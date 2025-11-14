16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Северсталь" на "Металл-Экспо"2025": новые форматы партнерства, технологии и продуктовые решения

Читали: 4

На выставке "Металл-Экспо"2025" в Санкт-Петербурге "Северсталь" представила клиентам и партнёрам новые форматы партнерства, новые форматы партнерства, технологии и продуктовые решения.

Фото: предоставлено компанией "Северсталь"

В рамках "Открытого диалога" — нового формата студии сообщества клиентов и партнёров "Северстали" "Вместе" — генеральный директор Александр Шевелёв рассказал журналистам и участникам выставки о трансформации подхода к клиентам, подчеркнув приоритет создания конкурентных преимуществ через дифференциацию, инженерную экспертизу и индивидуальные решения для роста бизнеса заказчиков.

Ключевым инструментом реализации этих задач станет Центр разработки технологических решений с фокусом на коммерческий результат — "Северсталь Инжиниринг". Он обеспечит внешним клиентам полный цикл разработок: от исследований и инжиниринга до вывода продуктов на рынок и поддержки внедрения.

В продолжение стратегии компания объявила об объединении "Северсталь Дистрибуции" и "А ГРУПП" под брендом "Северсталь Сеть" для работы со средним и малым бизнесом. Это позволит обеспечить клиентам инфраструктуру долгосрочного партнёрства с доступом к высокому сервису, нишевой экспертизе и инновациям для развития. РСПМ подтвердил лидерство и клиентоориентированность "Северстали" в сегменте МСБ, признав компанию "Лучшей федеральной сбытовой сетью 2025 года" среди металлургических компаний.

На выставке "Северсталь" презентовала новейшие решения для строительства, машиностроения, нефтегаза и инфраструктуры, в их числе — обновлённую технологию ЛСТК Spider 2.0, технологию строительства на стальном каркасе Uniframe, футировки и кузов для карьерной техники из высокопрочных сталей POWERS, шпунты Grani и Grani Pro и другие разработки.

Помимо деловой программы, "Северсталь" представила уникальный арт-проект "Знакомьтесь, Сталь!" с фотохудожником Андреа Беллузо, ставший культурным хитом, а документальный фильм о съёмках был награжден "металлургическим Оскаром" конкурса Metal-Vision"2025. Компания также получила приз за ролик о кровельных решениях Rooftop "Толщина металла имеет значение" как за лучший продающий фильм.

Значимым событием выставки стала победа "Северстали" в номинации "Главное событие 2025 года в металлургии России" — за запуск сортопрокатного стана 170 на ЧерМК — стратегически важного проекта для всей промышленности России.

В рамках "Металл-Экспо"2025" на стенде "Северстали" прошли многочисленные переговоры с клиентами и партнёрами, которые открывают новые возможности для совместного развития и достижения более значимых результатов вместе.

С обзорным видеороликом по итогам выставки можно ознакомиться по ссылке.

Версия для печати

В России и мире

"Северсталь" на "Металл-Экспо"2025": новые форматы партнерства, технологии и продуктовые решения

На выставке "Металл-Экспо"2025" в Санкт-Петербурге "Северсталь" представила клиентам и партнёрам новые форматы партнерства, новые форматы партнерства, технологии и продуктовые решения.

Авито Работа: промышленность стала лидером рейтинга вакансий с переобучением

Одним из ключевых трендов найма в России становится переобучение специалистов. Среди отраслей лидером по росту вакансий с переобучением в III квартале 2025 года стала промышленность. Работодатели в этой отрасли предлагали вакансии с переобучением в два раза чаще (+111%), чем годом ранее, а средняя предлагаемая зарплата составила 72 395 руб/мес. Об этом и других трендах найма на HR-Форуме РБК во время сессии: "Подбор и найм: благодаря или вопреки" рассказала Анна Осьмак, руководитель направления по развитию ключевых клиентов Авито Работы.

Культура и стиль

Александр Петров отправился на поиски маньяка в третьем сезоне сериала "Фишер" для Wink

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Звуки нас связали: на Wink.ru вышли аудиодрамы "Гоголь. Страшные сказки" и "Потомокъ"

Новый для российского рынка формат контента — аудиодрамы — запустил онлайн-кинотетар Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Благодаря бинауральной записи аудиодрамы дают слушателям уникальный опыт восприятия контента — при воспроизведении эта технология обеспечивает реалистичное естественное восприятие звука обоими ушами. Голоса актеров, специально созданное музыкальное сопровождение, а также мельчайшие шорохи, шепот, ветер, скрип половиц и треск камина переносят слушателя в особенную аудиореальность, создавая кино без картинки.

Люди

Максим Гусаров, студент ПГУТИ: "Промышленные предприятия активно внедряют в свою работу VR и AR-системы"

Как ИТ-продукты оптимизируют работу промышленных предприятий? Используется ли при этом отечественное ПО? Об этом мы поговорили со студентом-магистрантом Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Максимом Гусаровым.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Дептранс рассчитал тариф для платных парковок на улицах Самары

Департамент транспорта Самары готовится к запуску пилотного проекта по организации платных парковок вдоль городских дорог. На публичное обсуждение представлен проекта постановления, который устанавливает число машиномест и тариф.

Он и она