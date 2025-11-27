16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито: на празднование Нового года самарцы планируют потратить около 11 тыс. рублей

Читали: 11

Самарцы в среднем закладывают на празднование Нового года 11 тыс. рублей. Цифры предоставили специалисты Авито, которые выяснили, как жители страны собираются встречать новогоднюю ночь, что планируют купить к празднику и что для них самое главное в его атмосфере.

Так, Новый год остается главным семейным праздником: большинство собирается отмечать его дома. Также больше половины опрошенных будут готовиться к празднованию, украшать дом и готовить традиционные новогодние блюда.

Планы на новогоднюю ночь

Отмечать наступающий 2026 год собираются 88% опрошенных. Реже всего от празднования отказываются молодые люди 18–24 лет — среди них таких всего 9%. Для большинства жителей Самары Новый год — семейный праздник, поэтому и встречать его будут в основном дома, в кругу семьи и друзей (69%).

Еще 18% собираются провести праздничную ночь в гостях у близких. Оставшиеся 13% выбирают нестандартные варианты — так, 7% отправятся в путешествие, 5% — за город. Еще 1% будут отмечать Новый год в поездке по России. Необычные локации в основном выбирает молодежь 18–24 лет.

"Мы видим, что Новый год для россиян остается праздником, который невозможно представить без семейного стола, традиционных вкусов и уютного домашнего декора. В этом году мы видим тенденцию, что россияне покупают украшения заблаговременно, и часто на ноябрьских распродажах. В тренде — гирлянда-роса и необычные дизайнерские игрушки ручной работы. Помимо этого, мы видим значительный рост интереса к стеклянным елочным игрушкам — классике, которая вновь стала символом теплых детских воспоминаний", — прокомментировал Никита Ткачёв, руководитель категории Мебель и Интерьер на Авито.

Основательная подготовка

Новый год для многих — важный праздник, поэтому большинство (87%) планирует основательно к нему готовиться. Из них 18% признаются, что собираются делать это более тщательно и раньше, чем в прошлом году. Не повторять своих ошибок в основном собираются зумеры (41%).

К Новому году жители Самары в основном планируют обновить праздничный декор. Так, 57% собираются купить гирлянды, венки и тематический декор, 40% — елочные игрушки, также 40% — праздничный текстиль, а 16% — праздничную посуду и другие аксессуары для сервировки. Также треть (31%) планируют купить в этом году елку — живую или новую искусственную.

Еще 44% планируют добавить праздничной атмосферы с помощью хлопушек, бенгальских огней и фейерверков, а 16% позаботятся о карнавальном костюме или хотя бы новогоднем свитере. Продумывает праздничный дресс-код в основном молодежь 18–24 лет.

Жители Самары в среднем закладывают на празднование Нового года 11 тыс. рублей. Однако большинство стремится уложиться в 10 тыс. рублей (56%), из них 25% — и вовсе в 5 тыс. рублей. 26% готовы потратить от 10 тыс. до 15 тыс., 14% — до 30 тыс. рублей. Больше этих сумм закладывают 5% опрошенных.

Праздничные блюда и другие важные атрибуты

Для большинства Новый год — это прежде всего традиционные блюда. 62% признаются: без оливье и бутербродов с красной икрой ощущение настоящего праздника бы пропало.

Также больше половины опрошенных считают обязательным символом праздника мандарины (62%), а также елку и праздничные украшения дома (59%). 47% не могут представить Новый год без новогодних фильмов, 39% — без близких и 36% — без подарков.

Эти предпочтения отражаются и на праздничном меню: так, 78% обязательно поставят на стол мандарины, 73% — оливье, 67% — селедку под шубой. Также у многих будут холодец или заливное (50%), бутерброды с красной икрой (44%) и запеченная птица (41%).

Версия для печати

В России и мире

Тысячи поводов для встречи: новый бренд "Игры Ростелеком" объединяет геймеров и разработчиков

"Игры Ростелеком" (18+) — это новая онлайн-платформа для геймеров, а также уникальные возможности для разработчиков и дистрибьюторов видеоигр. Площадка объединяет <a href="https://igrovoy.rt.ru/" target="_blank">игровой маркетплейс</a> и <a href="https://partner.igrovoy.rt.ru/" target="_blank">лаунчер для партнеров из игровой индустрии</a>. Мощная цифровая и облачная инфраструктура "Ростелекома" гарантируют комфорт игрового процесса, а инновационные решения по кибербезопасности обеспечивают пользователям платформы защиту от мошенничества и безопасность покупок.

Авито Работа: в Москве выбрали лучшего HR-специалиста транспорта России

В офисе Авито в Москве прошёл финал Всероссийского конкурса на звание лучшего HR-специалиста транспортной отрасли, в котором приняли участие представители 17 компаний со всей страны. Конкурс стал крупнейшей отраслевой площадкой для оценки профессионального мастерства и обмена лучшими HR-практиками.

Культура и стиль

В ТЦ "Амбар" прошёл ЭтноФест

16 ноября в самарском ТЦ "Амбар" состоялся этно-фестиваль, объединивший народные ремёсла, музыку и танцы. Концепция мероприятия была основана на сочетании традиционной культуры разных народов и городской среды: в торговом центре работали станции с росписью матрёшек, ремесленные мастер-классы, этно-фотозоны, показ одежды в народной стилистике и танцевальные выступления.

Александр Петров отправился на поиски маньяка в третьем сезоне сериала "Фишер" для Wink

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Люди

Денис Евневич: "Корона из-за хвальбы на голове не выросла"

Денис Евневич — ведущий артист театра "Грань" в Новокуйбышевске и приглашенная звезда Самарского театра драмы, руководитель проекта "Мы-театр", педагог и счастливый семьянин. Его называют живой легендой Самарской сцены, но он впервые слышит о себе такое и спокойно относится как к "чрезмерной хвальбе", так и к критике. Он — перфекционист, редко бывающий доволен своей работой, и безумно самокритичный человек. Недавно ему официально присвоили звание заслуженного артиста Самарской области, подтвердив то, что зрители знали годами. В своем первом большом интервью после получения звания он рассказал о роли, которая перевернула его жизнь, о том, почему важно "играть" на сцене, а не сходить с ума от перевоплощения, и о том, где черпает силы для своего плотного графика.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Новые 7-метровые ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина к Новому году в Самаре

Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам, сообщает мэрия города. Уже приобретены две 7-метровые искусственные ели, которые станут основой новогодних комплексов в Струковском саду и парке им. Юрия Гагарина. Территории парков Дружбы, Победы, Щорса, 50-летия Октября, "Воронежские озера" и "Молодежный" украсят 5-метровые ели, приобретенные МАУ "Парки Самары" в прошлом году. Живые ели нарядят в скверах им. Академика Кузнецова и "Дубовая роща".

Он и она