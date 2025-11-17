В ТЦ "Амбар" прошёл ЭтноФест

В связи с участием ТЦ "Амбар" в народной премии 63.RU на фестивале также прошёл розыгрыш призов среди посетителей. Розыгрыш был запущен с целью привлечь дополнительное внимание к голосованию и увеличить количество голосов за торговый центр.

Заявленное начало мероприятия — 12:30, однако подготовка станций началась около 12:20, что привело к смещению старта программы примерно на сорок минут. После открытия зон гости могли наблюдать выступления танцевальных коллективов, этно-музыкантов и участников фольклорных программ. Для детей были организованы мастер-классы по созданию соломенных фигурок и росписи матрёшек.

Одним из центральных событий фестиваля стало выступление тайного гостя — группы AY YOLA. Информация об их участии первоначально сохранялась в секрете. За день до фестиваля на официальной странице ТЦ был опубликован пост, подтверждающий участие коллектива, однако позднее публикация была удалена. Это вызвало волну ироничных комментариев: пользователи предполагали, что коллектив "передумал" ехать в Самару.

ЭтноФестиваль привлёк внимание посетителей и стал одним из заметных событий, состоявшихся в ТЦ "Амбар" в ноябре. Организационные моменты, такие как перенос фактического начала, а также реакция пользователей на удалённый анонс, стали частью обсуждения вокруг мероприятия.