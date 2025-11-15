Валентин Шабаев, студент ПГУТИ: "Имея в активе свои собственные проекты, можно рассчитывать совсем на другой уровень дохода"

16+
Как запустить свой первый студенческий коммерческий проект в сфере разработки? Какие нюансы при этом нельзя упускать из виду? Почему в ИТ-проектах уже не получится работать в одиночку? О своем опыте в интервью рассказал студент Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Валентин Шабаев.

Фото: Юлия Зиганшина

Досье "ВН"

Валентин Шабаев родился в 2001 году в городе Бугуруслане Оренбургской области.

В 2024 году окончил бакалавриат ПГУТИ по специальности "ИВТ". Студент магистратуры по специальности "Программная инженерия", направление "Большие данные и их анализ". Работает в штате федеральной ИТ-компании в должности "Разработчик".

- Валентин, какой профессии вы учитесь?

- Аналитик данных, разработчик хранилищ для этих данных, программист, системный аналитик.

- А чем вы занимаетесь в компании, в которой работаете?

- Мы разрабатываем различные программные продукты для государственных и частных заказчиков.  Например, сейчас работаю над системой, которая автоматизирует подачу заявлений через портал "Госуслуги".

- Это первое ваше место работы?

- Нет. Я начал работать на 4 курсе, сейчас понимаю, что поздновато это сделал: последний семестр, учиться осталось восемь недель, потом писать диплом, а я нашел работу... Первый мой проект в этой компании - создание CRM-системы для анализа и управления компанией в сфере общественного питания. Я проработал над ней несколько месяцев.

А после поступления в магистратуру нашел удаленную работу в своей нынешней компании.

- Учась на бакалавриате, вы реализовали свой собственный коммерческий проект. Как вы к этому пришли?

- Один из моих друзей создал сообщество по киберспорту. Мы провели несколько турниров и поняли, что нам нужен свой сайт для проведения таких турниров. Начали мы его на первом курсе, что пригодилось нам и для учебы: это было что-то типа подпроекта, во время реализации которого мы учили новый язык программирования.

- Как все начиналось? Какие этапы реализации проекта вы могли бы выделить?

- Я начал стримить - показывать и комментировать, как люди играют на турнире. Причем для этого мы оборудовали специальную студию. Онлайн-трансляцию смотрели и комментировали зрители. Потом мы начали понимать, что нам нужна своя платформа. А для того, чтобы понять, какой функционал необходим, чтобы привлечь и пользователей и впоследствии рекламодателей, мы провели бизнес-анализ, изучили юзер-кейсы.

Также мы изучили рынок, посмотрели, есть ли аналоги. Например, практически у каждого компьютерного клуба есть своя турнирная сетка с рейтингом игроков. И чтобы получить какие-либо плюшки от этого клуба или бесплатные часы, пользователь должен играть только в этом конкретном клубе.

Затем мы работали над нефункциональными требованиями. Одно из них - безопасность.

Потом в дело вступил дизайнер из нашей команды. В итоге мы создали лендинг. В нем можно было посмотреть информацию о нашем сообществе и о проведенных нами мероприятиях. Это было нечто вроде рекламной презентации для представления спонсорам. Кстати, тогда я узнал интересную деталь: многие представители бизнеса, оказывается, приветствуют, когда у тебя есть не только группа во "ВКонтакте", но и сайт. Хотя одновременно я наблюдаю, что сегодня все быстро меняется в этом смысле. Нужно учитывать возраст предпринимателя, руководителя, и то, кто распоряжается маркетинговым, рекламным или PR-бюджетом. И уже из этого строить свою стратегию. Если приходится работать напрямую с начальником, то среди них встречаются те, кто по старинке отдает предпочтение не соцсетям, а сайтам. 

- Что дальше произошло с вашим лендингом?

- Он продержался несколько месяцев. К сожалению, нам пришлось его закрыть из-за ценовой политики хостингов, которая предполагает постоянный рост оплаты за домен, и в связи с отсутствием клиентов-рекламодателей. Но хочу отметить, что мы все-таки не оставляем попыток возродить проект. И, возможно, это произойдет в ближайшем будущем.

- А если отбросить финансовую составляющую - как вы думаете, какие еще факторы не позволили вам тогда осуществить успешный коммерческий запуск этого проекта? 

