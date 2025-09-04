ВЭФ 2025: деловые и креативные услуги - перспективные ниши для открытия бизнеса на Дальнем Востоке

Эксперты Авито Услуг проанализировали рынок услуг в регионе и выделили самые популярные сферы. В 2025 году в ДФО интерес к организаторам праздников и мероприятий, а также к ведущим и артистам увеличился в пять раз, а предложение - в 15 раз. Вторую по популярности строчку заняли прокат и аренда для мероприятий: спрос вырос в 4,6 раза, а доступных исполнителей стало больше практически в 11 раз. Значительный рост продемонстрировали деловые услуги: консультации по недвижимости стали искать в 2,4 раза чаще, а специалисты предлагали свою помощь в 3,4 раза активнее. Замыкают пятерку лидеров услуги, связанные с онлайн-платформами и оформлением помещений (спрос увеличился в 2,1 раза).

Самые популярные виды деловых услуг в регионе:

Консультирование (связанное с деловыми услугами): рост предложения на 8%

Юридические услуги: рост предложения на 47%

Бухгалтерия и финансы: рост предложения на 64%

По динамике спроса и предложения заметен возросший интерес к графическим дизайнерам. Такие специалисты стали на Дальнем Востоке вдвое популярнее, а свои услуги они предлагали в этом году в 2,2 раза чаще.

"Данные платформы Авито показывают, что ДФО - регион с огромным потенциалом оказания услуг в онлайн-формате. В частности, спрос на услуги в самом регионе в разы превышает предложение. Технологические цифровые платформы открывают новые возможности для профессиональной реализации жителей отдаленных регионов. Благодаря им специалисты в своих областях могут работать с заказчиками из разных уголков России, тем самым снимая географические барьеры и получая доступ к широкому рынку деловых предложений. Причем большая разница в часовых поясах не мешает, а, наоборот, позволяет обеспечивать круглосуточный цикл выполнения бизнес-задач", - отметил Влад Федулов, управляющий директор Авито.

Участники форума обсудили пользу цифровых платформ, которые помогают бизнесу в сфере услуг развиваться и масштабироваться, а пользователям - получать наиболее качественные услуги, за счет чего повышается общий уровень жизни. Цифровизация привела к появлению системы рейтингов и рекомендаций, возникли инструменты для безопасных сделок - доверие между исполнителями и заказчиками растет.