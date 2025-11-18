Авито Работа: обучение и комфортные условия для сотрудников выходят на первое место среди бонусов

Тренд на индивидуализацию бонусов для кандидатов становится ключевым инструментом в конкурентной борьбе за кадры. По данным Авито Работы, в 3 квартале 2025 года наиболее распространенные преимущества, упоминаемые в вакансиях для рабочих и линейных специалистов, — это возможность обучения и переобучения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких предложений выросло на 66%.
Динамика по бонусам, предлагаемых кандидатам в рабочем и линейном сегменте, III кв 2025/2024
|
Бонус
|
Динамика предложений бонусов для кандидатов при трудоустройстве
|
Обучение и переобучение
|
+66%
|
Компенсация проезда
|
+63%
|
Подарки детям на праздники
|
+57%
|
Бесплатная парковка
|
+49%
|
Компенсация питания
|
+32%
Для офисных сотрудников картина иная — превалируют бонусы, обеспечивающие повышенный уровень комфорта на рабочем месте. Это связано с тем, что работодатели активно создают благоприятную атмосферу для сотрудников, мотивируя их возвращаться в офисы и повышать дневную продуктивность.
Так, лидером стало предложение питания — количество упоминаний этого бонуса в вакансиях увеличилось в 2,5 раза (+146%) год к году. На втором месте по динамике — организация транспорта до работы (+59%), а на третьем — создание комфортных зон отдыха (+57%).
Динамика по бонусам, предлагаемых кандидатам в офисном сегменте, III кв 2025/2024
|
Бонус
|
Динамика предложений бонусов для кандидатов при трудоустройстве
|
Компенсация питания
|
+146%
|
Организация транспорта
|
+59%
|
Комфортные зоны отдыха
|
+57%
|
Оплата бензина
|
+40%
|
ДМС
|
+38%
|
Оплата парковки
|
+23%
"Рынок труда меняется, и компании активно адаптируют свои HR-стратегии, делая акцент не только на привлечении, но и на удержании ценных кадров. Соискатели сегодня стали гораздо более вдумчиво подходить к выбору работы, оценивая не только зарплату, но и весь пакет предлагаемых условий.
Данные Авито Работы это наглядно подтверждают: по итогам 3 квартала интерес к вакансиям, предлагающим обучение за счет компании, вырос на 31%, а с компенсацией проезда — на 21%. Это яркий сигнал для рынка: наличие дополнительных бонусов трансформируется из приятного дополнения в один из ключевых факторов выбора. Компании, которые улавливают эти тренды и гибко адаптируют свои программы льгот, получают серьезное конкурентное преимущество — они не просто закрывают вакансии, а привлекают более мотивированных и лояльных сотрудников, инвестируя в долгосрочную стабильность команды", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.