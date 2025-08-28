Музыка, которая лечит душу. Как прошел концерт группы "Моя Мишель" в Самаре

"Зима в сердце, на душе вьюга"

Строчки певицы воспринимались буквально. На крыше города был аншлаг, несмотря на сильный дождь, начавшийся на самом мероприятии. Танцпол, балконы и фан-зона были заполнены зрителями. В этот вечер даже непогода не помешала насладиться хитами коллектива. Бархатный голос артистки сразу завоевал публику. Кто-то пел хиты под дождевиками, а самые закаленные наслаждались картиной концерта без них.

Звуки первых аккордов "Лети, пташка" слились с мелодией дождя. Этот трек, ставший гимном многих сердец, встретили бурные аплодисменты. Солистка группа Татьяна Ткачук создавала особую атмосферу среди зрителей. Артистка зацепила публику своей искренностью.

"Лирика этих песен наполнена искренностью и теплотой. Слушаешь эти строчки и по телу пробегают мурашки. Как будто она знает, что я чувствую. Такая музыка мне очень близка", — поделилась впечатлениями о певице Регина Новикова.

Татьяна Ткачук по-настоящему растопила сердца самарских зрителей. Эмоции переполняли зал. Единение с музыкой и окружающими — именно это объединяло сердца всех присутствующих.

"Я просто закрыла глаза и полностью расслабилась. Тело стало само танцевать, а я подхватывала движения. Я не смотрела по сторонам и не ловила осуждающие взгляды, потому что каждый себя так чувствовал. Это был и правда самый теплый концерт лета", — рассказала Алина Певчик.

"Танцы под фонарем"

Под конец программы группа вывела людей на трогательные эмоции. Танцпол был освещён лишь прожекторами и софитами, и заиграла знакомая мелодия песни "Иногда". Из публики громко доносятся строчки "дожди-и-и".

"Сегодняшняя атмосфера меня ещё долго не отпустит. Каждая песня в сердце, обожаю эту группу", — прокомментировала Руслана Попова.

После окончания концерта поклонники по-прежнему напевали любимые песни, покидая музыкальное пространство. Группа попрощалась, но обещала вернуться.