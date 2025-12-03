Наедине с собой: в Самаре продолжает работу иммерсивная выставка "Тишина"

Представьте место, где можно, наконец, остановиться, выдохнуть и услышать самого себя. Именно такое пространство создал проект "Тишина" — это не просто выставка, а настоящее путешествие внутрь себя.

Вас окружат "оживающие" картины художницы Нади Ковба — абстрактные миры плавно перетекают друг в друга. А звучит здесь только живая человеческая музыка: уникальные композиции, исполненные хором без единого инструмента. Голоса, чистые и мощные, вызывают самые глубокие эмоции — от умиротворения до восторга.

В повседневной суете трудно найти время и силы, чтобы прислушаться к своим истинным мыслям и чувствам. "Тишина" создает идеальные условия для этой встречи. Здесь искусство становится проводником: помогает расслабиться, задать себе важные вопросы и, может быть, найти неожиданные ответы.

Это открытие простой истины: иногда лучший диалог происходит в тишине, наполненной искусством. Приходите, чтобы перезагрузиться, почувствовать и понять себя лучше.

Ознакомиться с выставкой до 31 января 2026 можно по адресу ул. Самарская, 138.