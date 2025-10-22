16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Привлекать внимание — новая форма искусства": Авито провел конференцию о рекламных технологиях

16 октября Авито AdTech провел конференцию о рекламном рынке — Авито Показ. Ксения Собчак, группа АДВ, Resolution OMD OM Group, Иви, ГК "ФСК" и AdRiver приняли участие во флагманском событии Авито Рекламы. Главной темой конференции стала синергия креатива и технологий, которая превращает рекламу в произведения искусства.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Иван Гуз, управляющий партнер по развитию бизнеса Авито, отметил, что сегодня Авито — это не просто платформа, а экосистема, которая сопровождает человека на всех этапах жизни — от повседневных покупок до ключевых решений.

"Большинство пользователей приходит на Авито, когда интерес к покупке уже сформирован: люди сравнивают цены и условия продавцов, выбирают и покупают. Это тот момент, когда рекламодателю важно быть рядом с клиентом. Мы видим, как это работает по всей воронке — от первых проявлений интереса до сделки", — подчеркнул он.

Также Иван Гуз отметил, что Авито остается самой доступной площадкой для старта бизнеса в России согласно исследованию РБК. Запустить онлайн-продажи здесь можно всего за 15 минут, и уже 62% предпринимателей используют Авито для продвижения товаров и услуг. При этом компания не останавливается на достигнутом и развивает другие направления, в которых раньше не присутствовала, например, рекламные технологии Авито AdTech.

Старший управляющий директор Авито Артем Кумпель и директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон рассказали, как площадка трансформировалась с развитием рекламных технологий. Топ-менеджеры показали результаты работы 2025 года, а также поделились планами по развитию кабинета Авито Рекламы в 2026 году. Среди продуктов, которые появятся в сервисе: контекстный таргетинг и ретаргетинг, автоматические стратегии, конструкторы аудиторий и отчетов, публичный API и другие решения.

"Пользователи все чаще ищут товары или услуги в e-commerce: на топ пять площадок электронной коммерции уже приходится 89% поисковых запросов. В классических поисковиках их доля, наоборот, снижается и составляет лишь 11%. Это объяснимо: аудитории удобно искать продукцию и покупать ее сразу в едином окне.

Такая механика оказывает эффект и на рекламодателей: чем больше запросов указывают пользователи, тем лучше алгоритмы понимают их интересы. Это позволяет показывать аудитории максимально релевантную рекламу. По такому принципу работают кампании на Авито", — добавил Артем Кумпель.

"В 2025 году мы запустили собственный рекламный кабинет, добавили больше форматов и мест для показа рекламы, включая баннер на главной Авито и на первых страницах в других разделах. Начали работать над инструментами перформанс-рекламы, открыли доступ в кабинет для индивидуальных предпринимателей и добавили новые таргетинги. В 2026 году сосредоточимся на интеграции всех медийных форматов в рекламный кабинет, запуске контекстного таргетинга, ретаргетинга и других необходимых инструментах", — сказал Яков Пейсахзон.

Ксения Собчак подчеркнула, что способность бренда выходить за рамки шаблонов и искать неожиданные ходы сегодня становится главным фактором успеха в коммуникации с аудиторией.

"Сегодня в рекламе побеждают не бюджеты, а смелость. Всё, что сделано по лекалам, зритель пролистывает. Работает неожиданность — странный поворот, хулиганская идея, личный взгляд. Авито это понимает: они не боятся выходить за рамки, ломать привычные формы и говорить с людьми по-настоящему. Это и есть та самая экономика внимания, где ценится живое и искреннее", — комментирует Ксения Собчак.

Контекст медиарынка

Андрей Чуваев, генеральный директор группы АДВ, рассказал, как рекламный рынок удерживает баланс между интересами клиента, площадки и агентства, ростом стоимости медиа и поиском эффективности, краткосрочными продажами и долгосрочным брендингом. Также спикер упомянул новые источники роста для индустрии, в частности площадки электронной коммерции.

"Сегодня эффективность — это не выбор между брендингом и продажами, а умение выстраивать между ними баланс. Рост рекламного рынка во многом драйвится инновационными каналами, в том числе ритейл-медиа. Именно поэтому всё больше брендов движутся к total performance-подходу, объединяющему все медиа в единую систему с прозрачной атрибуцией и измеримым вкладом каждого канала — от ТВ и наружной рекламы до ритейл-медиа. В этой реальности агентства являются интеграторами экспертизы — связывая все медийные каналы, маркетинг и бизнес-цели клиентов, они создают синергию усилий, обеспечивающую устойчивый рост брендов и рынка в целом", — комментирует Андрей Чуваев, генеральный директор группы АДВ.

Сергей Ефимов, исполнительный директор Resolution OMD OM GGroup, рассказал об истории брендинга. Он подчеркнул, что последние годы стали временем глубокой перестройки имиджевых коммуникаций.

"Мы привыкли воспринимать карточку товара как коммуникационный объект, имеющий значение исключительно на нижнем, конечном этапе воронки конверсии. Но в реальности мы видим, что поведение людей на площадках электронной коммерции все чаще носит характер, ближе к лайфстайл, можно даже сказать, что это одна из новых форм досуга. В итоге — карточка товара становится инструментом не только для "закрытия сделки", но и для первичного знакомства потребителя с брендом или продуктом", — добавил Сергей Ефимов.

Артем Лопухин, директор по маркетингу Иви, отметил, что эпоха маркетинга 360 закончилась. Теперь рекламодатели инвестируют бюджеты лишь в часть каналов и выбирают осмысленные партнерства.

"Авито — это не просто платформа для размещения рекламы. Это пространство, где бренды получают возможность выстраивать долгосрочные и доверительные отношения с новыми клиентами. Мы возлагаем большие надежды на наше партнерство и планируем делиться его результатами и полученным опытом на индустриальных площадках", — комментирует Артем Лопухин.

Александр Лебедев, директор по маркетингу в ГК "ФСК", рассказал, что рынок недвижимости — один из самых конкурентных. В условиях, когда каждый застройщик конкурирует практически за одного и того же покупателя, маркетологам необходимо делать выбор в пользу смелых креативов и нестандартных проектов в медиа.

"Как один из крупнейших девелоперов мы вынуждены конкурировать за внимание: только в наружной и digital-рекламе в сфере недвижимости на покупателя приходится в среднем 67 контактов в день. Это огромная нагрузка, и чтобы быть замеченными, нам нужны не шаблонные решения, а партнерства с технологичными площадками вроде Авито", — комментирует он.

Роман Кохановский, коммерческий директор AdRiver, объяснил, как оценивать эффективность каналов, в которых размещается реклама.

"Рынок до сих пор часто принимает решения по last-click-атрибуции — просто потому, что это привычно и понятно. Но такой подход не отражает реальную роль каналов в достижении результата. Чтобы видеть полную картину, важно оценивать вклад каждого источника в общую конверсию. Для этого мы используем модель Шепли и цепи Маркова: первая показывает, сколько каждый канал вносит в результат, вторая — что произойдёт, если убрать один из источников и перераспределить бюджет.

На практике это даёт ощутимый эффект: у рекламодателя с 17 источниками мы увидели, что два из них работают слабо. Исключив их, можно сэкономить около 18% бюджета или направить эти средства в более эффективные каналы — и получить до 16% дополнительного охвата и 13% роста конверсий", — отмечает Роман Кохановский.

"Привлекать внимание — новая форма искусства": Авито провел конференцию о рекламных технологиях