- Особенность студенческого сообщества в том, что за годы учебы не все остаются внутри него. Причины разные. Так как анализ требований может занимать от одного дня до нескольких лет, то некоторые ребята не готовы ждать и выходят из проекта. Кто-то отчислился, или перевелся в другой вуз, или начал работать в другом коммерческом проекте. Поэтому у нас была своего рода текучка кадров: только-только все наладили, и вдруг человек уходит. Приходилось искать нового и обучать его.

- А какой опыт вы для себя приобрели?

- Вообще, и во время учебы в вузе, и во время работы над нашим проектом первое, что я отметил бы как важный опыт для меня, - умение общаться с людьми. В моем родном городе ИТ-сообщество практически не развито. Так сложилось, что я почти не общался с ребятами вне учебы, да этого как-то и не требовалось. Почти все время я проводил либо дома, либо в кружке, либо в школе. Когда я поступил в вуз, общения стало гораздо больше.

Потом я научился работать с документацией, таск-трекерами. Еще важным считаю навык внимательного чтения текста, который пишут другие люди. Потому что в нем либо есть все, что тебе нужно, либо что-то не дописано, либо тебе нужно уточнить, правильно ли ты понял мысль пишущего.

- И как вам работа в команде?

- Это необходимость, от которой уже не уйдешь. Ты не сможешь быть одиночкой, который все тащит на своем горбу.

- Планируете в дальнейшем реализовывать собственные коммерческие проекты?

Конечно, сейчас мой стимул - решение в будущем жилищного вопроса с помощью ипотеки. Для этого нужно хорошо зарабатывать. Сейчас, в найме, я понимаю, что мои финансовые возможности ограничены. А имея в своем активе еще и собственные проекты, можно рассчитывать уже совсем на другой уровень дохода. У меня перед глазами пример моего руководителя на первой моей работе, тоже программиста. Он ушел из фирмы, открыл свое кафе. Создал для себя же программное обеспечение, а потом это программное обеспечение - CRM-систему - начал продавать.

- А у вас есть уже идеи, которые впоследствии могли бы вырасти в успешный коммерческий проект?

- Пока не хотелось бы их озвучивать. Но в целом, наверное, первое, что приходит на ум, - разработка какого-либо инструмента, которого либо не хватает, либо он стал бы более удобным в использовании по сравнению с аналогом. Можно его создать и потом на нем зарабатывать. Скажем, есть у нас есть программное обеспечение для сбора логов Prometheus. Логи - это информация о том, как работает приложение.

Ребятам-разработчикам, которые пользовались Prometheus, не понравилось, как работает в нем шардирование. И они разработали аналог этого ПО - Victoria Metrics.

Поэтому нужно внимательно относиться к деталям в своей работе и думать, как их можно усовершенствовать и заработать на этом.

- А как сегодня нужно регистрировать свои разработки в области ПО, чтобы на них зарабатывать?

- После 2022 года в России создан реестр отечественного ПО, в котором регистрируется каждая разработка, нужно только заплатить госпошлину. К слову, студенты могут регистрировать свои разработки при поддержке вуза. В этом случае учебное заведение уже является партнером разработчика и имеет право на часть прибыли от проекта.

Есть еще и лицензия открытого ПО. Ты разработал программу, твой код открыт и его могут использовать другие. И, например, я могу взять открытое ПО, чуть доработать по своим метрикам и продавать его.  Есть и такой вид лицензии, которая позволяет использовать открытый код. Но ты уже не можешь зарабатывать на нем, если ты чуть изменил его. И таких вариантов очень много.

- А как вы оцениваете перспективы использования отечественного ПО в разработке?

- Здесь нам, безусловно, есть куда расти. Сегодня из отечественного ПО максимум, что используют разработчики, - "КриптоПро". Появляются сервера на Astra Linux, Ред ОС, аналог Prometheus - Victoria Metrics, о котором я уже говорил.

Весь другой инструмент, язык программирования, сама логика программирования - это пока только зарубежные технологии…

- Что вы могли бы посоветовать тем молодым людям, которые только собираются создать свой первый коммерческий проект в сфере разработки?

- Больше изучать бизнес-процессы, знать, что нужно пользователю. Потому что если пользователь поймет, что какая-то опция ему не нужна или она работает неправильно, то он уйдет, а вы потеряете клиента.

После того как отлажены бизнес-процессы, надо вложиться в рекламу. Если на нее нет средств, то нужно подумать, как это сделать без особых затрат. Например, вести стримы. И, конечно, следить за своим здоровьем и беречь его.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

