ЕГЭ-2026: как новые пороги и обязательные предметы меняют систему подготовки

В октябре 2025 года Минобрнауки предложило повысить минимальные баллы ЕГЭ по шести предметам и сделать экзамен по истории обязательным. Возникает вопрос, как эти изменения скажутся на выпускниках 2026 года и их родителях. Комментарии предоставила Марина Баринова, руководитель smart-студий по подготовке к ЕГЭ/ОГЭ NEШКОЛА и преподаватель математики и физики.

Повышение минимального порога не должно существенно изменить систему подготовки. Минимальные баллы отражают базовый уровень знаний, который должен быть доступен каждому выпускнику. Небольшое увеличение порога скорее служит сигналом для учащихся, находящихся на грани, и стимулирует более ответственное отношение к подготовке.

Любые изменения экзаменационной системы могут вызывать стресс у школьников, даже при увеличении порога на несколько баллов. Однако само по себе повышение минимального уровня не повышает качество подготовки. Его формируют системная работа, индивидуальный подход и постепенное развитие уверенности в собственных силах.

Из-за обсуждаемых изменений рост обращений к репетиторам не фиксируется. Вместе с тем усиливается другая тенденция: всё больше девятиклассников выбирают не продолжать обучение в 10 классе из-за опасений не справиться с ЕГЭ.

Инициативы о введении дополнительных обязательных предметов воспринимаются неоднозначно. Считается важным, чтобы выпускники обладали базовыми знаниями по истории и иностранным языкам, однако профильная подготовка по этим дисциплинам необходима не всем, а формат ЕГЭ значительно увеличивает нагрузку. Возможным решением может быть введение уровневой модели экзаменов, аналогичной математике.

Запросов на подготовку по истории или английскому "на всякий случай" не наблюдается.

Наибольшие трудности у школьников по-прежнему вызывают математика и физика — дисциплины, требующие понимания, а не механического заучивания. Распространённое ранее представление о возможности "натаскивания" на ЕГЭ не соответствует структуре экзамена, ориентированного на проверку умения применять знания.

Повышение минимальных баллов не влияет на сроки начала подготовки. В 9 классе основное внимание уделяется ОГЭ, а в 10-м уже необходимо приступать к системной подготовке к ЕГЭ. Откладывание начала работы до 11 класса часто приводит к авральному режиму.

Подобные изменения могут повлиять на качество образования, но этот эффект будет постепенным.

Риск усиления образовательного неравенства в связи с повышением порогов оценивается как незначительный. Репетиторство перестало быть элитной услугой: к дополнительным занятиям всё чаще прибегают ученики средних классов. Сегодня это не способ получения знаний "сверх программы", а инструмент сопровождения учебного процесса.

Обсуждаемые изменения в ЕГЭ — повышение минимальных баллов, введение новых обязательных дисциплин и ужесточение требований — формируют долгосрочную трансформацию подходов к обучению. Эти меры не дают мгновенного эффекта, но постепенно корректируют образовательные стратегии школ, учеников и родителей. В конечном итоге результаты будут зависеть не столько от формальных порогов, сколько от качества ежедневной работы, вовлечённости учащихся и устойчивости системы подготовки.