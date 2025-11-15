Магистрант ПГУТИ прошел путь от сварщика до обладателя ИТ-гранта в 1 млн рублей

"Так вышло, что был ковидный период, и мы много сидели по домам. Перспектива - работать из дома - мне очень понравилась, - честно признался Дмитрий. - Пожалуй, это и стало главной причиной, по которой для дальнейшего обучения я выбрал сферу ИТ-технологий".

ПГУТИ привлек Дмитрия не только удобством расположения, но и тем, что сюда собирались поступать сразу несколько его товарищей. Так, студентом одного из ведущих вузов в сфере информационных технологий он стал поначалу за компанию. Настоящий интерес пришел уже в процессе обучения. Важную роль в этом, по признанию нашего героя, сыграл преподавательский состав и в целом весь коллектив университета.

"Здесь всегда готовы выслушать и помочь, - подчеркнул Дмитрий. - Я вряд ли стал бы серьезно заниматься программированием, не поступи я в вуз. Конечно, есть всякие курсы и программы обучения, которые могут помочь разобраться в вопросе, но вуз удобен тем, что это направляющий и поддерживающий формат. Остальное все-таки больше подходит для самообучения и сильно зависит от дисциплины".

Сейчас за плечами Дмитрия Мадатова - бакалавриат по специальности "Программная инженерия", за время которого он написал порядка 10 статей по самым разным темам, от мифологии скандинавский богов до различных направлений ИТ (в т.ч. робототехника, криптография, ИИ). Из них как минимум шесть научных публикаций включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Еще одна статья была написана в соответствии с требованиями Высшей аттестационной комиссии (ВАК) России. Также в активе Дмитрия - участие в нескольких научных межвузовских конференциях, которые проходили на базе ПГУТИ.

"На одной из таких конференций нам с товарищем Даниилом Банновым удалось занять второе место с проектом "Сленговые метафоры в медиасреде компьютерных игр", который был посвящен сленговым метафорам в компьютерных играх, расшифровке их обозначений", - рассказал Дмитрий Мадатов.

Но своим главным достижением он по праву считает победу в конкурсе "Студенческий стартап" от Фонда содействия инновациям. Дмитрий вместе с одногруппником Олегом Рыбиным разработали мобильное приложение "Агрегатор мессенджеров", которое аккумулирует в одном пространстве все новые сообщения различных сервисов связи для экономии времени и места на устройстве.

"Идею этого проекта на третьем курсе нам предложил заведующий кафедрой программной инженерии Игорь Сергеевич Макаров. Он же стал научным руководителем, а мы вдвоем с Олегом были программистами и писали всю основу приложения, - пояснил Дмитрий. - Времени было мало. Составлять заявку нам пришлось всего за неделю. На саму разработку ушло где-то около двух месяцев. Конечно, были сложности. В частности, в связи с изменением политики компании-владельцы мессенджеров закрыли все API (программный интерфейс приложений, позволяющий обмениваться данными - Прим. ред.), которые были нужны для простого способа создания однотипных клиентов их мессенджеров".

Несмотря на трудности, ребятам удалось защитить свой проект, и они стали обладателями гранта в 1 млн рублей. Деньги будут направлены на дальнейшее развитие приложения.

"Во-первых, пока приложение выглядит довольно просто и хочется добавить ему презентабельности. И конечно, нужно поработать над удобством использования, в том числе над увеличением количества доступных мессенджеров. Сейчас в агрегаторе можно объединить ВК, "Телеграм" и "Яндекс.Мессенджер". Но у нас есть плато для дальнейшего подключения, - добавил Дмитрий Мадатов. - Также в числе наших перспективных задач - вывод приложения в широкий доступ".

Развивать свой проект 23-летнему Дмитрию Мадатову предстоит параллельно с учебой в магистратуре ПГУТИ по профилю "Веб-инженерия", который еще в процессе работы над приложением ему посоветовал научный руководитель Игорь Макаров.

"Это новое для вуза и актуальное для рынка направление, что и определило мой выбор, - пояснил Дмитрий. - К тому же могу продолжить учебу в ПГУТИ, что мне очень нравится. Я уже хорошо знаю весь педсостав, понимаю, как устроен процесс обучения, и легко ориентируюсь. Не нужно привыкать к чему-то новому. Кроме того, распределение учебной нагрузки позволяет мне совмещать магистратуру с работой, накапливать необходимый опыт".

Сейчас Дмитрий трудится программистом в медицинской организации, а в будущем видит себя хорошим специалистом в ИТ-сфере.

"По окончании учебы я рассчитываю, что смогу рассматривать варианты от более крупных работодателей. Надеюсь, что полученный опыт поможет мне легко трудоустроиться", - поделился планами студент.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.