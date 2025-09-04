Три дня до конца приема заявок: завершается первый этап премии Авито "Мебель года"

16+
До 7 сентября производители и дизайнеры мебели могут подать заявку на ежегодную премию Авито "Мебель года". Победителей объявят на церемонии награждения 26 ноября после оценки жюри и народного голосования. Лауреаты получат бонусы от Авито и поддержку от платформы и партнеров.

Отраслевая премия "Мебель года" уже не первый год помогает лучшим производителям получать признание, а покупателям — находить и выбирать качественную мебель отечественного производства. Принять участие в премии могут производители, мастера и дизайнеры. Для этого нужно зарегистрировать в своей заявке предметы мебели, изготовленные хотя бы в единичном экземпляре не более трех лет назад. От одного участника можно заявить не более пяти работ в одну из 6 категорий. Среди них — "Мебель для гостиной и спальни", "Кухни и обеденная зона", "Детская мебель", "Мебель для общественных и уличных пространств", "Декор/интерьер" и "Признание Авито". Каждая категория делится на несколько номинаций, всего их 17. Участие в премии полностью бесплатное.

В этом году прием заявок начался 3 июня. За это время к премии присоединились участники из Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Ростова-на-Дону и других городов России. 8 сентября работы начнет оценивать жюри, а с 10 октября по 10 ноября пройдет народное голосование. По итогам этих этапов в каждой из номинаций будут выбраны по три победителя, которых объявят 26 ноября на церемонии награждения.

В прошлом году премия собрала почти 3 тыс. заявок от участников, а победителями стали 37 компаний-производителей мебели из различных номинаций. Они получили специальный бейдж от Авито и кратно увеличили показы своих объявлений, а также представили свои работы на выставке Московского музея дизайна в Новой Третьяковской галерее.

"Сегодня мебельная индустрия проходит через новый виток развития — мы видим, что за последние несколько лет в России появилось очень много талантливых производителей, которые создают необычные изделия, соответствующие растущему запросу пользователей на интересные интерьерные решения. При оформлении индивидуальных заказов, будь то предметы интерьера или мебель, пользователям важно иметь возможность напрямую обсудить все детали с исполнителем. Классифайды, как Авито, предоставляют такой формат взаимодействия: здесь можно заранее согласовать сроки, зафиксировать условия сделки и учесть все пожелания. Это повышает прозрачность процесса и делает его более удобным как для покупателей, так и для продавцов", — отметил Никита Ткачев, руководитель категории Мебель и Интерьер на Авито.

Авито Реклама упростила структуру аккаунтов для агентств в кабинете

3 сентября 2025 г. в кабинете Авито Рекламы появилась гибкая структура для работы рекламных агентств. Новая иерархия позволяет удобнее управлять кампаниями сразу нескольких клиентов, а также предоставлять им доступ к настройкам рекламы и статистике.

Для развития нужна консолидация: репортаж о 7-й международной конференции института "Гипровостокнефть"

Почти 300 участников, более 75 докладов и продуктивный нетворкинг. Таковы результаты 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которая прошла в Самаре 13–14 августа. Организовал мероприятие ведущий в нефтяной отрасли страны комплексный институт по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть") при поддержке правительства Самарской области.

Следствие снова ведет школьница: второй сезон детского детективного сериала "Любопытная Варвара" стартует в Wink.ru 2 октября

Премьера комедийно-детективного сериала <a href="https://wink.ru/seasons/lyubopytnaya-varvara-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Любопытная Варвара. Второй сезон"</a> (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.

Музыка, которая лечит душу. Как прошел концерт группы "Моя Мишель" в Самаре

В минувшее воскресенье, 24 августа, Roof Live превратился в центр эмоций и музыкального волшебства, несмотря на серое небо. В этот вечер популярная российская группа "Моя Мишель" собрала поклонников, готовых погрузиться в мир музыки и откровений.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

