Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В России стартовал просветительский проект "Безопасный ремонт"

Авито Услуги совместно с Лемана ПРО и сетью аптек "Столички" запустили первый в стране просветительский проект "Безопасный ремонт", направленный на продвижение культуры безопасного ремонта и снижение травматизма при проведении строительных работ. В рамках проекта разработана Памятка с базовыми правилами безопасности, одобренная экспертами Национального медицинского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Минздрава России и предназначенная как для обычных граждан, так и для профессиональных мастеров.

В памятке "Правила безопасного ремонта" впервые в одном месте собраны рекомендации и риски по всем потенциально травмоопасным категориям товаров. К запуску проекта было проведено совместное исследование, которое охватило более 2 тыс. покупателей товаров для ремонта и строительства и профессиональных мастеров. Его результаты показали, что и мастера-любители, и профессиональные специалисты потенциально сталкиваются с рисками получения травм при выполнении работ.

Наиболее уязвимыми точками, по мнению респондентов, являются ручные инструменты (63% покупателей и 48% профессиональных мастеров), электроинструменты (18% и 29% соответственно), а также неправильное использование лестниц и стремянок (32% и 28% соответственно). Наряду с этим у мастеров-любителей высока доля травм, связанных с крепежом и строительными материалами (41%), отделочными материалами (20%), садовой техникой и инструментами (25%), а также химическими веществами (11%).

Основные виды травм в результате строительных работ — порезы (68% у мастеров-профессионалов и 82% у любителей), ушибы (67% и 64% соответственно), ожоги (28% и 20%), а также растяжения и вывихи (22% и 12%). Хотя большинство травм оказываются легкими, они формируют постоянный фон риска. Почти четверть (23%) получивших те или иные травмы обращались за медицинской помощью. Несоблюдение правил безопасности приводит не только к травмам и потере работоспособности, но и к финансовым затратам: 62% опрошенных покупателей тратили до 5 тыс. рублей на медицинскую помощь и последующее лечение, еще 23% — до 20 тыс. рублей.

При этом лишь половина опрошенных покупателей полностью осведомлены о правилах безопасности. Среди профессиональных мастеров более половины опрошенных (51%) заявили, что всегда следуют требованиям безопасности, и еще 45% признались, что иногда могут пренебречь ими ради скорости выполнения работ. Несмотря на наличие инструкций к товарам, более половины покупателей (51%) указали, что информации о безопасной эксплуатации товаров в магазинах и онлайн-каналах явно недостаточно. Профессионалы сходятся во мнении, что безопасность должна становиться частью самого процесса. Почти половина опрошенных считает полезными отметки на упаковке о рисках и способах защиты, а 43% поддержали идею готовых комплектов средств индивидуальной защиты под каждый товар. Более трети специалистов хотели бы видеть короткие видеоинструкции или советы мастеров прямо в карточках товаров на площадках.

"Безопасность начинается с знаний. Даже опытные мастера иногда недооценивают риски, просто потому что привыкли работать "на автомате". Проекты вроде "Безопасного ремонта" помогают вернуть внимание к простым, но действительно важным правилам. Для нас это значимая инициатива, потому что безопасность напрямую связана с качеством работы и доверием клиентов. Чем выше уровень культуры безопасности среди мастеров, тем сильнее и профессиональнее становится рынок услуг в целом", — Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления "Ремонт и строительство" на "Авито Услугах".

В России и мире

"Ростелеком" предложил отраслевой стандарт работы с вузами

"Ростелеком" представил собственный стандарт сотрудничества с вузами в области подготовки ИТ-специалистов. Предложенный подход позволяет проводить обучение на ИТ-продуктах "Ростелекома", объединяя работу университетов, студентов и бизнеса. Вузы получают единую модель обучения с готовыми материалами, практическими кейсами и специальной платформой с развернутыми стендами.

Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям Центра клиентского сервиса и логистики Авито

Старшим директором по операциям Центра клиентского сервиса и логистики Авито назначен Сергей Пустыльник. В новой роли он сосредоточится на развитии операционных процессов, масштабировании автоматизации и повышении качества клиентского опыта, объединив под своим управлением более 3 тыс. человек. Он также продолжит укреплять и развивать диверсифицированную логистическую платформу компании.

Культура и стиль

В ТЦ "Амбар" прошёл ЭтноФест

16 ноября в самарском ТЦ "Амбар" состоялся этно-фестиваль, объединивший народные ремёсла, музыку и танцы. Концепция мероприятия была основана на сочетании традиционной культуры разных народов и городской среды: в торговом центре работали станции с росписью матрёшек, ремесленные мастер-классы, этно-фотозоны, показ одежды в народной стилистике и танцевальные выступления.

Александр Петров отправился на поиски маньяка в третьем сезоне сериала "Фишер" для Wink

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Люди

Денис Евневич: "Корона из-за хвальбы на голове не выросла"

Денис Евневич — ведущий артист театра "Грань" в Новокуйбышевске и приглашенная звезда Самарского театра драмы, руководитель проекта "Мы-театр", педагог и счастливый семьянин. Его называют живой легендой Самарской сцены, но он впервые слышит о себе такое и спокойно относится как к "чрезмерной хвальбе", так и к критике. Он — перфекционист, редко бывающий доволен своей работой, и безумно самокритичный человек. Недавно ему официально присвоили звание заслуженного артиста Самарской области, подтвердив то, что зрители знали годами. В своем первом большом интервью после получения звания он рассказал о роли, которая перевернула его жизнь, о том, почему важно "играть" на сцене, а не сходить с ума от перевоплощения, и о том, где черпает силы для своего плотного графика.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Дептранс рассчитал тариф для платных парковок на улицах Самары

Департамент транспорта Самары готовится к запуску пилотного проекта по организации платных парковок вдоль городских дорог. На публичное обсуждение представлен проекта постановления, который устанавливает число машиномест и тариф.

Он и она