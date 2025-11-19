16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям Центра клиентского сервиса и логистики Авито

Старшим директором по операциям Центра клиентского сервиса и логистики Авито назначен Сергей Пустыльник. В новой роли он сосредоточится на развитии операционных процессов, масштабировании автоматизации и повышении качества клиентского опыта, объединив под своим управлением более 3 тыс. человек. Он также продолжит укреплять и развивать диверсифицированную логистическую платформу компании.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Ранее Сергей занимал должность директора по логистике. На этой позиции он помог построить и масштабировать Авито Доставку — уникальную для российского e-commerce C2C-логистическую платформу, ставшую одним из ключевых факторов роста Авито. Директором по логистике станет Евгений Шапиро, ранее руководивший департаментом развития логистики.

В расширенной роли под управление Сергея переходят два крупных департамента, отвечающих за качество процессов и пользовательский опыт: Центр клиентского сервиса и департамент логистики.

Центр клиентского сервиса — одно из крупнейших подразделений компании, обеспечивающее поддержку пользователей по всей стране. За последние годы команда открыла новые офисы в Казани и Самаре, усилила работу с новыми сервисами и продуктами и стала одним из драйверов развития автоматизации. За первые девять месяцев этого года сотрудники помогли пользователям в 24,5 млн обращений и увеличили долю довольных пользователей на 5,5%.

Логистика Авито обеспечивает доставку более 8 млн сделок в месяц — от Камчатки до Калининграда, что делает платформу одной из крупнейших C2C-логистических инфраструктур в стране. Инфраструктура насчитывает более 84 тыс. пунктов выдачи, а в Москве среднее расстояние до ближайшего ПВЗ составляет около 500 метров. За несколько лет команда логистики выросла с 7 до 100 человек, поддерживая масштаб сервиса и рост онлайн-торговли на платформе.

"За годы работы я убедился: счастье клиента всегда начинается с сильных процессов и слаженной команды. В новой роли я буду концентрироваться на том, чтобы наши сервисы становились более быстрыми, предсказуемыми и удобными. Мы уже заложили прочный фундамент, теперь наша задача — масштабировать лучшие практики", — комментирует Сергей Пустыльник, старший директор по операциям Центра клиентского сервиса и логистики Авито.

Сергей работает в логистике более 22 лет, из них 18 — в руководящих ролях. До прихода в "Авито" занимал руководящие позиции в компаниях "Лемана Про", "М.Видео" и Kupivip. Сергей — выпускник Финансовой академии. 

В России и мире

Антон Уваров, Авито Работа: "ИИ — "новый английский" для соискателей"

В условиях глобального проникновения ИИ во все сферы жизни каждый третий россиянин уже использует искусственный интеллект в профессиональной деятельности, а каждый второй топ-менеджер доверяет ИИ планирование карьеры. Об этом со ссылкой на исследование Авито Работы сообщил Антон Уваров, управляющий директор платформы для поиска работы и сотрудников на форуме "Цифровые решения" в рамках сессии "ИИ развивается: как человеку выиграть в конкурентной борьбе с алгоритмами". Согласно аналитике сервиса, спрос на сотрудников с навыками работы с ИИ за год вырос на 89%, превратив технологию из узкоспециального инструмента в новый базовый навык — "современный аналог английского языка".

Культура и стиль

В ТЦ "Амбар" прошёл ЭтноФест

16 ноября в самарском ТЦ "Амбар" состоялся этно-фестиваль, объединивший народные ремёсла, музыку и танцы. Концепция мероприятия была основана на сочетании традиционной культуры разных народов и городской среды: в торговом центре работали станции с росписью матрёшек, ремесленные мастер-классы, этно-фотозоны, показ одежды в народной стилистике и танцевальные выступления.

Александр Петров отправился на поиски маньяка в третьем сезоне сериала "Фишер" для Wink

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Люди

«Программировать – значит создавать и придумывать»: авторская колонка выпускника ПГУТИ

Иван Кашицин закончил бакалавриат по направлению «Информатика и вычислительная техника» в 2025 году. Сейчас работает системным аналитиком в ИТ-компании и в свободное время занимается разработкой мобильного приложения для университета с командой студентов-энтузиастов. Он поделился своим мнением о том, что значит быт программистом сегодня. Публикуем его авторскую колонку.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Дептранс рассчитал тариф для платных парковок на улицах Самары

Департамент транспорта Самары готовится к запуску пилотного проекта по организации платных парковок вдоль городских дорог. На публичное обсуждение представлен проекта постановления, который устанавливает число машиномест и тариф.

Он и она