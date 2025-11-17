16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито и Национальный совет по корпоративному волонтерству заключили соглашение о сотрудничестве

Подписание соглашения о сотрудничестве между Авито и Национальным советом по корпоративному волонтерству (НСКВ) прошло в рамках XIV московского международного форума "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество". Подписи в соглашении поставили Анна Долгова, руководитель по административным вопросам Авито, и председатель НСКВ Ирина Жукова.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Соглашение предусматривает комплексное партнерство, включающее обмен информацией и аналитикой, совместную реализацию волонтерских проектов, организацию мероприятий, а также распространение передовых практик корпоративного волонтерства.

"Сегодня среди сотрудников Авито более 2500 активных волонтеров. Корпоративное волонтерство превращает отдельные добрые поступки в систему, где каждый маленький шаг становится частью большого движения, — отметила Анна Долгова. — Для нас важно формировать культуру участия, в которой каждый сотрудник понимает: его действия имеют значение, а вместе мы действительно можем менять мир к лучшему. Обмен опытом с коллегами из НСКВ — важный шаг для популяризации добровольчества и развития культуры заботы внутри команды Авито".

В рамках форума НСКВ Анна Долгова также рассказала про системные социальные и экологические инициативы корпоративного волонтерства, реализуемые в Авито. Сотрудники помогают детским и социальным домам для взрослых, поддерживают приюты для животных, собирают вещи для нуждающихся, пополняют библиотеки книгами, обеспечивают лечебные корма и лекарства для животных, а также выступают интеллектуальными волонтерами для фондов.

Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) с 2014 года является профессиональной платформой для развития корпоративного волонтерства в масштабах всей страны. На сегодняшний день НСКВ объединяет более 360 компаний из более 30 отраслей российской экономики, разделяющих миссию — построение открытого партнерства с целью развития эффективных практик корпоративного волонтерства и кросс-секторного взаимодействия для повышения устойчивости бизнеса и местных сообществ. Представительства НСКВ действуют в 39 регионах страны.

Форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество" — крупнейшая в России площадка обмена опытом и лучшими практиками в сфере корпоративного волонтерства. 

Подписание соглашения о сотрудничестве между Авито и Национальным советом по корпоративному волонтерству (НСКВ) прошло в рамках XIV московского международного форума "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество". Подписи в соглашении поставили Анна Долгова, руководитель по административным вопросам Авито, и председатель НСКВ Ирина Жукова.

Мотивирующая атмосфера: как выглядит ИТ-лаборатория "РЕД СОФТ"

Открытие ИТ-лаборатории стало результатом успешного многолетнего сотрудничества Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) и компании "РЕД СОФТ". Университет в 2022 году принял стратегию перевода своей ИТ-инфраструктуры на отечественное ПО в рамках программы импортозамещения.

В ТЦ "Амбар" прошёл ЭтноФест

16 ноября в самарском ТЦ "Амбар" состоялся этно-фестиваль, объединивший народные ремёсла, музыку и танцы. Концепция мероприятия была основана на сочетании традиционной культуры разных народов и городской среды: в торговом центре работали станции с росписью матрёшек, ремесленные мастер-классы, этно-фотозоны, показ одежды в народной стилистике и танцевальные выступления.

Александр Петров отправился на поиски маньяка в третьем сезоне сериала "Фишер" для Wink

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

«Программировать – значит создавать и придумывать»: авторская колонка выпускника ПГУТИ

Иван Кашицин закончил бакалавриат по направлению «Информатика и вычислительная техника» в 2025 году. Сейчас работает системным аналитиком в ИТ-компании и в свободное время занимается разработкой мобильного приложения для университета с командой студентов-энтузиастов. Он поделился своим мнением о том, что значит быт программистом сегодня. Публикуем его авторскую колонку.

Михаил Копашенко: "Основы кибербезопасности должны соблюдать все"

Кибербезопасность - это ответственность каждого сотрудника компании. Мы поговорили с инженером кафедры информационной безопасности Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Михаилом Копашенко. Он объяснил, почему разработчикам нельзя игнорировать базовые правила защиты данных и как один слабый пароль может привести к масштабному взлому. Выяснили, как создать надежный пароль, зачем нужна двухфакторная аутентификация и почему опасно отключать запрос пароля для sudo.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Дептранс рассчитал тариф для платных парковок на улицах Самары

Департамент транспорта Самары готовится к запуску пилотного проекта по организации платных парковок вдоль городских дорог. На публичное обсуждение представлен проекта постановления, который устанавливает число машиномест и тариф.

