Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей

Подкаст работает в формате "вопрос-ответ". Вопросы поступают от самих бизнесменов — как опытных предпринимателей, так и тех, кто только планирует открыть свое дело. Артем Кумпель вместе с приглашенными экспертами разбирает их, добавляя собственный опыт.

Темы выпусков: выбор ниши, управление финансами, найм сотрудников, масштабирование бизнеса с помощью рекламных инструментов, оптимизация расходов и личная эффективность. Отдельный фокус — на карьере, найме и управлении людьми, а также на практиках из рынка услуг и рекламы. Подкаст будет полезен всем — от новичков до опытных владельцев компаний.

"Для многих предпринимателей Авито уже стал одной из основных площадок для старта бизнеса — у нас аудитория в 72 млн человек. Но мы хотим помогать не только технологически. В подкасте предприниматели услышат живые истории и инсайты от топовых экспертов, получат ответы на сложные вопросы из первых рук. Наша цель — чтобы каждый, кто начинает или развивает свое дело, принимал более взвешенные решения", — говорит Артем Кумпель.

В первом выпуске Александр Афанасьев ("Нескучные финансы") рассказал, как финансовая грамотность помогает бизнесу расти, и объяснил, почему финансы — это инструмент для масштабирования и свободы, а не просто цифры в таблицах.

Скоро в эфире:

20 ноября: Ярослав Андреев (WildJam) — о запуске digital-проектов, поиске ниши на конкурентном рынке и нестандартных способах работы с аудиторией.

4 декабря: Артем Агабеков ("Фабрика окон") — о саморазвитии руководителя, корпоративной культуре и работе с командой.

18 декабря: Игорь Стоянов (сеть салонов "Персона") — об управлении клиентским опытом, построении бренда в сфере услуг и найме в индустрии красоты.

Подкаст доступен по ссылкам:

YouTube: youtube.com/@resheno

Подкаст-платформы Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Звук, ВК Музыка, Soundstream, CastBox: resheno.mave.digital

ВК https://vkvideo.ru/playlist/-5755934_22