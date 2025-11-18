Авито Работа: обучение и комфортные условия для сотрудников выходят на первое место среди бонусов

Тренд на индивидуализацию бонусов для кандидатов становится ключевым инструментом в конкурентной борьбе за кадры. По данным Авито Работы, в 3 квартале 2025 года наиболее распространенные преимущества, упоминаемые в вакансиях для рабочих и линейных специалистов, — это возможность обучения и переобучения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких предложений выросло на 66%.

Динамика по бонусам, предлагаемых кандидатам в рабочем и линейном сегменте, III кв 2025/2024

Бонус Динамика предложений бонусов для кандидатов при трудоустройстве

III кв 2024/2025 Обучение и переобучение +66% Компенсация проезда +63% Подарки детям на праздники +57% Бесплатная парковка +49% Компенсация питания +32%

Для офисных сотрудников картина иная — превалируют бонусы, обеспечивающие повышенный уровень комфорта на рабочем месте. Это связано с тем, что работодатели активно создают благоприятную атмосферу для сотрудников, мотивируя их возвращаться в офисы и повышать дневную продуктивность.

Так, лидером стало предложение питания — количество упоминаний этого бонуса в вакансиях увеличилось в 2,5 раза (+146%) год к году. На втором месте по динамике — организация транспорта до работы (+59%), а на третьем — создание комфортных зон отдыха (+57%).

Динамика по бонусам, предлагаемых кандидатам в офисном сегменте, III кв 2025/2024

Бонус Динамика предложений бонусов для кандидатов при трудоустройстве

III кв 2024/2025 Компенсация питания +146% Организация транспорта +59% Комфортные зоны отдыха +57% Оплата бензина +40% ДМС +38% Оплата парковки +23%

"Рынок труда меняется, и компании активно адаптируют свои HR-стратегии, делая акцент не только на привлечении, но и на удержании ценных кадров. Соискатели сегодня стали гораздо более вдумчиво подходить к выбору работы, оценивая не только зарплату, но и весь пакет предлагаемых условий.

Данные Авито Работы это наглядно подтверждают: по итогам 3 квартала интерес к вакансиям, предлагающим обучение за счет компании, вырос на 31%, а с компенсацией проезда — на 21%. Это яркий сигнал для рынка: наличие дополнительных бонусов трансформируется из приятного дополнения в один из ключевых факторов выбора. Компании, которые улавливают эти тренды и гибко адаптируют свои программы льгот, получают серьезное конкурентное преимущество — они не просто закрывают вакансии, а привлекают более мотивированных и лояльных сотрудников, инвестируя в долгосрочную стабильность команды", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.