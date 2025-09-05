16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Фермы зовут": Дмитрий Журавлев возвращается к деревенским корням в шоу Авито Спецтехника

В новом реалити-шоу "Фермы зовут" от Авито Спецтехника комик Дмитрий Журавлев пройдет испытания сельским бытом и работой в настоящем фермерском хозяйстве.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

4 сентября стартовало первое реалити-шоу от Авито Спецтехники "Фермы зовут". Главным героем первого сезона стал Дмитрий Журавлев — популярный актер, комик и ведущий, который очень гордится своими деревенскими корнями. В рамках проекта Дмитрий примет вызов Авито Спецтехники и пройдет испытания на 4 настоящих фермерских хозяйствах, расположенных в Московской, Тверской и Тульской областях, чтобы проверить свои знания и навыки в уходе за животными, работы в поле и производстве сельхозпродукции. На каждой локации его ждут реальные задачи и испытания от местных фермеров, за успешное прохождение которых участник получит коллекционные значки от Авито Спецтехники. Если актер успешно справится со всеми вызовами, в финале его будет ждать особый подарок.

"Рынок спецтехники традиционно считается консервативным, но Авито стремится его трансформировать, внедряя новые современные цифровые решения. Для нас важно менять отрасль как внутри, так и снаружи. Проект "Фермы зовут" позволяет в легкой и доступной форме рассказать о преимуществах нашего сервиса. Мы очень благодарны Дмитрию Журавлеву за то, что он поддержал идею нашего реалити-шоу и максимально органично вписался в сюжет. Для нас это первый подобного рода опыт, который позволит нам укрепить позиции бренда на рынке и показать, что спецтехника может быть современной, технологичной и доступной", — отметил Денис Кунакбаев, руководитель по маркетингу продукта категории "Спецтехника".

Дмитрий Журавлев: "Для меня этот проект особенно важен. Я родом из деревни Верхняя Колыбелька, и с детства привык много работать по хозяйству — ухаживал за животными, помогал на огороде, косил сено. Поэтому возможность вернуться к корням, пройти настоящие фермерские испытания — это не просто приключение, а личная история. И особенно интересно показать, как Авито помогает сделать сельское хозяйство эффективнее и проще".

Во время выполнения заданий на фермах у Дмитрия есть возможность воспользоваться автомобильной спецтехникой, которую предоставил генеральный партнер проекта — компания "Современные транспортные технологии". Специальное оборудование может быть задействовано участником только один раз за серию и в любой момент, который он сочтет наиболее подходящим.

Шоу будет выходить каждые две недели: 4 сентября, 18 сентября, 2 октября и 16 октября на официальной странице Дмитрия Журавлева в VK и в социальных сетях Авито. Первый выпуск уже доступен по ссылке

ППК "Роскадастр" и "Авито Недвижимость" подписали на ВЭФ соглашение об информационном взаимодействии

ППК "Роскадастр" и технологическая платформа "Авито Недвижимость" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке заключили соглашение об информационном взаимодействии в целях развития цифровых сервисов в сфере недвижимости. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора ППК "Роскадастр" Вадим Здоренко и заместитель управляющего директора "Авито" Михаил Рыженков.

Следствие снова ведет школьница: второй сезон детского детективного сериала "Любопытная Варвара" стартует в Wink.ru 2 октября

Премьера комедийно-детективного сериала <a href="https://wink.ru/seasons/lyubopytnaya-varvara-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Любопытная Варвара. Второй сезон"</a> (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.

Музыка, которая лечит душу. Как прошел концерт группы "Моя Мишель" в Самаре

В минувшее воскресенье, 24 августа, Roof Live превратился в центр эмоций и музыкального волшебства, несмотря на серое небо. В этот вечер популярная российская группа "Моя Мишель" собрала поклонников, готовых погрузиться в мир музыки и откровений.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

