16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Ростелеком" предложил отраслевой стандарт работы с вузами

Читали: 13

"Ростелеком" представил собственный стандарт сотрудничества с вузами в области подготовки ИТ-специалистов. Предложенный подход позволяет проводить обучение на ИТ-продуктах "Ростелекома", объединяя работу университетов, студентов и бизнеса. Вузы получают единую модель обучения с готовыми материалами, практическими кейсами и специальной платформой с развернутыми стендами.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

С 2022 года "Ростелеком" предоставляет вузам доступ к инфраструктурной площадке для практико-ориентированного обучения и сопровождает работу с ПО. Площадка включает продукты, в том числе коммерческого ИТ-кластера компании. Директор по развитию стратегических проектов "Ростелекома", директор ИТ школы РТК Владимир Татаринцев рассказал об опыте компании по взаимодействию с вузами в рамках сессии "Участие аккредитованных ИТ-компаний в обучении студентов ИТ-специальностей" на форуме "Цифровые решения".

В портфель образовательных программ "Ростелекома" входят программы разного уровня: от базовых курсов до подготовки специалистов уровня Middle. План включает более восьми направлений, среди которых DevOps, аналитика данных и методы искусственного интеллекта, создание мобильных приложений, технологии распределенного реестра, промт-инжиниринг, управление проектами на основе решений "Ростелекома", аналитика данных на low-code платформах, web-разработка на платформе "Акола".

В проект уже вовлечены шесть крупных дочерних компаний "Ростелекома". ИТ-продукты, которые используются в учебном процессе: "Базис", "Dynamix", "RT.DataVision", "RT.Data Lake", "RT.Warehouse", "RT.ClusterManager", "Аврора SDK", "WEB3Gate", "Нейрошлюз", "Яга", "Ёжка" и "Акола". В планах увеличить количество участников до 18.

Одни из основных фокусов проекта — адаптация преподавателей и бесшовное внедрение новых программ в образовательный процесс студентов бакалавриата и магистратуры.

Владимир Татаринцев, директор по развитию стратегических проектов "Ростелекома":

"За три года число студентов, которые учатся по нашим программам, выросло с двух тысяч до сорока одной тысячи. Мы видим большой интерес и со стороны вузов, и со стороны студентов. Наша задача — дать им доступ к понятным программам, практическим кейсам и современным ИТ-решениям. Для нас важно не только обучить студентов, но и адаптировать преподавателей, чтобы они уверенно работали с нашими продуктами. Такой подход позволяет студентам уже во время учебы развить навыки до уровня Junior и Middle".

Стандарт упрощает обновление учебных программ и усиливает связь образования с индустрией. Студенты могут работать с ИТ-решениями "Ростелекома" и получать опыт, который нужен рынку уже сегодня. 

Версия для печати

В России и мире

"Ростелеком" предложил отраслевой стандарт работы с вузами

"Ростелеком" представил собственный стандарт сотрудничества с вузами в области подготовки ИТ-специалистов. Предложенный подход позволяет проводить обучение на ИТ-продуктах "Ростелекома", объединяя работу университетов, студентов и бизнеса. Вузы получают единую модель обучения с готовыми материалами, практическими кейсами и специальной платформой с развернутыми стендами.

Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям Центра клиентского сервиса и логистики Авито

Старшим директором по операциям Центра клиентского сервиса и логистики Авито назначен Сергей Пустыльник. В новой роли он сосредоточится на развитии операционных процессов, масштабировании автоматизации и повышении качества клиентского опыта, объединив под своим управлением более 3 тыс. человек. Он также продолжит укреплять и развивать диверсифицированную логистическую платформу компании.

Культура и стиль

В ТЦ "Амбар" прошёл ЭтноФест

16 ноября в самарском ТЦ "Амбар" состоялся этно-фестиваль, объединивший народные ремёсла, музыку и танцы. Концепция мероприятия была основана на сочетании традиционной культуры разных народов и городской среды: в торговом центре работали станции с росписью матрёшек, ремесленные мастер-классы, этно-фотозоны, показ одежды в народной стилистике и танцевальные выступления.

Александр Петров отправился на поиски маньяка в третьем сезоне сериала "Фишер" для Wink

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Люди

«Программировать – значит создавать и придумывать»: авторская колонка выпускника ПГУТИ

Иван Кашицин закончил бакалавриат по направлению «Информатика и вычислительная техника» в 2025 году. Сейчас работает системным аналитиком в ИТ-компании и в свободное время занимается разработкой мобильного приложения для университета с командой студентов-энтузиастов. Он поделился своим мнением о том, что значит быт программистом сегодня. Публикуем его авторскую колонку.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Дептранс рассчитал тариф для платных парковок на улицах Самары

Департамент транспорта Самары готовится к запуску пилотного проекта по организации платных парковок вдоль городских дорог. На публичное обсуждение представлен проекта постановления, который устанавливает число машиномест и тариф.

Он и она