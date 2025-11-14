"Северсталь" на "Металл-Экспо"2025": новые форматы партнерства, технологии и продуктовые решения

В рамках "Открытого диалога" — нового формата студии сообщества клиентов и партнёров "Северстали" "Вместе" — генеральный директор Александр Шевелёв рассказал журналистам и участникам выставки о трансформации подхода к клиентам, подчеркнув приоритет создания конкурентных преимуществ через дифференциацию, инженерную экспертизу и индивидуальные решения для роста бизнеса заказчиков.

Ключевым инструментом реализации этих задач станет Центр разработки технологических решений с фокусом на коммерческий результат — "Северсталь Инжиниринг". Он обеспечит внешним клиентам полный цикл разработок: от исследований и инжиниринга до вывода продуктов на рынок и поддержки внедрения.

В продолжение стратегии компания объявила об объединении "Северсталь Дистрибуции" и "А ГРУПП" под брендом "Северсталь Сеть" для работы со средним и малым бизнесом. Это позволит обеспечить клиентам инфраструктуру долгосрочного партнёрства с доступом к высокому сервису, нишевой экспертизе и инновациям для развития. РСПМ подтвердил лидерство и клиентоориентированность "Северстали" в сегменте МСБ, признав компанию "Лучшей федеральной сбытовой сетью 2025 года" среди металлургических компаний.

На выставке "Северсталь" презентовала новейшие решения для строительства, машиностроения, нефтегаза и инфраструктуры, в их числе — обновлённую технологию ЛСТК Spider 2.0, технологию строительства на стальном каркасе Uniframe, футировки и кузов для карьерной техники из высокопрочных сталей POWERS, шпунты Grani и Grani Pro и другие разработки.

Помимо деловой программы, "Северсталь" представила уникальный арт-проект "Знакомьтесь, Сталь!" с фотохудожником Андреа Беллузо, ставший культурным хитом, а документальный фильм о съёмках был награжден "металлургическим Оскаром" конкурса Metal-Vision"2025. Компания также получила приз за ролик о кровельных решениях Rooftop "Толщина металла имеет значение" как за лучший продающий фильм.

Значимым событием выставки стала победа "Северстали" в номинации "Главное событие 2025 года в металлургии России" — за запуск сортопрокатного стана 170 на ЧерМК — стратегически важного проекта для всей промышленности России.

В рамках "Металл-Экспо"2025" на стенде "Северстали" прошли многочисленные переговоры с клиентами и партнёрами, которые открывают новые возможности для совместного развития и достижения более значимых результатов вместе.

С обзорным видеороликом по итогам выставки можно ознакомиться по ссылке.