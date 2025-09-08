16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

На платформе Авито Спецтехника стал доступен поиск спецтехники, реализуемой с господдержкой

На платформе Авито Спецтехника появился новый функционал: доступная к приобретению спецтехника, которая участвует в программе субсидирования от Минпромторга России, теперь отмечена специальными значками. Это решение направлено на то, чтобы помочь пользователям облегчить поиск выгодных предложений. Инициатива реализуется в рамках соглашения Авито с министерством промышленности и торговли РФ, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме летом этого года.

Теперь на платформе в объявлениях о продаже спецтехники, участвующей в программе субсидирования, появилась отметка "С господдержкой". Соответствующий значок автоматически присваивается объявлению в отношении техники, которая включена в реестр российской промышленной продукции, в соответствии с постановлением правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции". Авито Спецтехника ежеквартально проверяет актуальный статус включения техники в указанный реестр, верифицируя сведения, опубликованные на платформе ГИСП в отношении каждого отечественного производителя, чье объявление о продаже попадает на платформу Авито.

В скором времени такие предложения будут дополнительно выделяться как на главной странице категории, так и в результатах поиска. Для удобства пользователей также будет добавлен фильтр "С господдержкой", позволяющий отсортировать объявления именно по этому параметру. Размер государственной субсидии, которую можно получить для внесения авансового платежа, покупатели смогут уточнить напрямую у продавца.

"Мы стремимся сделать процесс онлайн-поиска спецтехники, которой на платформе представлено более 200 тыс. единиц, максимально простым и понятным для наших пользователей. И обновленный функционал позволяет покупателям легко найти именно те предложения, которые соответствуют их потребностям и помогают приобрести технику на особых условиях. Для продавцов размещение со значком — это дополнительный инструмент для привлечения внимания к своим предложениям, что способствует росту продаж и повышению интереса к отечественным производителям", — прокомментировал Тимур Осипов, директор направления "Спецтехника" в Авито.

"Минпромторг России продолжает комплексно работать над поддержкой развития отрасли специализированного машиностроения. Помимо наших системных инструментов, в числе которых субсидирование НИОКР, реинжиниринга, льготные займы ФРП и программы стимулирования спроса, мы вместе с Авито расширяем кооперацию и по продвижению российской техники на рынке, повышению уровня узнаваемости отечественных брендов. Рассчитываем, что это сыграет свою роль в решении задачи по наращиванию доли нашей техники на внутреннем рынке", — отметил начальник управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Валентин Цупрун.

