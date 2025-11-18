Авито Работа: обучение и комфортные условия для сотрудников выходят на первое место среди бонусов

16+
В условиях сохраняющейся конкуренции за квалифицированных специалистов российские компании переходят от стандартного соцпакета к точечным мерам поддержки кадров. Как показывают данные Авито Работы, представленные на форуме "БИОТ-2025", в 3 квартале 2025 года работодатели активно используют адресные льготы для привлечения и удержания сотрудников разных направлений.

Тренд на индивидуализацию бонусов для кандидатов становится ключевым инструментом в конкурентной борьбе за кадры. По данным Авито Работы, в 3 квартале 2025 года наиболее распространенные преимущества, упоминаемые в вакансиях для рабочих и линейных специалистов, — это возможность обучения и переобучения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких предложений выросло на 66%.

Динамика по бонусам, предлагаемых кандидатам в рабочем и линейном сегменте, III кв 2025/2024

Бонус

Динамика предложений бонусов для кандидатов при трудоустройстве
III кв 2024/2025

Обучение и переобучение

+66%

Компенсация проезда

+63%

Подарки детям на праздники

+57%

Бесплатная парковка

+49%

Компенсация питания

+32%

Для офисных сотрудников картина иная — превалируют бонусы, обеспечивающие повышенный уровень комфорта на рабочем месте. Это связано с тем, что работодатели активно создают благоприятную атмосферу для сотрудников, мотивируя их возвращаться в офисы и повышать дневную продуктивность.

Так, лидером стало предложение питания — количество упоминаний этого бонуса в вакансиях увеличилось в 2,5 раза (+146%) год к году. На втором месте по динамике — организация транспорта до работы (+59%), а на третьем — создание комфортных зон отдыха (+57%).

Динамика по бонусам, предлагаемых кандидатам в офисном сегменте, III кв 2025/2024

Бонус

Динамика предложений бонусов для кандидатов при трудоустройстве
III кв 2024/2025

Компенсация питания

+146%

Организация транспорта

+59%

Комфортные зоны отдыха

+57%

Оплата бензина

+40%

ДМС

+38%

Оплата парковки

+23%

"Рынок труда меняется, и компании активно адаптируют свои HR-стратегии, делая акцент не только на привлечении, но и на удержании ценных кадров. Соискатели сегодня стали гораздо более вдумчиво подходить к выбору работы, оценивая не только зарплату, но и весь пакет предлагаемых условий.

Данные Авито Работы это наглядно подтверждают: по итогам 3 квартала интерес к вакансиям, предлагающим обучение за счет компании, вырос на 31%, а с компенсацией проезда — на 21%. Это яркий сигнал для рынка: наличие дополнительных бонусов трансформируется из приятного дополнения в один из ключевых факторов выбора. Компании, которые улавливают эти тренды и гибко адаптируют свои программы льгот, получают серьезное конкурентное преимущество — они не просто закрывают вакансии, а привлекают более мотивированных и лояльных сотрудников, инвестируя в долгосрочную стабильность команды", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Авито и Национальный совет по корпоративному волонтерству заключили соглашение о сотрудничестве

Подписание соглашения о сотрудничестве между Авито и Национальным советом по корпоративному волонтерству (НСКВ) прошло в рамках XIV московского международного форума "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество". Подписи в соглашении поставили Анна Долгова, руководитель по административным вопросам Авито, и председатель НСКВ Ирина Жукова.

Мотивирующая атмосфера: как выглядит ИТ-лаборатория "РЕД СОФТ"

Открытие ИТ-лаборатории стало результатом успешного многолетнего сотрудничества Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) и компании "РЕД СОФТ". Университет в 2022 году принял стратегию перевода своей ИТ-инфраструктуры на отечественное ПО в рамках программы импортозамещения.

В ТЦ "Амбар" прошёл ЭтноФест

16 ноября в самарском ТЦ "Амбар" состоялся этно-фестиваль, объединивший народные ремёсла, музыку и танцы. Концепция мероприятия была основана на сочетании традиционной культуры разных народов и городской среды: в торговом центре работали станции с росписью матрёшек, ремесленные мастер-классы, этно-фотозоны, показ одежды в народной стилистике и танцевальные выступления.

Александр Петров отправился на поиски маньяка в третьем сезоне сериала "Фишер" для Wink

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

«Программировать – значит создавать и придумывать»: авторская колонка выпускника ПГУТИ

Иван Кашицин закончил бакалавриат по направлению «Информатика и вычислительная техника» в 2025 году. Сейчас работает системным аналитиком в ИТ-компании и в свободное время занимается разработкой мобильного приложения для университета с командой студентов-энтузиастов. Он поделился своим мнением о том, что значит быт программистом сегодня. Публикуем его авторскую колонку.

Михаил Копашенко: "Основы кибербезопасности должны соблюдать все"

Кибербезопасность - это ответственность каждого сотрудника компании. Мы поговорили с инженером кафедры информационной безопасности Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Михаилом Копашенко. Он объяснил, почему разработчикам нельзя игнорировать базовые правила защиты данных и как один слабый пароль может привести к масштабному взлому. Выяснили, как создать надежный пароль, зачем нужна двухфакторная аутентификация и почему опасно отключать запрос пароля для sudo.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Дептранс рассчитал тариф для платных парковок на улицах Самары

Департамент транспорта Самары готовится к запуску пилотного проекта по организации платных парковок вдоль городских дорог. На публичное обсуждение представлен проекта постановления, который устанавливает число машиномест и тариф.

