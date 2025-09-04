Три дня до конца приема заявок: завершается первый этап премии Авито "Мебель года"

Отраслевая премия "Мебель года" уже не первый год помогает лучшим производителям получать признание, а покупателям — находить и выбирать качественную мебель отечественного производства. Принять участие в премии могут производители, мастера и дизайнеры. Для этого нужно зарегистрировать в своей заявке предметы мебели, изготовленные хотя бы в единичном экземпляре не более трех лет назад. От одного участника можно заявить не более пяти работ в одну из 6 категорий. Среди них — "Мебель для гостиной и спальни", "Кухни и обеденная зона", "Детская мебель", "Мебель для общественных и уличных пространств", "Декор/интерьер" и "Признание Авито". Каждая категория делится на несколько номинаций, всего их 17. Участие в премии полностью бесплатное.

В этом году прием заявок начался 3 июня. За это время к премии присоединились участники из Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Ростова-на-Дону и других городов России. 8 сентября работы начнет оценивать жюри, а с 10 октября по 10 ноября пройдет народное голосование. По итогам этих этапов в каждой из номинаций будут выбраны по три победителя, которых объявят 26 ноября на церемонии награждения.

В прошлом году премия собрала почти 3 тыс. заявок от участников, а победителями стали 37 компаний-производителей мебели из различных номинаций. Они получили специальный бейдж от Авито и кратно увеличили показы своих объявлений, а также представили свои работы на выставке Московского музея дизайна в Новой Третьяковской галерее.

"Сегодня мебельная индустрия проходит через новый виток развития — мы видим, что за последние несколько лет в России появилось очень много талантливых производителей, которые создают необычные изделия, соответствующие растущему запросу пользователей на интересные интерьерные решения. При оформлении индивидуальных заказов, будь то предметы интерьера или мебель, пользователям важно иметь возможность напрямую обсудить все детали с исполнителем. Классифайды, как Авито, предоставляют такой формат взаимодействия: здесь можно заранее согласовать сроки, зафиксировать условия сделки и учесть все пожелания. Это повышает прозрачность процесса и делает его более удобным как для покупателей, так и для продавцов", — отметил Никита Ткачев, руководитель категории Мебель и Интерьер на Авито.