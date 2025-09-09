16+
На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы "Игра на вылет" (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Режиссер сериала — Евгений Корчагин, ранее выпустивший такие проекты, как "Война семей", "Говорит Земля!", "ON и она". В ролях Данила Козловский, Полина Гухман, Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов, Валентина Малыгина, Валерий Степанов и Олег Чугунов. Сериал пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Москва слезам не верит. Всё только начинается", "Комбинация", "Ландыши. Такая нежная любовь" и другие).

17-летняя теннисистка Катя вынуждена бросить спорт. У ее семьи нет ни денег, ни связей, ни даже желания бороться за ее мечту о мире большого спорта. Теперь теннис стал для девушки способом выживания. Притворяясь новичком, Катя ездит на частные корты в Москве и обыгрывает богатых любителей на деньги. Свидетелем одного из таких "поединков" становится бывший профессиональный спортсмен Игорь Стрельников — уставший тренер, давно мечтающий найти по-настоящему одаренного ребенка. Увидев Катю, он понимает — это тот самый "неограненный алмаз" и его шанс вернуться в мир большого спорта. Игорь делает на Катю самую большую ставку в своей карьере…

Фёдор Бондарчук, продюсер:

"Это первое художественное произведение на тему большого тенниса в России. Да и в мире выходило не так много фильмов об этом виде спорта, и потому мы долго готовились к проекту. Надеемся, что пройдем этот путь достойно. Отдельное спасибо Даниле Козловскому и Полине Гухман, которые отправились вместе с нами в это путешествие".

Константин Маньковский, продюсер Black box production:

"Пять лет назад мы сидели с одним продюсером и рассуждали, как здорово было бы снять сериал о теннисе и как странно, что никто еще этого не сделал. И я понял: для сериала про теннис нужен продюсер, который играет в теннис, а я с первого по десятый класс занимался им довольно серьезно, был настоящим фанатом, смотрел турниры, знал наизусть первую десятку игроков. С этого и начался путь: было написано четыре или пять заявок, но ни одна из них не "заработала". И лишь вместе со сценаристами Андреем Мухортовым и Дмитрием Зверьковым мы нашли простую идею — история тренера и его воспитанницы, почти как отношения отца и дочери, но все же другие. Так все закрутилось: серии начали писаться легко, материал ожил, и проект стал складываться естественно и очень вдохновляюще".

Данила Козловский, актер:

"Когда-то очень давно на съемках одного проекта в Минске мне было необходимо сыграть в нескольких теннисных сценах. Мы с членами съемочной группы много времени проводили на корте, там я познакомился с профессиональным тренером по теннису. Стал ходить на занятия: первое, второе, третье… и неожиданно для себя втянулся — мне понравилось. Какое-то время я даже мечтал сыграть в фильме о теннисе. Но спорт — это всего лишь призма. Любое кино рассказывает прежде всего о людях. История "Игры на вылет" мне понравилась, она реальна, мой герой пытается реализовать свои несбывшиеся мечты".

Консультантами нового сериала выступят теннисист, тренер и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге до 18 лет Анастасия Пивоварова, победительница 17 турниров ITF (Международная федерация тенниса). Кроме того, роли в проекте исполнят известные теннисисты Дмитрий Турсунов и Николай Давыденко. 

