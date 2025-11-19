16+
Антон Уваров, Авито Работа: "ИИ — "новый английский" для соискателей"

В условиях глобального проникновения ИИ во все сферы жизни каждый третий россиянин уже использует искусственный интеллект в профессиональной деятельности, а каждый второй топ-менеджер доверяет ИИ планирование карьеры. Об этом со ссылкой на исследование Авито Работы сообщил Антон Уваров, управляющий директор платформы для поиска работы и сотрудников на форуме "Цифровые решения" в рамках сессии "ИИ развивается: как человеку выиграть в конкурентной борьбе с алгоритмами". Согласно аналитике сервиса, спрос на сотрудников с навыками работы с ИИ за год вырос на 89%, превратив технологию из узкоспециального инструмента в новый базовый навык — "современный аналог английского языка".

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

"Личный план адаптации специалиста зависит от профессии. Если профессия рабочая, то можно не переживать — специалист вне зоны риска. Стоит пользоваться AI-ассистентами, чтобы быть успешнее остальных.

Если речь идет об офисном сотруднике, то нужно прокачивать навыки работы с ИИ, стараться каждую задачу автоматизировать, настраивать под себя личные сценарии автоматизации. Это новый английский язык.

Например, маркетологи и специалисты по PR, сегодня могут самостоятельно настраивать автоматизированные сценарии парсинга новостных каналов, сбора сентимента и упоминаний. (что раньше требовало специализированных систем и отдельных сервисов).

Разработчики могут не только использовать ко-пилоты для написания кода, но и автоматизировать часть своей рутинной работы, такую как написание тестов, анализ тех долга, поиск или анализ уязвимостей, подготовку документации и много другое. Главный навык для успешного использования ИИ — это умение гибко адаптироваться и изучать новые технологии, которые развиваются с космической скоростью".

По данным Авито Работы, в январе–октябре 2025 года чаще всего навык владения ИИ работодатели указывали в вакансиях на позициях оператора колл-центра (+128%), помощника руководителя (+95%) и контент-менеджера (+91%). Интерес со стороны соискателей растет еще быстрее: количество резюме с упоминанием ИИ увеличилось на 120%. Согласно исследованию Авито Работы, 28% работающих россиян уже используют ИИ в профессиональной деятельности. Технология активно применяется для решения широкого спектра задач: генерация идей и текстов (35%), создание изображений (26%), перевод (25%), анализ информации (23%), обучение (22%), планирование (16%) и автоматизация рутины (15%).

Особенно ярко тренд проявился в сфере карьерного консультирования. Эксперт отметил, что ИИ стал персональным карьерным консультантом для 39% работающих россиян. ИИ используют для планирования своего развития 54% топ-менеджеров, 51% IT-разработчиков и 48% руководителей отделов. С помощью нейросетей россияне определяют навыки для развития (26%), подбирают обучающие курсы (24%), пишут сопроводительные письма (22%) и готовятся к собеседованиям (19%).

По данным компании Антропик, на глобальном рынке сегодня представители уже около 30% профессий используют ИИ как минимум в четверти своих задач — проникновение широкое, но пока неглубокое, так как специалисты только 4% профессий, таких как копирайтеры, редакторы, разработчики и другие, могут использовать ИИ в более чем 75% задач. При этом младшие специалисты получают максимальный прирост эффективности, но чрезмерное доверие к ИИ требует большего контроля со стороны старших коллег, что создает новый спрос на экспертов. 

Авито и Национальный совет по корпоративному волонтерству заключили соглашение о сотрудничестве

Подписание соглашения о сотрудничестве между Авито и Национальным советом по корпоративному волонтерству (НСКВ) прошло в рамках XIV московского международного форума "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество". Подписи в соглашении поставили Анна Долгова, руководитель по административным вопросам Авито, и председатель НСКВ Ирина Жукова.

В ТЦ "Амбар" прошёл ЭтноФест

16 ноября в самарском ТЦ "Амбар" состоялся этно-фестиваль, объединивший народные ремёсла, музыку и танцы. Концепция мероприятия была основана на сочетании традиционной культуры разных народов и городской среды: в торговом центре работали станции с росписью матрёшек, ремесленные мастер-классы, этно-фотозоны, показ одежды в народной стилистике и танцевальные выступления.

Александр Петров отправился на поиски маньяка в третьем сезоне сериала "Фишер" для Wink

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

«Программировать – значит создавать и придумывать»: авторская колонка выпускника ПГУТИ

Иван Кашицин закончил бакалавриат по направлению «Информатика и вычислительная техника» в 2025 году. Сейчас работает системным аналитиком в ИТ-компании и в свободное время занимается разработкой мобильного приложения для университета с командой студентов-энтузиастов. Он поделился своим мнением о том, что значит быт программистом сегодня. Публикуем его авторскую колонку.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Дептранс рассчитал тариф для платных парковок на улицах Самары

Департамент транспорта Самары готовится к запуску пилотного проекта по организации платных парковок вдоль городских дорог. На публичное обсуждение представлен проекта постановления, который устанавливает число машиномест и тариф.

