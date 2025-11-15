Проекты будущего: как работает лаборатория ИИ в ПГУТИ

16+
"Ферма данных", интеллектуальные чат боты, LLM система, компьютерное зрение в промышленной сфере. Эти и другие проекты разработала научно-исследовательская лаборатория искусственного интеллекта Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Рассказываем об особенностях ее работы и перспективах развития.

Фото: Юлия Зиганшина

Лабораторию основали в 2020 году в рамках национальной программы "Цифровая экономика РФ" и "Плана 2030", в которых наука о данных и искусственный интеллект обозначены в качестве приоритетных в рамках реализации цифровой трансформации экономики. Заведующим стал Сергей Левашкин - ученый с 20-летним стажем, работавший в области ИИ в университетах и компаниях России, Америки и Европы. Его заместителем является кандидат технических наук, доцент ПГУТИ Оксана Захарова, которая уже 15 лет занимается научной деятельностью, студенческими стартапами и проектами.

"Мы поняли, что практически во всех предметных областях разработки сводятся к необходимости применения инструментов ИИ. Поэтому решили аккумулировать их в рамках лаборатории. Проекты, число которых уже исчисляется десятками, поддерживаются грантами различных фондов, в том числе "Российским научным фондом", - рассказала Оксана Захарова.

Административный центр лаборатории находится в первом корпусе ПГУТИ на ул. Льва Толстого. В корпусе на Московском шоссе располагаются кабинеты, где непосредственно трудятся специалисты. Они оборудованы современными компьютерами, объединенными в единый вычислительный кластер. Большим плюсом для деятельности лаборатории является возможность подключения к ресурсам суперкомпьютера одного из ведущих российских вузов удаленно.

"Лаборатория - это, по сути, даже не компьютеры, а умы молодых специалистов, работающих в нашей команде. Коллектив разработчиков невелик: два инженера и три техника. Но у нас есть группа студентов, которые занимаются научной деятельностью на базе лаборатории. Их более 40 человек. Опыт показал, что обучение студентам лучше дается через практику, через проектную работу. Мы им показываем, что искусственный интеллект - это не совсем про программирование: в условиях современности специалисту в сфере ИИ необходимо владеть огромным стэком технологий и параллельно учиться создавать такой стэк самому", - объяснила замглавы лаборатории.

На счету лаборатории уже несколько успешных проектов. Первым стала "Ферма данных". Это программно-инструментальная система, которая проводит сбор и анализ данных в сети Интернет по заданным параметрам и может составлять прогнозы.

"Проект начал развиваться в эпоху пандемии коронавируса. Система собирала в сети Интернет все данные о заболеваемости, включая как официальные источники, так и посты в соцсетях. На основе полученных сведений была создана прогнозная модель о развитии ситуации с коронавирусом. Она показала практически полное совпадение с тем, что в итоге случилось", - отметила Оксана Захарова.

Результатом двухлетней работы стало создание модульной архитектуры с собственной языковой моделью, которая позволяет собирать и анализировать данные по разным тематикам. Также среди проектов лаборатории - система шифровки передаваемых данных, установка с компьютерным зрением, генерация визуала и дизайна товаров для коммерческих структур.

"Мы с ребятами работаем над анализом данных по вечной мерзлоте в Якутии. Из-за изменений климата она тает, поэтому необходим прогноз, чтобы предугадать, что будет с домами, дорогами, промышленными и энергетическими объектами. Ведь они все построены на мерзлоте", - рассказал четверокурсник Тимофей Шишикин, который недавно подключился к работе в лаборатории. Сам он уже отличился, участвуя в разработке приложения "Собачий нос", и даже подумывает распространить эту практику на сферу животноводства с применением нейронной сети.

Есть у сотрудников лаборатории и личные проекты. Например, студентка третьего курса Елена Бубнова занимается разработкой образовательного приложения для обучения программированию и перевода английских терминов, которые используются в кодах, на русский язык.

В перспективе она видит себя в роли преподавателя для школьников или студентов:

"Мне нравится искусственный интеллект тем, что он действительно может помочь в разных сферах жизни, от самых узких (например, геологии) до самых широких, например, медицины. Поэтому считаю важным со школьной скамьи доносить знания об ИИ, о перспективах его использования. Наша лаборатория проводит уроки регионального и российского масштаба, и мне выпадает честь проводить их вместе с коллегами".

По словам Оксаны Захаровой, студенты, которые участвуют в проектах лаборатории, имеют хорошие шансы на трудоустройство. В прошлом году около 20 участников проектов лаборатории получили работу в IT-компаниях региона, Москвы и Санкт-Петербурга:

"Перспективы мы видим в развитии сотрудничества с представителями IT-индустрии. Это взаимовыгодно, так как лаборатория может получить дополнительные вычислительные ресурсы, а компании - необходимые научные исследования. Также планируется организовать консорциум с другими лабораториями, которые работают в области искусственного интеллекта".

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

