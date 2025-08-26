16+
Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

— Расскажи о себе? Как давно ты занимаешь должность CEO в компании?

— Я работаю в агентстве Tesla Target. Должность CEO занимаю не так давно, буквально с марта 2025 года. До этого находился около года на должности технического директора. А так, первоначально в агентство приходил в роли штатного таргетолога.

В целом сейчас я также по совместительству таргетолог, так как имею опыт в этом направлении чуть больше 5 лет. Большой опыт работы с разными площадками трафика, опыт с 20+ проектами по США, и в целом за всё время было более 150 проектов.

— Какие основные тенденции сейчас наблюдаются в области инфлюэнс-маркетинга, SMM и таргетированной рекламы? Почему эти направления так актуальны в современном бизнесе?

— В настоящее время наблюдается усиление роли персонализированного контента и использования искусственного интеллекта в инфлюэнс-маркетинге, SMM и таргетированной рекламе. Клиенты все больше предпочитают работать с микро- и нано-инфлюенсерами, поскольку это обеспечивает более искреннюю коммуникацию с аудиторией и высокую степень доверия. Также активно развивается использование данных для определения наиболее релевантных сегментов и автоматизация рекламных кампаний. Эти направления так актуальны, потому что бизнесу важно не только привлекать внимание, но и достигать конкретных целей — продаж, узнаваемости или вовлеченности — при минимальных затратах.

— Какие стратегии чаще используются у ваших клиентов для достижения успеха в этих сферах? Какие ошибки чаще всего допускают начинающие компании?

 — Наши клиенты часто используют стратегию контент-маркетинга, ориентированную на создание ценного и релевантного контента, а также интеграцию инфлюэнсеров в брендовые коммуникации. Недостатки, допускаемые начинающими, — это недостаточный анализ целевой аудитории, выбор неподходящих инфлюэнсеров, а также игнорирование законов и правил по рекламе в социальных сетях. Множество новичков ошибаются в недооценке важности долгосрочных отношений с аудиторией и неправильно оценивают эффективность вложений.

— Какие навыки и компетенции, по твоему мнению, станут ключевыми для специалистов, желающих развиваться в этой сфере в ближайшие годы?

— В ближайшие годы ключевыми навыками станут аналитика данных, умение работать с платформами автоматизации и понимание новых форматов медиа, таких как short-form видео. Также крайне важны навыки брендинга и креативность, поскольку конкуренция за внимание аудитории усиливается. Компетенции в области законодательства и этики в соцсетях станут частью обязательных знаний, для соблюдения законов и построения доверия.

— Какие советы ты можешь дать начинающим предпринимателям и маркетологам, которые хотят успешно внедрять инфлюэнс-маркетинг, SMM и таргет в свои стратегии?

— Мой совет — начинать с глубокого изучения вашей целевой аудитории и тестирования различных форматов и платформ. Не бойтесь экспериментировать, анализируйте результаты и быстро вносите коррективы. Важно интегрировать инфлюэнс-маркетинг и SMM в стратегию компании как часть общего имиджевого и коммерческого подхода, а не как отдельные инструменты. Не забывайте соблюдать законодательство и этику — это залог долгосрочного успеха.

— Как ты видишь будущее инфлюэнс-маркетинга и таргетированной рекламы в условиях постоянно меняющихся технологий и законов в России?

— Я считаю, что инфлюэнс-маркетинг и таргетированная реклама продолжат развиваться вместе с технологическими инновациями: появлением новых форматов, таких как AR и VR, а также с ростом возможности более точного таргетирования на основе поведения. В России особое значение приобретает совершенствование законодательства, которое будет защищать права потребителей и регулировать рекламу. В будущем мы увидим еще больше персонализированного и интерактивного контента и большей прозрачности в рекламе. Как мы можем заметить, то любой запрет порождает новый способ его законно обойти.

