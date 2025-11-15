Михаил Лемжин: "Команда ПГУТИ выстроила крупную ИТ-инфраструктуру на отечественных и открытых решениях"

— Михаил Игоревич, когда начался процесс перехода вуза на отечественные решения в учебном процессе? Требовалась для этого какая-либо подготовительная работа?

— Официально процесс импортозамещения начался в 2022 году после того, как компания Microsoft объявила о санкциях и прекратила продажи своего программного обеспечения российским компаниям. Однако компетенции, связанные с развертыванием доменной инфраструктуры на базе Linux-систем, появились у ИТ-команды университета значительно раньше. Еще примерно в 2015 году в качестве опытного образца мы начали строить инфраструктуру и тестировать решения на открытом коде (FreeIPA, Гослинукс, Ansible), которые легли в основу текущей конфигурации системы управления учетными записями, компьютерами и групповыми политиками.

— Как вуз выбирал партнеров для осуществления перевода на отечественные решения? Какие решения предложили партнеры и почему они устроили вуз?

— Летом 2022 года мы с командой провели подробный обзор имеющихся на рынке отечественных решений. Требовалось выбрать базовую операционную систему, средство управления доменом, офисный пакет и мессенджер для студентов и преподавателей (до этого мы активно пользовались Microsoft Teams), исходя из оптимального соотношения цена/качество/сложность поддержки.

Основными вендорами, предлагающими отечественную операционную систему, на тот момент были "Астра", "Альт" и "РЕД СОФТ".

"АльтЛинукс" — давно существующая на рынке и наиболее зрелая российская система. Однако она достаточно самобытна, и в случае необходимости заимствования пакетов приложений из международных репозиториев, а забегая вперед скажу, что такая необходимость возникала неоднократно, пришлось бы заниматься их глубокой пересборкой. А это в начале процесса импортозамещения стало бы совершенно лишним усложнением.

"АстраЛинукс" — безусловный лидер по охвату аудитории, рекламе и… ценам. Основана на крупном международном проекте Debian Linux и могла бы для нас подойти, если бы не стоимость лицензий, превышающей для образовательных учреждений стоимость лицензий на Microsoft Windows при несопоставимом уровне проработки продукта.

"РЕД ОС" — система, продолжающая проект компании RedHat — коммерческого Linux-проекта, конкурента Debian Linux. Решение RedHat Enterprise Linux ориентировано на применение в корпоративной среде и имеет официальную коммерческую поддержку. Его клон CentOS, как я понимаю, в свое время лег в основу ОС Гослинукс и далее "РЕД ОС". При этом стоимость решений от "РЕД СОФТ" была самой демократичной для образовательных учреждений. Более того, после начала процесса импортозамещения, поскольку требовалось провести обучение наших сотрудников работе в системе "РЕД ОС", мы открыли у себя официальный аккредитованный учебный центр "РЕД СОФТ", благодаря которому получили возможность использовать систему "РЕД ОС" в образовательных целях полностью бесплатно. Как вы уже поняли, в качестве базовой системы мы выбрали решение от "РЕД СОФТ", и компания стала нашим основным партнером.

Аналогичным образом был произведен обзор решений офисных пакетов и мессенджеров, в результате которого мы остановились на решениях на открытом исходном коде: OnlyOffice с перспективой дальнейшего перехода на его российский аналог Р7 Офис, а в качестве внутреннего мессенджера был выбран открытый проект Matrix.

— Перевод каких учебных процессов на отечественные решения потребовал большей проработки?

— Нельзя сказать, что самым сложным в процессе импортозамещения было что-то одно. Необходимо было решить огромное количество технически и организационно сложных задач.

Во-первых, необходимо было определиться, какими техническими средствами мы планируем управлять большим числом компьютеров на ОС Linux. Если компания Microsoft предлагает из коробки ультимативное решение Microsoft Active Directory (MS AD), то для Linux систем такого, к сожалению, нет. Имеется несколько вариантов. Первое — это использование проекта Samba — попытку сообщества усидеть на двух стульях: создать совместимую с MS AD Линукс платформу, однако получившуюся сильно ограниченной и фрагментированной по своим возможностям. Второе — использовать решение от компании RedHat, точнее, его клон на базе открытого кода — FreeIPA, которое также не лишено недостатков, но активно развивается и, на мой взгляд, а также по мнению специалистов компании "Астра", имеет потенциал для роста, в отличие от альтернатив. Основываясь на этих соображениях, а также поскольку в университете на тот момент уже был развернут и функционировал домен на основе FreeIPA с системой управления конфигурациями Ansible в качестве аналога доменных групповых политик от Microsoft, выбор был очевиден.

