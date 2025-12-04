Ольга Доронина: "Баланс — это командная работа, а вождение — свобода"

— Ваш рабочий график, как я понимаю, достаточно плотный. Как выглядит ваш обычный день?

— Да, каждая неделя, каждый месяц распланированы. Я активно использую гибридный формат: множество встреч проходят онлайн, особенно с руководителями департаментов. Иногда я работаю из дома, где у меня есть небольшой кабинет. Но каждое утро я сажусь за руль, приезжаю в офис, и тут начинается полноценная работа — текущие и стратегические моменты, встречи.

— Вы также активно участвуете в бизнес-клубах и образовательных программах. Что вам это дает?

— Мне нравится общаться, встречаться с предпринимателями разных уровней, вообще с людьми. Я вижу в этом общении много пользы и для себя, и для собеседника. Это обмен энергией.

— Спорт играет важную роль в вашей жизни, и вы активно поддерживаете спортивные инициативы в команде.

— Да, недавно моя команда СОУК участвовала в забеге, и это была совместная инициатива, которую я активно поддержала. Бежать вместе — это здорово сплачивает, дает общий настрой. Мне очень понравилось, и я, наверное, продолжу такие марафоны. Возможно, мы даже организуем свой забег.

— Как вы поддерживаете командный дух в коллективе?



— Мы часто проводим время вместе: обучающие тренинги, выезды на природу, шашлыки. Это здорово расслабляет, объединяет. Недавно подарили всем ежедневники — планирование наше все, если не запланировал, не сделал.

— Как вы выстраиваете общение с сотрудниками? Есть ли какие-то стандарты субординации?

— У нас нет какого-то строгого стандарта общения. Мы всегда за win-win. Важна конструктивная обратная связь, и мы разделяем личность и функционал. Это две разные роли.



— Вас называют "автошкольной мамой". Как вам удается сочетать эту мягкую роль с жесткой позицией руководителя, особенно в мужском коллективе?

— Наверное, это строится на взаимоуважении, прежде всего. Да, не всегда я добрая, могу быть жесткой, но всегда справедливой. Мама — это, конечно, глубоко сказано, но тем не менее.

— СОУК недавно вошел в топ-10 образовательных центров по версии премии 63.RU. Что это значит для вас?

— Спасибо! Мы не имели к этому никакого отношения, но нас оценили — это классно!

— Что самое главное в вашем стиле руководства?

— Искренняя любовь к своему делу и продукту. Я верю, что подготовка водителей — это огромная польза для людей. Исходя из любви, ты принимаешь качественные, ключевые решения. А если ты сам не учишься, то стагнируешь. Постоянная работа над собой, самореализация, движение — все это бустит коллектив. Ты подаешь пример как лидер, и команда тянется за тобой, видит потенциал. Помимо зарплаты, важно показывать движение, стратегические планы на пять лет вперед. Это тот нематериальный фактор, который поддерживает людей, и они хотят идти с тобой.

— Выгорание — знакомое вам состояние? Как вы с ним справляетесь?

— Бывает, конечно. Буквально месяц назад оно было у меня. Этот год вообще очень плотный, я бы сказала, трансформационный. Мы много пересмотрели, пересобрали и будем пересобирать еще. Чтобы справиться со всеми задачами, я беру один день для себя. Я движовая, мне одного дня достаточно, чтобы собраться с мыслями, успокоиться, подумать. Это рефлексия. Важно побыть одной, записать инсайты, прописать стратегию выхода из выгорания: спорт, массаж, что-то еще. Я советую всем предпринимателям уезжать куда-нибудь хотя бы раз в три месяца. Для себя, с семьей или друзьями — главное, сменить обстановку.

— Как вы вовлекаете команду в стратегическое планирование?

— Все стратегические планы на пять лет вперед в СОУК прописываются только с командой. Более того, на следующей стратегической сессии я буду просто сидеть и наблюдать, куда нас выведет вектор. Потому что только команда масштабирует, только команда движет процесс. Один лидер не сможет это вывести. Он сможет направить, подсказать, но масштабирует только команда.

— Как вы мотивируете команду?

— Амбициозными целями и постоянным развитием. Команда видит, что мы движемся. Не только материальная мотивация важна. Для управленцев высшего звена, например, часто важнее быть в процессе, быть значимыми, нужными, вносить свой вклад.

— Как вы подбираете людей в команду?

— Это сложно, но возможно благодаря определенным техникам и технологиям: адаптации, стажировке, испытательному сроку, наставничеству. У нас есть система анбординга сотрудника. Ты берешь его на борт своего корабля, и он проходит путь. Ты понимаешь, твой это сотрудник или нет. В команду берем не только профессионалов, но и новичков, даже бывших курсантов. Недавно взяли инструктора, нашу бывшую ученицу — она горит этой профессией. Педагог — это тот, кто даёт знания, а отдавать — это высшее преимущество.

