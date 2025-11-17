16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Мотивирующая атмосфера: как выглядит ИТ-лаборатория "РЕД СОФТ"

Авторы: Читали: 8

Открытие ИТ-лаборатории стало результатом успешного многолетнего сотрудничества Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) и компании "РЕД СОФТ". Университет в 2022 году принял стратегию перевода своей ИТ-инфраструктуры на отечественное ПО в рамках программы импортозамещения.

Фото: Юлия Зиганшина

Как рассказал заместитель генерального директора "РЕД СОФТ" Рустам Рустамов, на выбор ПГУТИ в качестве площадки для ИТ-лаборатории повлияли несколько факторов:

  • профильная специализация вуза в области телекоммуникаций и ИТ-технологий;
  • наличие развитой технической базы и высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава;
  • стремление университета развивать современные технологии и поддерживать высокий уровень подготовки выпускников;
  • важность региона для развития российского ИТ-сектора.

"Повлияло также и то, что рабочие станции вуза были уже переведены на отечественную операционную систему "РЕД ОС". Импортозамещение составило 100 процентов, а это более 1000 компьютеров для учебной деятельности и свыше 200 для административных нужд и хозяйственной части", — добавил Рустам Рустамов.

Работа над проектом заняла около трех месяцев, от момента утверждения концепции до полноценного запуска лаборатории. За этот период были проведены организационные мероприятия, закуплено необходимое оборудование и созданы учебные материалы.

Основная цель ИТ-лаборатории "РЕД СОФТ" в ПГУТИ — подготовка высококвалифицированных специалистов для цифровой экономики страны и поддержке отечественных ИТ-компаний. Благодаря лаборатории студенты получили возможность углубленно изучать продукты компании, осваивать практические навыки сборки RPM-пакетов под операционную систему "РЕД ОС", разрабатывать приложения в сфере информационной безопасности и прикладной разработки. С помощью "РЕД СОФТ" вуз получил дополнительную площадку для подготовки конкурентоспособных кадров и расширения для исследовательской деятельности.

Обучение в лаборатории проходит исключительно на российских технических решениях. Здесь установлены современные компьютеры, серверы и сетевое оборудование, позволяющие эффективно проводить занятия и эксперименты на отечественных цифровых сервисах и платформах.

Также на операционной системе "РЕД ОС" уже стоят специальные программы для образования, а также весь необходимый софт: антивирусы, почта, браузеры, словари, тестовые редакторы, базы данных и мультимедийные приложения.

При создании дизайна аудитории приоритетом была функциональность и комфорт для обучающихся. Дизайнеры стремились создать современную рабочую зону, где студент чувствует себя уверенно и сосредоточенно. Интерьер выполнен в стилистике высокотехнологичных компаний: светлые тона стен, современная мебель, удобные рабочие места.

Оформление включает элементы бренда "РЕД СОФТ": фирменные цвета, логотипы, тематические иллюстрации. Все это создает атмосферу доверия, мотивируя студентов на изучение отечественных ИТ-технологий.

По словам Рустама Рустамова, партнерство "РЕД СОФТ" и ПГУТИ охватывает широкий спектр направлений совместной деятельности. Это:

  • совместная образовательная программа с разработкой специальных курсов и модулей, адаптированных под потребности рынка труда;
  • организация производственной практики для студентов на предприятиях компании;
  • проведение исследований и разработок совместно с сотрудниками и студентами университета;
  • участие в научной деятельности путем организации конференций и семинаров;
  • подготовка персонала и проведение специализированных тренингов по информационным технологиям и защите данных;
  • поддержка развития материальной базы университета, оснащение современными технологиями и оборудованием;
  • реализация инновационных проектов и стартапов, поддерживающих развитие региональной технологической экосистемы.

"Эти меры направлены на создание профессиональных компетенций будущих ИТ-специалистов", — резюмировал Рустам Рустамов.

Версия для печати

В России и мире

Мотивирующая атмосфера: как выглядит ИТ-лаборатория "РЕД СОФТ"

Открытие ИТ-лаборатории стало результатом успешного многолетнего сотрудничества Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) и компании "РЕД СОФТ". Университет в 2022 году принял стратегию перевода своей ИТ-инфраструктуры на отечественное ПО в рамках программы импортозамещения.

Проекты будущего: как работает лаборатория ИИ в ПГУТИ

"Ферма данных", интеллектуальные чат боты, LLM система, компьютерное зрение в промышленной сфере. Эти и другие проекты разработала научно-исследовательская лаборатория искусственного интеллекта Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Рассказываем об особенностях ее работы и перспективах развития.

Культура и стиль

В ТЦ "Амбар" прошёл ЭтноФест

16 ноября в самарском ТЦ "Амбар" состоялся этно-фестиваль, объединивший народные ремёсла, музыку и танцы. Концепция мероприятия была основана на сочетании традиционной культуры разных народов и городской среды: в торговом центре работали станции с росписью матрёшек, ремесленные мастер-классы, этно-фотозоны, показ одежды в народной стилистике и танцевальные выступления.

Александр Петров отправился на поиски маньяка в третьем сезоне сериала "Фишер" для Wink

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Люди

«Программировать – значит создавать и придумывать»: авторская колонка выпускника ПГУТИ

Иван Кашицин закончил бакалавриат по направлению «Информатика и вычислительная техника» в 2025 году. Сейчас работает системным аналитиком в ИТ-компании и в свободное время занимается разработкой мобильного приложения для университета с командой студентов-энтузиастов. Он поделился своим мнением о том, что значит быт программистом сегодня. Публикуем его авторскую колонку.

Михаил Копашенко: "Основы кибербезопасности должны соблюдать все"

Кибербезопасность - это ответственность каждого сотрудника компании. Мы поговорили с инженером кафедры информационной безопасности Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Михаилом Копашенко. Он объяснил, почему разработчикам нельзя игнорировать базовые правила защиты данных и как один слабый пароль может привести к масштабному взлому. Выяснили, как создать надежный пароль, зачем нужна двухфакторная аутентификация и почему опасно отключать запрос пароля для sudo.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Дептранс рассчитал тариф для платных парковок на улицах Самары

Департамент транспорта Самары готовится к запуску пилотного проекта по организации платных парковок вдоль городских дорог. На публичное обсуждение представлен проекта постановления, который устанавливает число машиномест и тариф.

Он и она