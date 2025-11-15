Андрей Спирченков: «Сложностей в ИТ очень много, мы проходим через них каждый день»

Выбрал профессии сердцем и разумом

— Андрей, у вас интересная история, связанная с обучением в ПГУТИ. Расскажите, как случилось, что поступили на одно направление, а потом выбрали другую сферу?

— В 2006 году я прошел по баллам ЕГЭ в три университета, но ни на секунду не задумывался, куда пойти получать высшее образование. Оригиналы документов принес в ПГУТИ. Здание вуза для меня было знакомым и почти родным. Отец работал в компании, которая занимала целый этаж здания вуза, я приходил к нему на работу с первого класса. Кроме того, школа возила нас в этот университет на дополнительные курсы по физике и математике. Поэтому мой выбор был очевиден.

Как и все школьники, специальность выбирал по любви. Поступил на радиотехнику и два года радостно учился. А на третьем курсе меня осенило, что выбранная профессия не настолько актуальна, востребована и высокооплачиваема, как хотелось. Весь третий курс думал, как решить проблему и добавить в свое обучение практичности, не отчисляясь из вуза. В итоге поступил на программное обеспечение вычислительной техники и систем на вечернее отделение. Четвертый и пятый курс учился параллельно по двум направлениям, учился в вузе утром и вечером. В 2011 году защитил диплом по радиотехнике, а в 2012 стал программистом.

— Вы работаете разработчиком программного обеспечения. Что привлекает и удерживает в этой профессии?

— Недавно ездил с семьей отдыхать. И как только попал в аэропорт (было время ожидания перед вылетом), вспомнил, что у меня есть проход в бизнес-зал аэропортов. Можно по куар-коду пройти. Сервис, над которым работаю, в том числе обеспечивает проходы в эти бизнес-залы. То есть я воспользовался продуктом, который делаю сам! Кстати, нашел пару "косяков" со стороны теперь уже не программиста, а пользователя. Мы с коллегами за месяц их исправили и улучшили. И это не один случай в моей жизни, похожие были и на предыдущем месте работы. Разрабатывать продукт, которым сам же можешь воспользоваться — хороший мотиватор!

— Что самое ценное для вас было в обучении?

— Есть расхожее мнение: когда приходишь на работу, говорят: "Забудь все, чему учили в вузе — это все уже устарело". Но у меня это не сработало. Все, что было в университете, пригодилось. На 4 курсе я попал на практику, на производство, в закрытый город, въезд в который по специальным пропускам. Пришел в лабораторию и оказалось, что будучи на 4 курсе, все понимал, что мне говорят с технической точки зрения. Мне не надо было ничего забывать, потому что все знания были актуальны!

Темпы роста: программа и железо

— Если сравнить программное обеспечение три года назад и сейчас, что поменялось, а что осталось прежним?

— А почему точка отсчета именно три года назад?

— В 2022 году началась специальная военная операция, и остро встали вопросы импортозамещения, в том числе в ИТ-сфере.

— На самом деле тенденция на импортозамещение в ИТ пошла сильно раньше. Это можно увидеть в Реестре отечественного ПО, где регистрируются все программные продукты. Реестр появился задолго до 2022 года. И продукты, зарегистрированные в нем, уже давно разработаны и продаются. В 2022 году о приоритетах цифровизации заговорили повсеместно — в СМИ, в социальных медиа. И таким образом был обнародован количественный и качественный рост программного обеспечения. Но фактический рост случился не сейчас. Сейчас мы о нем узнали.

— В каких сферах отечественное ПО набирает обороты, а где импортозамещение идет пока не так быстро, как хотелось бы? С чем это связано?

— Импортозамещение делится на две части — это софтовая часть и то, где софт реализуется: сервера, серверное обеспечение, сетевое оборудование, мобильная связь и так далее. Для простоты понимания первую часть давайте назовем "программа", вторую — "железо".

Написать и внедрить программу можно очень быстро. А вот разработать железяку, спаять и поставить ее на конвейер так, чтобы она работала и не падала, не сгорала — это в разы сложнее. Темпы роста у этих двух сфер разные.

