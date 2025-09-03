16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

К 2026 году рынок онлайн-бытовых услуг может достигнуть 27 трлн рублей

Как отметил управляющий директор "Авито" Влад Федулов на сессии X Восточного экономического форума (ВЭФ) "Платформы и государство: эффективное партнерство для развития регионов", цифровые платформы — это не только товары. Так, в "Авито" более 140 подкатегорий услуг.

Согласно недавнему исследованию Института Гайдара, объем рынка платных бытовых услуг в 2024 г. оценивается в 17,9 трлн руб., а к 2026 г. этот показатель достигнет 27 трлн руб., сообщил Федулов. "Здесь повторилась история развития товарных платформ: специалист из любого региона, будь то юрист, бухгалтер или дизайнер, может предоставлять свои услуги клиентам из других регионов, — сказал он. — У цифровых платформ услуг колоссальный потенциал для дальнейшего развития".

Председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Андрей Шаронов выступил на сессии с инициативой применения на Дальнем Востоке экспериментальных регуляторных режимов для цифровых платформ. По его мнению, регион, демонстрирующий высокие темпы развития платформенной экономики, может стать площадкой для апробации перспективных нормативных решений в опережающем режиме.

Шаронов напомнил, что с 1 октября 2026 г. вступает в силу новый закон о платформенной экономике. В связи с этим, по его словам, уже начались изменения, затрагивающие участников платформенных отношений. Однако регулирующие нормы должны применяться только в тех сегментах, где существуют реальные риски для участников рынка, включая операторов платформ, продавцов и покупателей, считает Шаронов. Закон способствует налоговой прозрачности через применение специальных режимов, включая режим самозанятости, добавил он.

Основная угроза для дальнейшего динамичного развития рынка цифровых услуг — недифференцированное регулирование, полагает Влад Федулов. Важно выделить цифровые платформы занятости в отдельную категорию, подлежащую регулированию в рамках Закона "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики". По его мнению, это повысит прозрачность отношений между заказчиками и исполнителями и предотвратит сокрытие трудовых отношений. Для государства перевод услуг онлайн-формата в регулируемое поле обеспечит контроль за добросовестным ведением бизнеса и налоговыми поступлениями.

Авито Реклама упростила структуру аккаунтов для агентств в кабинете

3 сентября 2025 г. в кабинете Авито Рекламы появилась гибкая структура для работы рекламных агентств. Новая иерархия позволяет удобнее управлять кампаниями сразу нескольких клиентов, а также предоставлять им доступ к настройкам рекламы и статистике.

Для развития нужна консолидация: репортаж о 7-й международной конференции института "Гипровостокнефть"

Почти 300 участников, более 75 докладов и продуктивный нетворкинг. Таковы результаты 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которая прошла в Самаре 13–14 августа. Организовал мероприятие ведущий в нефтяной отрасли страны комплексный институт по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть") при поддержке правительства Самарской области.

Следствие снова ведет школьница: второй сезон детского детективного сериала "Любопытная Варвара" стартует в Wink.ru 2 октября

Премьера комедийно-детективного сериала <a href="https://wink.ru/seasons/lyubopytnaya-varvara-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Любопытная Варвара. Второй сезон"</a> (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.

Музыка, которая лечит душу. Как прошел концерт группы "Моя Мишель" в Самаре

В минувшее воскресенье, 24 августа, Roof Live превратился в центр эмоций и музыкального волшебства, несмотря на серое небо. В этот вечер популярная российская группа "Моя Мишель" собрала поклонников, готовых погрузиться в мир музыки и откровений.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