— Какова ситуация с конкуренцией на рынке автошкол Самары?

— Конкуренция очень сильная, и демпинг цен — большая проблема. СОУК доносит свою ценность по-другому, не конкурируя по цене. Да, мы понимаем, что где-то дешевле, но у нас клиент получает, прежде всего, заботу на всем пути. Мы доводим вас до конца, до конца вашей мечты о вождении, не бросаем. Это не может стоить дешево, мы не можем обесценить свой труд и труд всей команды. Мир меняется, и многие ребята сейчас стремятся не просто получить корочку, а действительно приобрести знания и навыки.

— Что для вас значит вождение?

— Вождение — это не просто навык, а нечто большее. Это навык, который остается с тобой на всю жизнь. Студентом ты путешествуешь, с друзьями весело проводишь время. Потом это может стать новой профессией. Затем, став родителем, ты возишь детей в школу, садики. Это комфорт для твоей семьи, для тебя — не стоишь на остановках, дети не мерзнут. Это возможность путешествовать, покупать дачу далеко от города. Ты свободен! Это навык, который позволяет тебе реализовывать свои мечты. Это как английский язык или математика — образование навсегда.

— На заре вашей карьеры и вождения сталкивались ли вы с сексизмом?

— Были матерые мужики-водители, которые говорили: "Обезьяна с гранатой едет", если что-то не так сделаешь. Но сейчас этого почти нет. Мир меняется. Сейчас не водить автомобиль — это, наверное, больше про то, что "Серьезно, ты не водишь автомобиль?". Сегодня это кажется странным.

— Вы сами любите водить автомобиль?

— Очень! Много раз ездили на юга, в Махачкалу, Сочи, Москву. Ты видишь населенные пункты, людей, природу России. Для меня это рефлексия, где рождаются новые мысли, где ты можешь слушать книги, просто подумать о своем. Это очень классно.

— Приходилось ли вам доказывать свой профессионализм в работе?

— Даже не доказывать, а самой поверить в свою экспертность. Это любовь к своему труду. Когда ты понимаешь причинно-следственную связь, почему программа такая, почему новое законодательство, как решить проблему — и берешь ответственность за свои действия, это считывается на всех уровнях: и на мужском, и на руководящем.

— Есть ли разница между женщиной-инструктором и мужчиной-инструктором?

— Женщина более эмоциональна, мужчина более логичен. Мужчина объясняет конструктивно, и ему непонятно, как можно не понимать, где право-лево. Женщина же понимает, что в стрессовой ситуации нейронка отключается, и может объяснить это на ментальном уровне, привести пример, какой рукой ешь. Главное — чтобы ученику было комфортно.

— Каким вы видите будущее вождения?

— Конечно, программы автошкол будут меняться, это регулируется законодательством. Возможно, уберут из программы изучение устройства автомобиля — зачем 16-летней девочке это знать? Это не нужно. Сейчас есть сервисы, эвакуаторы, это безопаснее, чем самой менять колесо на дороге. А вот беспилотные автомобили, по моему мнению, не заменят водителей, особенно в такой огромной стране, как Россия, где технологии внедряются постепенно и неравномерно.

— Вы также являетесь представителем Всероссийского общества автомобилистов по Самарской области и членом Общественного совета при ГУВД. Что вас привлекло в этой деятельности?

— То, что ты можешь быть неравнодушным, вносить конкретные предложения, собирать мнения водителей и доносить их до чиновников, исполнительных органов власти. Участвовать в акциях, доносить мнение экспертов, помогать. Это про вклад.

— Какой была ваша первая машина?

— Мой первый автомобиль — ВАЗ-2107, белая семерка, поддержанная. Мне было 18-19 лет, я купила ее на занятые деньги. Это был абсолютно счастливый путь, юность, где все было приключением. На машине было много незначительных аварий, царапин, карбюратор всегда барахлил, спускало колесо, даже фару украли! Но все это не омрачало радости. В ней даже магнитофона не было, это был жесткий транспорт. Но столько впечатлений она оставила! Если бы мне предложили выкупить её обратно, я бы выкупила.

— Что вы посоветуете тем, кто только получил права и выбирает свою первую машину?

— Важно ощущение, когда ты один на один с автомобилем. А выбор зависит от целей: маме с детьми, наверное, нужен недорогой автомат для безопасности, а молодому парню в деревне — что-то для бездорожья, например, Нива.

— На чем вы ездите сейчас?

