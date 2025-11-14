Авито Работа: промышленность стала лидером рейтинга вакансий с переобучением

16+
Одним из ключевых трендов найма в России становится переобучение специалистов. Среди отраслей лидером по росту вакансий с переобучением в III квартале 2025 года стала промышленность. Работодатели в этой отрасли предлагали вакансии с переобучением в два раза чаще (+111%), чем годом ранее, а средняя предлагаемая зарплата составила 72 395 руб/мес. Об этом и других трендах найма на HR-Форуме РБК во время сессии: "Подбор и найм: благодаря или вопреки" рассказала Анна Осьмак, руководитель направления по развитию ключевых клиентов Авито Работы.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Также чаще в III квартале стали появляться вакансии с переобучением в социальной сфере (искусство и культура) — +90% год к году, при этом средняя предлагаемая зарплата составила около 69 484 руб/мес. На третьем месте — мастера по ремонту техники: в сравнении с прошлым годом работодатели такие позиции с переобучением предлагали на 89% чаще, а соискатели могли рассчитывать в среднем на 86 543 руб/мес.

Среди соискателей в III квартале 2025 года заметнее всего вырос интерес к вакансиям с переобучением на позиции специалистов по документообороту: за год число откликов соискателей увеличилось на 87%, средняя предлагаемая зарплата при этом составила 52 564 руб/мес. Также на 62% год к году увеличился интерес соискателей к вакансиям с переобучением на позиции в HR: на таких ролях среднее предлагаемое вознаграждение составляет 63 997 руб/мес. На 55% чаще соискатели проявляли интерес к вакансиям с переобучением в блоке финансов и логистики. В этой категории специалисты могли рассчитывать в среднем на 75 670 руб/мес.

Чечня стала лидером среди регионов по количеству вакансий с переобучением: число таких предложений выросло почти в 2,5 раза (+143% год к году), при этом средняя предлагаемая зарплата составила около 68 026 руб/мес. Далее — Ленинградская область: +25% год к году, средняя предлагаемая зарплата на позициях с переобучением составила 77 795 руб/мес; Сахалинская область: +20%, соискатели тут могли рассчитывать в среднем на 98 316 руб/мес.

"Тренд на переобучение набирает обороты: на фоне дефицита кадров работодатели всё чаще добавляют обучение прямо в оффер. Увеличивается и среднее предлагаемое вознаграждение на таких позициях: в III квартале по России соискатели на вакансиях с переобучением могли рассчитывать в среднем на 78 239 руб/мес — это на 22% больше, чем годом ранее. Это в том числе подтверждает растущую заинтересованность бизнеса в таком формате найма", — комментирует Анна Осьмак, руководитель направления по развитию ключевых клиентов Авито Работы.

В то же время тренд касается и соискателей пенсионного возраста: в III квартале 2025 года количество вакансий с переобучением для пенсионеров выросло на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а в среднем на таких позициях предлагали около 73 670 руб/мес за полный день.

Чаще всего обучение стали предлагать на позициях оператора производственной линии: число таких предложений, доступных для кандидатов старше 60 лет, в III квартале 2025 года выросло за год в 2,5 раза (+150%). Новым сотрудникам предлагали порядка 98 457 руб/мес при условии полной занятости. 

Александр Петров отправился на поиски маньяка в третьем сезоне сериала "Фишер" для Wink

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Звуки нас связали: на Wink.ru вышли аудиодрамы "Гоголь. Страшные сказки" и "Потомокъ"

Новый для российского рынка формат контента — аудиодрамы — запустил онлайн-кинотетар Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Благодаря бинауральной записи аудиодрамы дают слушателям уникальный опыт восприятия контента — при воспроизведении эта технология обеспечивает реалистичное естественное восприятие звука обоими ушами. Голоса актеров, специально созданное музыкальное сопровождение, а также мельчайшие шорохи, шепот, ветер, скрип половиц и треск камина переносят слушателя в особенную аудиореальность, создавая кино без картинки.

Максим Гусаров, студент ПГУТИ: "Промышленные предприятия активно внедряют в свою работу VR и AR-системы"

Как ИТ-продукты оптимизируют работу промышленных предприятий? Используется ли при этом отечественное ПО? Об этом мы поговорили со студентом-магистрантом Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Максимом Гусаровым.

Владимир Осанов, преподаватель ПГУТИ: "Одна из задач будущего ИТ-специалиста - постоянно быть в центре событий отрасли, совершенствоваться и изучать новое"

Учеба в вузе нужна не только для "корочки". В этом уверен преподаватель Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Владимир Осанов. Какие знания и практические навыки по ИТ-специальностям могут получить сегодня студенты этого вуза? Как в ПГУТИ организовано взаимодействие с компаниями-работодателями и какие возможности это открывает студентам для построения карьеры? Реально ли одновременно учиться и работать? Обо всем этом и не только Владимир Андреевич рассказал в интервью.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Дептранс рассчитал тариф для платных парковок на улицах Самары

Департамент транспорта Самары готовится к запуску пилотного проекта по организации платных парковок вдоль городских дорог. На публичное обсуждение представлен проекта постановления, который устанавливает число машиномест и тариф.

