесячная аудитория Авито составляет 72 млн человек, при этом 70% покупателей — это жители регионов. При этом Авито остается площадкой с мотивированной к покупкам аудиторией и лидером по числу транзакционных поисковых запросов в таких категориях, как товары для авто, животных, спорта, а также в электронике и мебели.

"Есть несколько отличий Авито от других e-com площадок. Первое, на чем мы делаем фокус — это максимальная простота. Поскольку исторически мы были площадкой для частных продавцов, у нас простой и понятный продукт. Любой профессиональный предприниматель буквально за 15 минут может запустить свой бизнес на Авито. Второе важное отличие в том, что мы даем продавцу прямой контакт с аудиторией. Люди часто приходят покупать не просто на Авито, а к конкретному продавцу, и большинство сделок на нашей площадке проходит после личного контакта через сообщения или звонки. И, в-третьих, мы даем огромную гибкость. Каждый может решить сам, как ему продавать свои товары: самовывозом или с доставкой (партнерами Авито, своими службами доставки или своими курьерами), с оплатой за клики или за сделки. И, конечно, мы даем возможность продавать максимально широкий ассортимент товаров", — рассказал Иван Гуз.

Алексей Ли, коммерческий директор Авито Товаров, подчеркнул, что платформа остается крупнейшим сервисов для решения задач МСП в России.

"По данным на июнь 2025 года, на Авито зарегистрировано 1,2 млн МСП, что составляет около 19% от общего числа малых и средних предприятий в стране. Более 40% продавцов Авито работают омниканально. При этом активно развивается региональное предпринимательство. Так, самые быстрорастущие сейчас регионы — Чечня, Чукотский АО, Алтай, Магаданская область и Камчатский край", — поделился спикер.

Он также отметил, что около 13% предпринимателей предлагают на платформе разнообразные услуги, еще 34% реализуют как товары, так и услуги, а остальные предприниматели работают только в товарных категориях.

Как завоевать доверие покупателей

Директор бизнес-направления "Товары для дома" Сергей Павлин поднял тему развития безопасности платформы. Как отметил Сергей, инвестиции в это направление за 5 лет составили 15 миллиардов рублей. Комплексный подход, состоящий из внедрения инструментов защиты сделок и реализации проектов в сфере цифровой грамотности, позволил достичь существенных результатов — более чем в 100 раз снизить число жалоб на небезопасное поведение. Инструменты антифрода помогают пользователям Авито сохранять не менее двух миллиардов рублей ежегодно.

Важность коммуникации

Затем на площадке состоялся открытый диалог "Как выгодно продавать в своей категории". Спикеры ответили на самые животрепещущие вопросы продавцов Авито. Так, директор бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" Павел Комаров рассказал, что сегодня сильнее всего влияет на успех продавца.

"Когда покупатель выбирает, где купить товар, он смотрит не только на цену, но и на продавца. Репутация, отзывы и достоверная информация напрямую влияют на продажи. Именно на этом строится доверие и долгосрочная лояльность покупателей", — подчеркнул спикер.

При этом важно не только "причесывать" профиль, но и выстраивать коммуникацию с клиентами: отвечать на вопросы, давать консультации и создавать позитивный опыт взаимодействия.

"На Авито более 250 млн объявлений — это огромное поле возможностей для продавцов. Но именно поэтому важно не просто продавать, а работать на свою репутацию: следить за рейтингом, реагировать на отзывы, публиковать реальные фото товара. Уровень сервиса — то, что выделяет продавца на фоне его конкурентов", — отметил Алексей Гевлич, директор бизнес-направления "Lifestyle".

Основные нововведения на площадке

Еще одна дискуссия в формате TED была на тему "От слов к делу: самые яркие релизы и продуктовые запуски на платформе Авито". В ней спикеры представили последние решения Авито, призванные помочь предпринимателям упростить свою работу на площадке. Среди них — запуск доставки крупногабаритных товаров и каталога поставщиков, который позволяет быстро найти нужных контрагентов.

Елена Низовцева, руководитель бизнес-направлений распродаж и промо Авито, рассказала о Черной Пятнице — глобальной ноябрьской распродаже, которая также открывает новые возможности для бизнеса на Авито.

"60% новогодних подарков, которые россияне приобретают онлайн, закупаются уже в Черную пятницу. В этот день объем продаж у селлеров может вырасти более чем на 100%, а клиенты заранее оценивают размеры скидок, анализируя цену одного и того же товара на двух-трех площадках перед распродажей", — заявила она.

Число офлайн-участников составило 1 тыс. человек. А количество онлайн-участников мероприятия превысило 400 тыс. человек, что в два раза выше, чем в прошлом году.