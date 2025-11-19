Денис Евневич: "Корона из-за хвальбы на голове не выросла"

"Дон Жуан": встреча с Богом и новая мотивация

Для Дениса Евневича роль Дон Жуана (пьеса Б. Мольер) в спектакле, который идет уже 14 лет, стала не просто "звездной", но и судьбоносной. Это та самая работа, после которой, по словам коллег, он "проснулся знаменитым". Но для самого артиста ее ценность — в личном духовном путешествии.

"Мне была близка позиция Дон Жуана, в его мировосприятии, поэтому мне было довольно просто играть в определенный период. Ругаться, условно с Богом, во время этого спектакля довольно просто, — признается Евневич. — До тех пор, пока он не показал мне, где он. Дон Жуан же его все вопрошает: "Где ты, накажи меня, покажи мне, где ты". Он показал мне, где он, и, соответственно, ответил для меня на вопросы, в чем есть смысл жизни и прочее".

После этого откровения играть стало сложнее, но нашлась новая, глубокая мотивация. "Я нашел новую мотивацию, для чего мне теперь играть: для того чтобы люди, которые, возможно, еще не дошли до этого, тоже пришли к этому, то есть подтолкнуть их к чему-то".

Роли, которые "изжили себя": "Готов расписаться в собственной старости"

За плечами у артиста — более 30 ролей только в драме, и он признает, что некоторые из них имеют свой срок годности. С возрастом приходит осознание, от каких образов пора отказываться.

"Есть роли, которые можно играть вне возраста, есть роли, которые как минимум возрастом определены, — рассуждает Денис. — У меня был такой спектакль, где я играл молодого любовника. Я в какой-то момент пришел и сказал, что я готов расписаться в собственной старости. На молодого любовника я уже не тяну".

При этом, помимо возрастного фактора, спектакль может "развалиться" и сам по себе, потеряв энергию и стержень. Однако есть и другие роли — вневременные. Например, Тартюф (пьеса Б. Мольер) в одноименном спектакле или Собакевич в "Мертвых душах". А над "Дон Жуаном" он готов работать, "насколько здоровья хватит".

Выход из роли: холодная голова и элемент игры

Вопреки расхожему мнению, что артист "тащит" роль в реальную жизнь, Денис уверен: выходить из образа несложно. Более того, это необходимо для профессионального долголетия и психического здоровья.

"Мы же приверженцы школы Станиславского, и нам с молодых ногтей вбивают про вживание, про погружение полное. Дело в том, что эта школа полного погружения и проживания без одной очень важной детали, элемента игры в ней, вот этот момент очень упускают, и это начинает немножко напоминать психоз, — рассуждает он.

Евневич пришел к выводу, что на сцене важно сохранять "холодную голову" — ради безопасности и качества работы. "Ты должен понимать точно, что ты делаешь, чтобы не заколоть партнера случайно". Его философия проста: "Мы играем в это. Когда ты это ставишь во главу угла, то как-то вся картина становится яснее". Он сравнивает это с детской игрой: дети искренне играют, но легко переключаются на обед или мультик. "Это не значит, что они тут нечестно играли".

Критика: "Все делю на шестнадцать"

К мнению о своем творчестве Денис относится со здоровым прагматизмом. Лесть не кружит ему голову — "корона на голове не выросла" — а критика не ранит, если она обоснована.

"Мнение зрителя, безусловно, очень важно. Но что касается работы, и критику, и похвалу я всегда делю на шестнадцать. Я слушаю как какие-то, может быть, лестные вещи, так какие-то замечания от коллег. Вот это для меня важнее". К хейту же в интернете он испытывает лишь жалость: "Мне всегда жалко этих людей. Вот я счастливый человек, допустим, я не сижу в интернете с утра до вечера, а люди тратят на это свою жизнь".

"Мы-театр": душевная отдушина

Помимо работы в репертуарных театрах, Денис вот уже 10 лет является руководителем и идейным вдохновителем независимого проекта "Мы-театр". Этот формат читок пьес стал для него творческой лабораторией и отдушиной.

"Это такая отдушина, где мы делаем вообще все, что хотим. Где мы берем пьесы, которые нам нравятся, где мы распределяем их так, как нам нравятся, где мы читаем так, как нам нравится". Этот проект позволил ему раскрыться не только как артисту, но и как режиссеру и организатору: "Все, начиная от выбора пьес и заканчивая финальным результатом, висит на мне".

Педагогика: желание передать опыт

Денис имел опыт преподавания в СГИКе на целевом курсе, который готовил артистов для

"Граней". И хотя сейчас он оттуда ушел, педагогика его по-настоящему привлекает.

"Мне интересна педагогика. Мне хочется передать опыт, и мне хочется передать те знания, которые мне передали мои педагоги". Однако он понимает всю меру ответственности. "Я понимаю, что я должен быть практически 24 часа на 7 с ними для того, чтобы действительно выпустить их готовыми. Пока мне на это не хватает времени".

Он признается, что был требовательным, но не деспотичным преподавателем, ценившим диалог. "Мне важно было научить их не только выполнять волю, но и мыслить". И сам он у студентов учился: "И у них чему-то научился, и вспомнил свои студенческие годы. Грубо говоря, часы сверил с собой чуть моложе на полжизни".

Семья и перезарядка: Волга, горы и тишина

Жизнь Дениса Евневича — это не только театр. Он живет с семьей в Самаре, а работает в Новокуйбышевске, но не видит в этом проблемы: "18 километров, 20 минут езды на машине — это не такое большое расстояние".

Его главный источник сил — семья. "Я занимаюсь любимым делом, я считаю себя счастливым человеком, у меня замечательные дети, замечательная семья. Это дает мне сил". Чтобы справиться с эмоциональным выгоранием от постоянного общения, ему жизненно важно иногда побыть в одиночестве. "Иногда хочется просто полежать. И мне достаточно там какое-то время просто вот полежать и ни о чем не думать".

Лучше всего его перезаряжает стихия воды и гор. Он обожает Волгу и недавно вернулся с Камчатки, где соединились две его любимые стихии — океан и вулканы. "Я прям за эти пять дней отдохнул как, наверное, даже больше, чем за отпуск".

Говоря о детях, он не хочет, чтобы они пошли по его стопам без абсолютной внутренней необходимости. "В этой профессии можно заниматься, только если ты не можешь без этого как без воздуха. Тогда можно идти и там стены головой прошибать, а если ты к этому не готов, то может быть очень больно".

Завершая разговор, на вопрос о главном качестве в профессии, он, не задумываясь, отвечает: "Помогает, наверное, прежде всего, трудолюбие. Мешает лень. Я рад, что трудолюбие побеждает лень мою личную, с которой я всю жизнь борюсь". И в этой честности перед самим собой, кажется, и кроется секрет его творческого долголетия и того уважения, которое он вызывает и у коллег, и у зрителей.