Такой пример: банковская система состояла из вендорских решений зарубежных контрагентов, которые с определенной даты ушли с российского рынка. И мы в срочном порядке их замещали. У крупных компаний очень большой ресурс по количеству разработчиков. Поэтому переезд с иностранного ПО на отечественный произошел очень быстро. А вот с закупкой серверов и поставкой нового оборудования сложнее. При этом постоянно увеличивается количество пользователей, что серьезно отражается как раз на "железе", которое может не выдержать такой нагрузки.

Российское ПО лучше

— Чувствуется ли сегодня приоритет государства в сторону отечественного программного обеспечения?

— Безусловно. Министерство цифрового развития РФ публично в своем канале заявляет о катастрофической нехватке рабочих рук. Бешеное количество людей не хватает в индустрии для того, чтобы без аффекта на сроки вести разработку и переезжать на полностью отечественное ПО. Кстати, далеко не все системы "переезжают" или уже "переехали". В первую очередь под замещение попали критически важные сервисы, связанные с биллингом и денежными переводами.

— С какими сложностями сталкиваются разработчики отечественного ПО? Как эти трудности преодолеваются?

— Сложностей очень много, мы проходим через них каждый день. Раньше условно писать код можно было на любом оборудовании, в том числе и собственном. Сейчас требования информационной безопасности (ИБ) стали строже, и работодатель в основном, выдает свое оборудование для работы с предустановленным ПО, которое снижает риски инцидентов ИБ, но и снижает скорость разработки.

По использованию программ теперь тоже появились вопросы, связанные с информационной безопасностью: иностранные разработчики начали вкладывать в программы вредоносные коды, которые не так просто опознать на входе. Мы сейчас идем как по минному полю без карты. Поэтому используем только проверенные информационной безопасностью программные средства. А это снижает скорость разработки программного обеспечения во всех сферах деятельности.

Плюс весь процесс от хранения и написания кода до доставки на сервера сейчас написаны нами. С нуля, без долгой истории сделали собственный продукт и инструмент. Работаем на российских программных продуктах, которые еще не собрали все пользовательские ошибки.

Отсюда и сложность: есть продукты, которые давно были на рынке, и они набили шишки и исправили софт. Наши аналоги пока не такие стабильные.

— Как бы оценили процесс перехода на отечественное ПО? Какими видятся перспективы?

— Мы прошли пик импортозамещения. Выходим на плато, где темп совершенно другой. Сроки по реализации контрольных точек уже не такие жесткие. И это уже не этап бурного роста и разработки, а путь сопровождения, повышения качества и появления новых "фишек".

— В чем отечественное ПО превосходит конкурентов?

— Оно лучше, потому что свое. И мы можем влиять на его качество и функционал прямо, а не косвенно. И если что-то не работает, починить можно очень быстро.

Я бы не сравнивал зарубежное ПО и наше, поскольку отечественное работает на определенных заказчиков, а международное — по всему миру, да еще и много лет в условиях конкуренции.

Я сегодня просто радовался бы тому, что в нашей стране есть и возможности, и специалисты, и компании, которые могут сделать программный продукт и работать на нем. Не все страны могут себе это позволить!

— Что могли бы посоветовать абитуриентам? Какую специализацию выбирать?

— Чтобы понять, что может "выстрелить", можно исходить из количества вакансий индустрии. В целом общее информационно-технологическое образование разработчиков (программисты, тестировщики, аналитики) не так сильно может повлиять на выбор сферы деятельности. Главное — получить базу и от нее отталкиваться. А конкретные узкие специалисты могут по-разному быть востребованы сейчас и вчера. Такая аналогия: сегодня постоянно говорят про искусственный интеллект. И если ты знаешь, на какой базе он держится, сможешь написать подобный софт.

По окончанию вуза было бы неплохо иметь опыт разработки. Это может быть стажировка, активная работа в компании. В нашем быстро меняющемся мире закончить вуз мало, нужно обладать и хотя бы небольшим опытом.