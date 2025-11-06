16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Александр Петров отправился на поиски маньяка в третьем сезоне сериала "Фишер" для Wink

Читали: 44

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале "После Фишера. Инквизитор" (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

"После Фишера. Инквизитор" стал продолжением популярной франшизы и вошел в линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Комбинация", "Балет", "Москва слезам не верит. Всё только начинается" и другие). За производство сериала отвечает кинокомпания "КЕЙСТОУН ПРОДАКШН" по заказу "НМГ Студии". Генеральные продюсеры — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, режиссером-постановщиком выступает Ольга Френкель.

По сюжету в маленьком алтайском городе на границе с тайгой находят тело дочери местного чиновника. Очень скоро становится ясно, что это убийство относится к нераскрытой серии преступлений знаменитого барнаульского маньяка. За расследование берутся местный опер Белова и следователь из Барнаула Терехов. Они понимают, что все версии и подсказки мистическим образом ведут к загадочной девушке-Маугли, которая выросла в тайге.

Александр Петров, актер:

"Я рад и горд быть частью вселенной "Фишера". Мне всегда нравились такие детективные сериалы. Конечно, это накладывает определенную ответственность, которой я никогда не боялся. Наоборот, чем ее больше, тем мне интереснее. Это и есть одна из задач профессии, она всегда связана с вызовами. Сегодня есть возможности для того, чтобы создавать ответвления, вселенные и, чтобы, грубо говоря, практически с нуля зрители влюблялись в новых персонажей, могли погрузиться в их историю, жили с ними, следили за ними и каждую неделю с нетерпением ждали очередную серию".

"Фишер" вышел в феврале 2023 года и стал самым популярным оригинальным сериалом Wink на тот период. Первый сезон "Фишера" недавно победил на итальянском фестивале Onirica Film Festival в номинации "Лучший сериал". Продолжение "Фишер. Затмение" стартовало в мае 2025 года, по итогам третьего квартала проект стал самым популярным российским сериалом (по данным индекса "Кинопоиск Pro"). 

Версия для печати

В России и мире

Запустить баннер на главной странице Авито можно через рекламный кабинет

Запустить самый заметный формат на Авито — баннер на главной странице площадки — теперь можно через кабинет Авито Рекламы. Настройка происходит в несколько кликов, а баннер показывается на первом экране сайта или мобильного приложения Авито на всех устройствах.

Над страною звучит московский гигабит: "Ростелеком" запустил массовое производство роутеров Wi-Fi 6

В октябре 2025 года началось первое в России крупносерийное производство Wi-Fi-роутеров шестого поколения (Wi-Fi 6) на московской линии "Электры" (дочерняя компания "Ростелекома"). Ее производственные мощности рассчитаны на выпуск до 150 тысяч устройств в месяц.

Культура и стиль

Александр Петров отправился на поиски маньяка в третьем сезоне сериала "Фишер" для Wink

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Звуки нас связали: на Wink.ru вышли аудиодрамы "Гоголь. Страшные сказки" и "Потомокъ"

Новый для российского рынка формат контента — аудиодрамы — запустил онлайн-кинотетар Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Благодаря бинауральной записи аудиодрамы дают слушателям уникальный опыт восприятия контента — при воспроизведении эта технология обеспечивает реалистичное естественное восприятие звука обоими ушами. Голоса актеров, специально созданное музыкальное сопровождение, а также мельчайшие шорохи, шепот, ветер, скрип половиц и треск камина переносят слушателя в особенную аудиореальность, создавая кино без картинки.

Люди

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она