— Сейчас на Toyota Prado на автомате. Я езжу сама, больше 20 лет. Для меня вождение — это рефлексия, место, где я могу быть одна, подумать, быть свободной и независимой. Это управление.

— Что вы обычно слушаете в машине?

— Чаще всего книги и подкасты, используя 40-45 минут дороги до офиса для получения знаний. Вечером — музыку или новости, переключая мозг.

— Как вам удаётся находить баланс между работой и семьей? В чем ваш секрет?

— Знаете, это командная работа! Конечно же, у меня есть много помощников. И в семье, и по рабочим делам. Моя мама живет рядом, всегда может подстраховать с детьми. Муж тоже активно участвует: отвезти, привезти, поддержать, когда я в командировке. Это очень важно.

— А как вы проводите вечера и выходные?

— Вечера бывают разные: иногда возвращаюсь домой поздно, после восьми или девяти, но выходные я стараюсь полностью посвящать семье. Это совместные выезды, встречи, школьные мероприятия. Наша школа очень активная, и мы с детьми стараемся участвовать в её жизни.

— Есть семейные традиции, которые вы никогда не нарушаете — оставляет работу и уезжаете?

— Безусловно! Новый год — это святое. Православные праздники, такие как Пасха, новогодние каникулы — все это мы проводим с семьей. Дни рождения, конечно, тоже. Хотя старшему сыну 14 лет, уже интереснее с друзьями, это такой пубертатный период.

— Получается полностью отключаться от работы?

— Да, я отключаюсь, потому что очень устаю от телефона! Если ты хочешь посвятить себя семье, ты посвящаешь себя семье. Если работе — работе. Когда смешиваешь эти роли, ты не полноценен ни там, ни здесь. Ты как бы не здесь и сейчас. Поэтому, если я дома, я полностью с семьей. Если работаю из дома, я говорю своим: "Ребята, я работаю до такого-то момента, а потом я вся ваша".

— Насколько я знаю, семейные поездки на машине занимают особое место в вашей жизни.

— Это правда! Мы живем за городом, поэтому нам проще выбраться на природу. Походы в лес, выезды на озера летом — это не обязательно долгие путешествия. Достаточно часа-двух, чтобы куда-то съездить, покупаться, поесть шашлык или просто посидеть в кафе и вернуться. Лучше час включенного, сфокусированного общения с детьми, чем имитация целый день.

— И какая у вас философия воспитания детей?

— Я вообще за то, чтобы не воспитывать детей, а любить. Это глубокая философия, которая пронизывает всю мою жизнь.

— Помимо работы и семьи, находите ли вы время для себя? Какие у вас хобби?

— Обязательно! Я занимаюсь вокалом, мне нравится петь. Это время для себя, хотя оно не всегда просто вписывается в расписание. Обязательно хожу в спортзал — это очень помогает переключиться, я его вставляю в календарь как ключевую встречу. Ещё одно хобби — это готовка. Бывают моменты, когда меня накрывает, чтобы переключиться, я начинаю готовить — мясо, шуба, блины… Мне это нравится.

— А как вообще любите отдыхать?

— Весной мы мотались по Байконуру три-пять дней. Видели вертикализацию ракеты, подготовку космонавтов. Это было незабываемое ощущение, когда она взлетает, отрывается. Через 10 минут "Союз" уже на орбитальной станции! Это так круто! Всем советую такие нестандартные поездки.

— И напоследок расскажите о вашем девизе и философии жизни.

— Мой девиз — "Следуй за мечтой". Это не просто красивая фраза, а практическое руководство к действию, сформированное годами. Я считаю, что именно движение за своей мечтой, а не за навязанными извне целями, дает силы преодолевать трудности и оставаться верной себе. Это как прокладывать маршрут в навигаторе. Если ты сам не введешь точку назначения, система будет бесконечно перестраивать пути, так и не приведя тебя к настоящей цели. Мечта — это и есть та самая конечная точка, которая делает каждую поездку осмысленной.

Формула успеха Ольги Дорониной оказывается удивительно целостной. Ее жизненный девиз "Следуй за мечтой" служит не просто вдохновляющим слоганом, а практическим навигатором, определяющим каждый поворот на пути — будь то стратегия развития бизнеса, воспитание детей или планирование отпуска. Для нее вождение — это и есть самая точная метафора жизни: возможность самостоятельно выбирать направление, управлять своей скоростью и наслаждаться свободой движения. Ее история доказывает, что настоящий баланс достигается не тогда, когда все успеваешь, а когда каждое дело наполнено смыслом и любовью, а рядом — надежная команда, готовая разделить с тобой и дорожные трудности, и радость от покорения новых вершин.