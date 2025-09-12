"Если быть — то быть первым": Самарский офис "Первого Бита" завершил участие в конкурсе "1С: Проект года 2024"

Самарский офис международного интегратора АйТи-решений "Первый Бит" представил три проекта:

— Комплексная автоматизация учета и производственного процесса в ООО ПО "Проминдустрия" на базе "1С: ERP Управление предприятием"

— Автоматизация казначейского контроля и скользящего планирования от БДР в строительной компании "ТехноСтройГрупп1"

— Внедрение системы казначейства в SINOWAY Industrial Group за 2 месяца

Традиция, подкрепленная результатами

"Участие в конкурсе "1С: Проект года" — это традиция, которая сложилась довольно давно. Самарский офис — это пятый офис компании Первый Бит более чем с двадцатилетней историей, и за это время мы без малого завершили сотни успешных проектов. С таким бэкграундом не принимать участие и не бороться за победу — это просто преступление", — отмечает Юрий Великий, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами самарского офиса. — "Мы идём в конкурс не для галочки участия. Конечно, мы рассчитываем на успех и победу. Проделывается не менее кропотливая работа по "упаковке" кейса, чем сам проект. Важно донести, какие именно бизнес-эффекты были достигнуты, показать масштаб работы, который не всегда виден на первый взгляд, и, конечно, людей, которые стоят за всем этим".

Ценности команды

По словам Великого, выбор проектов всегда основывается на трёх факторах: масштаб, сложность и подтверждённый бизнес-эффект. И каждый проект в конкурсе — это заявление о профессионализме, экспертизе и готовности помогать новым клиентам достигать своих целей и делать их бизнес сильнее.

"Слова, которые знает каждый сотрудник компании: "если быть, то быть первым". Это своего рода наша философия. Каждый офис, каждый отдел, каждый человек старается в чём-то, пусть одном, но быть первым. Мы гордимся своими проектами, нам есть что рассказать, и признание профессионального сообщества — это огромная мотивация для всей команды", — подчёркивает Юрий.

Итоги и ожидания

Решение жюри станет известно 12 сентября. Оценка проектов проводится по целому ряду критериев: масштаб внедрения, экономический эффект, сроки и бюджет, инновационность и удовлетворённость заказчика. Дополнительно учитываются результаты интернет-голосования.

"Участие ради участия — это не про нас. Над подачей заявки трудится огромное количество человек, и, конечно, мы в том числе делаем это ради победы и признания. Это как маленькая Нобелевская премия в проектном мире. Кто же не хочет её получить?" — подытожил Великий.

За более чем двадцать лет сменилось большое количество команд в Самарском офисе, но идеология и традиция быть первыми остается неизменной. По словам Юрия Великого, сегодня команда активно развивает новые направления, связанные с ИИ и роботизацией. Это еще раз подтверждает, что команда Самарского офиса всегда стремится к развитию, открыта к инновациям и уверенно идет в ногу со временем.

Мы гордимся успехами самарских специалистов и верим в их победу!