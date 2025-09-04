ВЭФ 2025: деловые и креативные услуги - перспективные ниши для открытия бизнеса на Дальнем Востоке

16+
С 3 по 6 сентября во Владивостоке проходит десятый юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ). В рамках мероприятия выступили спикеры компании Авито, в том числе управляющий директор Влад Федулов. Участники обсудили потенциал малого и среднего бизнеса в регионе, а также вклад цифровых платформ в развитие МСП.

Эксперты Авито Услуг проанализировали рынок услуг в регионе и выделили самые популярные сферы. В 2025 году в ДФО интерес к организаторам праздников и мероприятий, а также к ведущим и артистам увеличился в пять раз, а предложение - в 15 раз. Вторую по популярности строчку заняли прокат и аренда для мероприятий: спрос вырос в 4,6 раза, а доступных исполнителей стало больше практически в 11 раз. Значительный рост продемонстрировали деловые услуги: консультации по недвижимости стали искать в 2,4 раза чаще, а специалисты предлагали свою помощь в 3,4 раза активнее. Замыкают пятерку лидеров услуги, связанные с онлайн-платформами и оформлением помещений (спрос увеличился в 2,1 раза).

Самые популярные виды деловых услуг в регионе:

  • Консультирование (связанное с деловыми услугами): рост предложения на 8%
  • Юридические услуги: рост предложения на 47%
  • Бухгалтерия и финансы: рост предложения на 64%

По динамике спроса и предложения заметен возросший интерес к графическим дизайнерам. Такие специалисты стали на Дальнем Востоке вдвое популярнее, а свои услуги они предлагали в этом году в 2,2 раза чаще.

"Данные платформы Авито показывают, что ДФО - регион с огромным потенциалом оказания услуг в онлайн-формате. В частности, спрос на услуги в самом регионе в разы превышает предложение. Технологические цифровые платформы открывают новые возможности для профессиональной реализации жителей отдаленных регионов. Благодаря им специалисты в своих областях могут работать с заказчиками из разных уголков России, тем самым снимая географические барьеры и получая доступ к широкому рынку деловых предложений. Причем большая разница в часовых поясах не мешает, а, наоборот, позволяет обеспечивать круглосуточный цикл выполнения бизнес-задач", - отметил Влад Федулов, управляющий директор Авито.

Участники форума обсудили пользу цифровых платформ, которые помогают бизнесу в сфере услуг развиваться и масштабироваться, а пользователям - получать наиболее качественные услуги, за счет чего повышается общий уровень жизни. Цифровизация привела к появлению системы рейтингов и рекомендаций, возникли инструменты для безопасных сделок - доверие между исполнителями и заказчиками растет.

ППК "Роскадастр" и технологическая платформа "Авито Недвижимость" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке заключили соглашение об информационном взаимодействии в целях развития цифровых сервисов в сфере недвижимости. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора ППК "Роскадастр" Вадим Здоренко и заместитель управляющего директора "Авито" Михаил Рыженков.

3 сентября 2025 г. в кабинете Авито Рекламы появилась гибкая структура для работы рекламных агентств. Новая иерархия позволяет удобнее управлять кампаниями сразу нескольких клиентов, а также предоставлять им доступ к настройкам рекламы и статистике.

Премьера комедийно-детективного сериала <a href="https://wink.ru/seasons/lyubopytnaya-varvara-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Любопытная Варвара. Второй сезон"</a> (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.

В минувшее воскресенье, 24 августа, Roof Live превратился в центр эмоций и музыкального волшебства, несмотря на серое небо. В этот вечер популярная российская группа "Моя Мишель" собрала поклонников, готовых погрузиться в мир музыки и откровений.

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