Далее необходимо было перенести все использующееся в университете программное обеспечение (ПО) на "РЕД ОС". Часть программных продуктов для Windows удалось адаптировать для запуска в "РЕД ОС", используя эмулятор WINE. Однако большую часть пришлось заменять аналогами. Наши инженеры совместно с коллегами из других подразделений проделали большой объем работы, преодолевая ошибки, баги и иногда абсолютно оправданный негатив. Нелегко пришлось нашим преподавателям, которые занимались адаптацией учебных программ к новому софту, преодолевая его ограничения и свои привычки.

Следующим этапом стало обучение сотрудников работе с новой платформой. Для этого несколько наших сотрудников прошли официальное обучение в "РЕД СОФТ" с получением сертификатов, после чего на базе нашего Самарского регионального телекоммуникационного тренинг центра (СРТТЦ) был открыт авторизованный учебный центр "РЕД СОФТ" и запущен курс по основам "РЕД ОС" для всех сотрудников университета. За 2022–2023 год этот курс прошли более 600 человек.

— Завершен ли переход к настоящему моменту?

- В основном да. Имеется некоторое количество программного обеспечения, которое невозможно запустить на Linux-системах и для которого не существует ни платных, ни бесплатных аналогов. Также осталось несколько моментов, в том числе связанных с работой с государственными информационными системами, где использование Linux дажев 2025 году (!) все еще невозможно. В качестве примера могу привести ГИС Росимущества, в которой документы невозможно подписать ЭП, используя ОС Linux. Для работы с таким ПО мы используем закупленные ранее компьютеры с OEM-лицензиями MS Windows. К сожалению, поскольку системы управления MS AD у нас не осталось, вопрос централизованного управления и обновления таких машин остается открытым.

— Как студенты восприняли этот процесс? Как переход на отечественные решения отразился на их повседневной учебной жизни? На своих личных компьютерах они также должны работать только на отечественном ПО?

— Альтернативное ПО может работать хуже, чем оригинальное, зачастую коммерческое, от крупных западных вендоров. Но на самом деле, очень много зависит от преподавателя. Если преподаватель на своем примере показывает, как эффективно работать с отечественными или альтернативными решениями, то и ребята воспринимают ситуацию спокойно, с легкостью выполняют лабораторные и практические работы. Если же преподаватель негативно высказывается о вынужденно применяемом ПО или самостоятельно до конца не разобрался в нем, то, конечно, это негативно влияет на восприятие ситуации обучающимися. В 2022 году с этим было тяжело, сейчас коллеги адаптировались, и ситуация выровнялась.

В любом случае, мы не требуем от студентов использовать на своих личных компьютерах отечественное ПО в полном объеме. Однако если в лабораторной работе необходимо выполнить моделирование в отечественном пакете, например SimInTech, то ребята могут его установить и выполнить работы дома.

— Как был организован процесс обучения студентов работе на российском ПО?

— Собственно так же, как и на зарубежном. Особых отличий в процессе нет. Единственное, что кафедрам пришлось предварительно переработать свои рабочие программы дисциплин, перевести дисциплины на новое ПО, что было очень нелегко.

— Какие виды учебных работ студенты могут выполнять на отечественном ПО? Хватает ли для этого функционала отечественного ПО?

— На отечественном или открытом ПО могут проводиться все виды учебных работ: лекции, семинары, лабораторные, практические и т. д. Тут проблем никаких нет. Проблемы возникают исключительно с некоторыми специальными дисциплинами. Например, у нас на кафедре "Информационных систем и технологий" преподаются дисциплины, связанные с 3D-графикой и виртуальной реальностью. К сожалению, полноценно работающего ПО для разработки таких приложений, совместимого с Linux, на сегодняшний день просто не существует. В целом, графика и игры — наименее развитая часть Linux-инфраструктуры. Исторически это связано с применением этой системы в основном в качестве серверных решений, а не для персональных десктопов.

— Как вы оцениваете уровень российского ПО, которым вуз пользуется сегодня, по сравнению с зарубежными аналогами? Совершенствуются ли отечественные решения со временем?

— Уровень отечественного ПО очень разный. Компании (я говорю сейчас о прикладных продуктах), такие как VK, "Яндекс", "Аскон", Р7, "Касперский", "Инфотекс" и т. д., которые активно развивали свои продукты и конкурировали на рынке до ухода западных вендоров из России, продолжают предлагать качественные и конкурентноспособные решения, постепенно их улучшая. Однако освободившийся рынок не спешат заполнять производители качественного ПО и появляющиеся программные продукты часто "не дотягивают" до западных аналогов. Ситуация усугубляется тем, что наши соотечественники не привыкли платить за ПО, предпочитая бесплатные или "условно" бесплатные продукты. Как бы там ни было, российского Photoshop пока не появилось.

В конце хотелось бы отметить, что процесс импортозамещения далеко не прост, однако наш университет, наша команда, считаю, с честью прошла испытания, смогла адаптироваться к требованиям нового времени и обрела бесценный и уникальный опыт по выстраиванию крупной ИТ-инфраструктуры на отечественных и открытых решениях, которым мы готовы делиться с коллегами.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.