«Программировать – значит создавать и придумывать»: авторская колонка выпускника ПГУТИ

«Когда я поступал в университет, то понимал, что выучить синтаксис языка – это лишь вопрос времени и практики, а настоящая задача программирования лежит гораздо глубже, в понимании процесса разработки приложений и программ, методов программирования, особенностей работы с данными и поиском оптимальных вариантов решения поставленных задач. В процессе изучения программирования я понял, что учеба на программиста дала мне не просто знания, а способ мышления. Теперь я знаю, что любой сложный механизм, будь то компьютерная система, организация, бизнес или даже человеческое взаимодействие, устроен по тем же принципам: все состоит из модулей, между которыми идут потоки данных, а эффективность зависит от того, насколько они правильно взаимодействуют. Когда это осознаешь, начинаешь видеть мир как огромную систему, где все взаимосвязано и логично.

Я довольно давно интересуюсь игровыми движками. Все началось с Unity – простого, но мощного инструмента, который позволяет создавать интерактивные сцены и приложения без лишних барьеров. Мне всегда было интересно не просто писать код, а соединять технологии и искусство для достижения результата.

Позже я начал изучать Unreal Engine. Это уже другой уровень – более требовательный к ресурсам и к пользователю. Unreal подходит для крупных, графически насыщенных проектов, и его использование помогло мне лучше понять внутренние процессы движков, как обрабатывается графика, как устроены материалы, какие методы используются для оптимизации.

Идея разработать мобильное приложение пришла ко мне из темы информатики как науки о работе с информацией и желания объединить все информационные ресурсы университета в одной цифровой среде и улучшить взаимодействие студентов, преподавателей и сотрудников университета.

Основной функциональностью приложения является общая новостная лента, включающая все новости университета и его сообществ. Также в приложении мы интегрировали элементы геймификации с процессом обучения студентов для повышения вовлеченности студентов в учебную и околоучебную деятельность; внедрили балльную систему оценки профессиональных и общих навыков студента, связанных с учебой и личным направлением подготовки каждого студента. Последнее нужно для формирования детальной характеристики достижений и успехов отдельно взятого студента.

Во время работы над мобильным приложением я понял, что сам процесс программирования очень схож с творческим процессом по своей структуре и некоторым подходам.

Если оглянуться в прошлое, то, когда наступила промышленная революция, в мир пришли инженеры, которые выполняли узконаправленные задачи вместо того, чтобы пытаться охватить широкий диапазон действий. Со временем ценность инженеров стала расти с процессом автоматизации производства, что требовало как глубо-кого понимания процессов производства, так и творческого подхода в процессе разделения процессов на подпроцессы. И мне кажется, что программисты в наше время проходят похожий путь, который раньше проходили инженеры. В начале развития ИТ-индустрии ценными являлись программисты, которые знали глубоко какой-то конкретный набор инструментов/языков программирования и могли быстро и качественно выполнить конкретные задачи для цифровизации бизнес-процессов.

Сейчас же больше ценятся специалисты с более широким диапазоном знаний и творческим подходом к решению проблем и, самое важное, умением оптимизировать существующие цифровые процессы в производстве и бизнесе.

Одним из ярких примеров выражения творчества в программировании является самый простой эксперимент: нужно дать 10 программистам решить одну задачу с немного неточными рамками, и на выходе мы получим 10 различных решений поставленной задачи. Это прямая параллель с творческими профессиями по типу художников, где каждый специалист при выполнении задачи опирается на свой опыт, видение и ставит разные приоритеты при выполнении задачи.

Программист сейчас – это технически творческая единица, способная находить уникальные решения проблем, оптимизировать существующие решения и выявлять новые способы применения цифровых технологий в различных сферах жизни человека».

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.