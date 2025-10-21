16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

MAX стал новым каналом коммуникации, доступным в HRMOST

В наборе коммуникаций сервиса для автоматизации найма HRMOST теперь доступен российский мессенджер MAX. Он стал альтернативным инструментом в дополнение к существующим мессенджерам.

Отечественный мессенджер MAX стал доступен для пользователей платформы для автоматизации найма HRMOST. На рынке HR-tech сервис HRMOST первым интегрировался с российским мессенджером MAX.

"Интеграция с мессенджером подразумевает его использование в качестве альтернативного канала для коммуникации. Мы наблюдаем растущий интерес к MAX: его аудитория превысила 45 млн пользователей, а средний суточный охват в октябре вырос до 18,2 миллионов пользователей. Для работодателей, автоматизирующих HR-процессы, мессенджер расширит возможности связи с соискателями и позволит быстрее закрывать вакансии, а кандидатам даст более широкий выбор каналов для общения", — отмечает Константин Куница, директор сервиса HRMOST.

На старте настройки чат-ботов в сервисе HRMOST работодатель выбирает каналы коммуникации, через которые он будет взаимодействовать с аудиторией. Такая возможность есть и у кандидата, которого заинтересовало предложение компании.

Кандидат оставляет отклик на вакансию через любую точку входа (карьерные сайты, джоб-платформы и т. п.). Ответное автоматическое сообщение он получит в чате на той же площадке. В сообщении соискатель через ссылку переходит в хаб, где ему предлагают выбрать наиболее удобный мессенджер для получения детальной информации и продолжения диалога.

На Авито выставлен на продажу эксклюзив — автомобиль технического сопровождения команды "КАМАЗ-мастер"

На Авито Спецтехника в продаже появился уникальный грузовик КАМАЗ-635050, который на протяжении почти двух десятилетий сопровождал команду "КАМАЗ-мастер" на крупнейших международных ралли-рейдах. Этот автомобиль технического сопровождения использовался как мобильный штаб, транспортная и инженерная база легендарного коллектива, внесшего огромный вклад в историю российского и мирового автоспорта.

Ассоциация работодателей внеуличного транспорта и Авито Работа заключили соглашение о партнерстве

Ассоциация работодателей внеуличного транспорта и Авито Работа, одна из ведущих онлайн-платформ страны для поиска и найма сотрудников, объявляют о старте стратегического партнерства. Одним из совместных проектов станет организация и проведение Всероссийского конкурса на звание лучшего HR-специалиста транспорта в 2025 году. Также компании направят совместные усилия на популяризацию профессий в транспортной отрасли.

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хи­ще­нии более 1,7 млрд ру­блей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

В Самаре на три дня запретят продавать алкоголь

С 5 по 7 ноября в Самаре введут полный запрет на розничную продажу алкоголя. Соответствующее распоряжение подписал председатель областного правительства Михаил Смирнов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Напомним, в эти дни в столице региона будет проходить международный форум "Россия - спортивная держава".

